CLB trải thảm đỏ đón Messi

Newell’s Old Boys - CLB thời niên thiếu của Lionel Messi tại quê nhà Rosario, bất ngờ mời gọi siêu sao Inter Miami trở lại thi đấu trong một bản hợp đồng ngắn hạn.

Đội bóng cũ mời gọi Messi trở về quê nhà chơi bóng.

HLV Cristian Fabbiani của Newell’s chia sẻ chân thành: "Tôi hy vọng Messi sẽ về chơi cho CLB, chỉ 4 tháng là đủ, bất cứ khi nào cậu ấy muốn. Một giải đấu chỉ kéo dài ngần ấy thời gian. Cậu ấy hoàn toàn có thể tái hợp với Ever Banega và tạo nên một cặp bài trùng đáng xem".

Messi trải qua 5 năm ở đội trẻ Newell's Old Boys, ghi gần 500 bàn thắng cho CLB quê nhà trước khi gia nhập Barcelona. Việc trở lại Newell's Old Boys rõ ràng đáng để Leo cân nhắc. “Tôi rất muốn trở lại Newell's Old Boys”, Leo nói với Telefe's Polemica en el Bar vào năm 2016.

Hợp đồng của Messi với Inter Miami có thời hạn đến hết năm 2025, bao gồm tùy chọn gia hạn thêm một năm. Dù vậy, ở tuổi 37, người hâm mộ bắt đầu tự hỏi liệu Leo còn bao nhiêu mùa giải nữa thi đấu đỉnh cao.

"Một cái kết cổ tích cho sự nghiệp vĩ đại của Messi có thể bắt đầu từ nơi mọi thứ khởi nguồn", Goal viết.

Bên cạnh đó, lời mời của HLV Fabbiani càng thêm hấp dẫn khi đề cập tới việc tái hợp cùng người đồng đội cũ Ever Banega. Messi và Banega khá thân thiết trong màu áo tuyển Argentina, cùng nhau giành HCV Olympic Bắc Kinh 2008 và có nhiều năm gắn bó ở cấp độ tuyển quốc gia.

Newell’s Old Boys từ lâu tự hào là cái nôi nuôi dưỡng Messi và cả Diego Maradona. Việc được chứng kiến Messi một lần nữa khoác lên mình màu áo đỏ-đen tại sân Marcelo Bielsa sẽ là giấc mơ thành hiện thực với các cổ động viên Rosario.

Messi tỏa sáng từ ghế dự bị Ở vòng 6 MLS 2025, Lionel Messi ghi bàn chỉ sau 2 phút vào sân trong chiến thắng 2-1 của Inter Miami trước Philadelphia Union sáng 30/3.