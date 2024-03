Clip Rihanna biểu diễn trước tỷ phú giàu nhất châu Á gây bão mạng

Video ghi lại cảnh Rihanna tại bữa tiệc trước đám cưới của gia tộc Ambani lan truyền rộng rãi trên mạng xã hội và gây tranh cãi bất ngờ giữa các tín đồ Android và iPhone.

Rihanna biểu diễn ở tiệc của gia tộc Ambani. Ảnh: Reliance Industries.

Video ghi lại cảnh Rihanna biểu diễn trong bữa tiệc riêng trước đám cưới của con trai tỷ phú Ấn Độ Mukesh Ambani đang gây xôn xao, theo Business Insider.

Trong clip được đăng bởi người dùng Instagram johmasse, Rihanna biểu diễn All of the Lights. Ngoài phần trình diễn của ngôi sao, nhiều người cũng nhận xét rằng đoạn phim có chất lượng rất tốt. Dù quay xa và liên tục phóng to thì hình ảnh vẫn rõ nét.

Điều này tạo ra cuộc tranh luận sôi nổi. Một số người dùng X suy đoán clip được quay bằng điện thoại Android và cho rằng đây là "quảng cáo tuyệt vời nhất" mà các hãng smartphone nên sử dụng.

Tuy nhiên, johmasse đính chính anh đã sử dụng iPhone để quay clip. Trong story trên Instagram sau đó được chia sẻ trên X, anh viết: "Mọi người hỏi tôi rằng tôi đã dùng điện thoại nào để quay video. Đây là điện thoại: Apple 13 Pro Max. Tôi không phải là người dùng Android và cũng sẽ không dùng, không có bất kỳ ý xúc phạm nào".

Tuy nhiên, tuyên bố này vẫn không ngăn được một số người tranh cãi về nguồn gốc của đoạn phim, mặc dù người quay phim đã đăng thêm bằng chứng về việc sử dụng iPhone trên X.

Buổi biểu diễn tại lễ trước đám cưới này là lần trình diễn đầy đủ đầu tiên của Rihanna sau gần 8 năm, ngoài Super Bowl 2023. Các nguồn tin giấu tên nói với India Today rằng phí biểu diễn của nữ ca sĩ có thể vào khoảng 8- 9 triệu USD .

Lễ trước đám cưới của con trai út nhà Ambani, Anant Ambani, diễn ra trong 3 ngày, bắt đầu từ hôm 1/3. Ngoài Rihanna, sự kiện này có quy tụ nhiều ngôi sao giải trí, các tỷ phú, CEO.