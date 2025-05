Chuyện tình 12 năm của Soo Young

Choi Soo Young sinh năm 1990 tại Gwangju, Gyeonggi, ra mắt năm 2007 với Girls’ Generation - SNSD và góp phần đưa họ trở thành một trong những nhóm nữ hàng đầu Hàn Quốc với loạt ca khúc hit như Gee, I Got A Boy... Ngoài ca hát, Sooyoung còn tham gia diễn xuất trong các phim như The third hospital, Dating agency: Cyrano, Run on và gần đây nhất là Not others. Mới đây, Soo Young xác nhận tham gia bom tấn From the World of John Wick: Ballerina. Ảnh: @sooyoungchoi.