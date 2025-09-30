Cô bé 2 tuổi trở thành nữ thần sống của người Nepal

Cô bé Aryatara Shakya vừa chính thức trở thành nữ thần sống Kumari của người Nepal sau quá trình tuyển chọn nghiêm ngặt dựa trên các chuẩn mực truyền thống vốn được giữ bí mật.

Cô bé Aryatara Shakya vừa được sắc phong trở thành nữ thần sống Kumari. Ảnh: Online Khabar.

Tờ tin tức Online Khabar của Nepal đưa tin, cô bé Aryatara Shakya mới được 2 tuổi rưỡi. Nghi thức sắc phong Aryatara trở thành nữ thần Kumari đã diễn ra tại thủ đô Kathmandu (Nepal) hôm 28/9 vừa qua.

Người tiền nhiệm của Aryatara là một cô bé có tên Trishna Shakya, hiện Trishna đã lên 8 tuổi. Khi một cô bé bắt đầu bước vào tuổi dậy thì, nhiệm kỳ làm nữ thần Kumari sẽ kết thúc, một bé gái khác sẽ kế nhiệm.

Trong quan niệm truyền thống của người Nepal, nữ thần Kumari được xem là biểu tượng sống của nữ thần Taleju trong đạo Hindu. Không ít người Nepal quan niệm rằng chỉ cần được nhìn thấy nữ thần Kumari “bằng xương bằng thịt” đã giúp họ gặp được may mắn, phúc lành trong cuộc sống.

Nữ thần Kumari là nữ thần sống duy nhất tồn tại trong văn hóa tín ngưỡng của người Nepal, được cả tín đồ theo đạo Hindu và đạo Phật cùng tôn sùng.

Sau khi được lựa chọn là nữ thần Kumari, bé gái sẽ rời khỏi nhà của cha mẹ để tới sống trong điện Kumari Ghar, một công trình cổ vốn là nơi sinh sống của các nữ thần Kumari.

Cô bé Trishna Shakya đã kết thúc "nhiệm kỳ nữ thần" ở tuổi lên 8. Ảnh: Independent.

Khi chuyển vào sống trong điện Kumari Ghar, bé gái không còn được gặp người thân nữa. Cha mẹ của bé gái sẽ chỉ còn được nhìn thấy con mình mỗi khi cô bé xuất hiện tại những sự kiện và lễ hội.

Trước đây, các nữ thần Kumari sống biệt lập, không có cơ hội học tập, không được biết tới các tiện nghi của cuộc sống hiện đại, chẳng hạn như thiết bị điện tử, mạng Internet, sách báo... Các nữ thần chỉ được sống tĩnh lặng trong phòng kín thắp sáng bằng nến hoặc đèn dầu.

Dù vậy, sau khi cân nhắc tới các vấn đề về lợi ích của những bé gái đảm nhận vị trí nữ thần sống, một số quy định khắt khe mang tính truyền thống đã được loại bỏ.

Giờ đây, các nữ thần Kumari sẽ được học tập cùng với gia sư riêng tại điện Kumari Ghar. Các bé còn được học nhiều kiến thức về đời sống xã hội, để nhanh chóng hòa nhập vào cuộc sống bình thường sau khi hết "nhiệm kỳ nữ thần". Ngoài ra, các bé được học cách sử dụng thiết bị điện tử, được lên mạng, đọc sách báo...

Đặc biệt, các “nữ thần sống” cũng sẽ phải trải qua các kỳ thi chuyển cấp giống như bạn bè đồng trang lứa, chỉ có điều, bài thi sẽ được thực hiện ngay trong điện Kumari Ghar, dưới sự giám sát của các giám thị được phân công chịu trách nhiệm tại điểm thi đặc biệt này.

Nữ thần Trishna Shakya trong một lần xuất hiện tại lễ hội. Ảnh: Independent.

Về cơ bản, cuộc sống của những bé gái đảm nhận vị trí nữ thần Kumari vẫn diễn ra rất lặng lẽ, kín đáo. Các bé chỉ bước ra khỏi điện vào những dịp đặc biệt trong năm.

Kể từ khi trở thành nữ thần Kumari, các bé gái còn không được phép bước đi trên mặt đất khi xuất hiện trước đông người. Những khi ấy, nữ thần Kumari sẽ chỉ ngồi trên kiệu hoặc được bế để chân không chạm đất.

Việc Aryatara Shakya trở thành tân nữ thần Kumari cho thấy mạch tiếp nối liên tục của một truyền thống độc đáo đã kéo dài nhiều thế kỷ trong văn hóa tín ngưỡng của người Nepal.