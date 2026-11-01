HLE bị loại sớm, Zeus, Gumayusi trắng tay

BLG đánh bại HLE 2-0 để giành suất cuối cùng vào tứ kết CKTG 2026. Karmine Corp và LYON cũng vượt qua những trận đấu quyết định, khép lại vòng Swiss với nhiều bất ngờ.

Dù sở hữu nhiều tuyển thủ tên tuổi như Zeus, Kanavi, Zeka và Gumayusi, HLE không thể vượt qua đối thủ đến từ LPL. Ảnh: LoLEsports.

Rạng sáng 1/11, vòng Swiss của Chung kết thế giới LMHT 2026 chính thức khép lại sau ba trận đấu cuối cùng. Tâm điểm là cuộc đối đầu giữa Bilibili Gaming (BLG) và Hanwha Life Esports (HLE). Đại diện Trung Quốc giành chiến thắng 2-0, khiến một trong những ứng viên đáng chú ý của khu vực Hàn Quốc phải dừng bước.

Trước trận đấu, cả BLG và HLE đều có thành tích 2 thắng, 2 thua. Điều đó đồng nghĩa đội thất bại sẽ bị loại, trong khi bên giành chiến thắng có được tấm vé cuối cùng vào vòng Knockout.

Dù sở hữu nhiều tuyển thủ tên tuổi như Zeus, Kanavi, Zeka và Gumayusi, HLE không thể vượt qua đối thủ đến từ LPL. BLG thắng trắng 2-0, qua đó tiếp tục hành trình tại giải đấu. Đáng chú ý, đây cũng là lần thứ hai BLG loại HLE khỏi CKTG, sau chiến thắng 3-1 tại tứ kết năm 2024.

Ở trận đấu giữa hai đội tuyển châu Âu, Karmine Corp (KC) đánh bại Movistar KOI (MKOI) với tỷ số 2-0. Chiến thắng giúp KC giành quyền vào tứ kết, đồng thời khép lại hành trình đáng chú ý của đội tuyển này từ vòng Play-In đến nhóm tám đội mạnh nhất thế giới.

Vòng Swiss của CKTG LMHT 2026 chính thức khép lại với 8 đội tuyển giành vé vào tứ kết.

Trong khi đó, LYON phải trải qua trận đấu căng thẳng hơn trước LØS. Hai đội kéo nhau đến ván thứ ba, nhưng đại diện Bắc Mỹ đã hoàn tất màn lội ngược dòng với chiến thắng chung cuộc 2-1. Kết quả này giúp LYON giành vé đi tiếp, còn LØS phải chia tay giải đấu.

Như vậy, ba cái tên cuối cùng góp mặt tại vòng Knockout là BLG, KC và LYON. Họ cùng Gen.G, Dplus KIA (DK), T1, Invictus Gaming (IG) và Top Esports (TES) tạo thành danh sách tám đội mạnh nhất CKTG 2026.

Việc HLE bị loại là một trong những kết quả đáng chú ý nhất của vòng Swiss. Đội tuyển Hàn Quốc sở hữu đội hình được đánh giá cao nhưng không thể vượt qua hai trận đấu mang tính quyết định ở giai đoạn cuối. Trong khi đó, BLG đã tận dụng cơ hội để giành quyền đi tiếp sau hành trình không ít biến động.

Với việc vòng Swiss khép lại, CKTG 2026 đã xác định đầy đủ tám đội tuyển bước vào vòng tứ kết. Các cặp đấu tiếp theo gồm TES đối đầu IG, Gen.G gặp LYON, DK chạm trán BLG và T1 so tài với KC.

Từ vòng Knockout, giải đấu chuyển sang thể thức loại trực tiếp Bo5. Các đội sẽ phải thắng loạt trận tối đa năm ván để tiếp tục nuôi hy vọng vô địch. Vòng tứ kết dự kiến bắt đầu từ ngày 4/11.

Trong khi đó, hành trình của đại diện Việt Nam Team Secret Whales (TSW) đã kết thúc từ vòng Swiss sau ba thất bại liên tiếp. Đội tuyển này cùng Anyone's Legend (AL) nằm trong nhóm những cái tên phải rời giải sớm, khép lại kỳ CKTG 2026 không như kỳ vọng của người hâm mộ Việt Nam.