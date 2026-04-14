Chuyến thăm có ý nghĩa lịch sử

Chuyến thăm cấp Nhà nước đến Trung Quốc của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm có ý nghĩa lịch sử, là hoạt động đối ngoại song phương quan trọng nhất giữa hai Đảng, hai nước trong năm 2026.

Tối 14/4/2025, tại Trung tâm Hội nghị quốc tế (Hà Nội), Tổng Bí thư Tô Lâm và Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Trung Quốc Tập Cận Bình tại Tiệc chiêu đãi cấp Nhà nước chào mừng chuyến thăm cấp Nhà nước tới Việt Nam của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Trung Quốc Tập Cận Bình. Ảnh: TTXVN.

Nhận lời mời của Tổng Bí thư Ban chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc, Chủ tịch nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa Tập Cận Bình và Phu nhân, Tổng Bí thư Ban chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam, Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam Tô Lâm cùng Phu nhân và Đoàn Đại biểu Cấp cao Việt Nam thăm cấp Nhà nước đến Trung Quốc từ ngày 14 đến 17/4.

Đây là chuyến thăm nước ngoài đầu tiên của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm trên cương vị mới, diễn ra ngay sau khi đất nước vừa kiện toàn các chức danh lãnh đạo Nhà nước tại Kỳ họp thứ nhất Quốc hội khóa XVI; trong khi Trung Quốc vừa tổ chức Kỳ họp thứ tư Đại hội đại biểu nhân dân toàn quốc Trung Quốc và Kỳ họp thứ tư Ủy ban toàn quốc Hội nghị Chính trị hiệp thương nhân dân toàn quốc Trung Quốc, qua đó xác lập các mục tiêu phát triển kinh tế-xã hội trong giai đoạn tiếp theo.

Trong bối cảnh đó, việc lãnh đạo cấp cao hai nước tăng cường tiếp xúc, trao đổi sẽ góp phần làm rõ phương hướng hợp tác, xác định các mục tiêu và nhiệm vụ trọng tâm trong quan hệ song phương thời gian tới.

Quan hệ Việt Nam - Trung Quốc phát triển tích cực, đạt nhiều thành tựu quan trọng

Việt Nam và Trung Quốc là hai nước láng giềng gần gũi. Hai nước thiết lập quan hệ ngoại giao ngày 18/1/1950. Trong hơn 75 năm qua kể từ khi thiết lập quan hệ ngoại giao, dòng chảy chính trong quan hệ Việt Nam - Trung Quốc là hữu nghị hợp tác.

Quan hệ hữu nghị vừa là đồng chí, vừa là anh em do Chủ tịch Hồ Chí Minh và Chủ tịch Trung Quốc Mao Trạch Đông đích thân gây dựng và được nhiều thế hệ lãnh đạo hai nước dày công vun đắp đã trở thành tài sản quý báu của cả hai dân tộc.

Theo dòng chảy thời gian, nhân dân hai nước đã kề vai sát cánh, dành cho nhau sự ủng hộ, giúp đỡ to lớn và quý báu, góp phần vào thành công của sự nghiệp cách mạng giải phóng dân tộc và công cuộc xây dựng, phát triển đất nước của mỗi nước.

Hai bên đã xác định phát triển quan hệ hai nước theo phương châm “Láng giềng hữu nghị, hợp tác toàn diện, ổn định lâu dài, hướng tới tương lai” (năm 1999) và tinh thần “Láng giềng tốt, bạn bè tốt, đồng chí tốt, đối tác tốt” (năm 2005).

Lô hàng tổ yến của một công ty tại Việt Nam lần đầu tiên mở tờ khai tại Chi cục Hải quan cửa khẩu Móng Cái (Quảng Ninh) và xuất khẩu sang thị trường Trung Quốc qua lối thông quan cầu Bắc Luân II (20/11/2024). Ảnh: TTXVN phát.

Năm 2008, hai bên nhất trí thiết lập khuôn khổ quan hệ Đối tác hợp tác chiến lược toàn diện Việt Nam - Trung Quốc, khung hợp tác cao nhất, nội hàm sâu rộng nhất trong quan hệ của Việt Nam với các nước trên thế giới. Trung Quốc cũng là quốc gia đầu tiên cùng Việt Nam xây dựng khuôn khổ hợp tác này.

Thời gian qua, dưới sự nỗ lực chung của hai bên, quan hệ Việt Nam - Trung Quốc duy trì đà phát triển vững chắc, đạt nhiều thành quả tích cực.

Đặc biệt, từ sau khi hai nước nâng tầm quan hệ lên Cộng đồng chia sẻ tương lai có ý nghĩa chiến lược (tháng 12/2023), quan hệ Việt Nam - Trung Quốc duy trì đà phát triển tích cực, thuận lợi hơn, có những chuyển biến rõ nét, khá toàn diện theo định hướng “6 hơn” gồm: Tin cậy chính trị cao hơn; hợp tác quốc phòng - an ninh thực chất hơn; hợp tác thực chất sâu sắc hơn; nền tảng xã hội vững chắc hơn; phối hợp đa phương chặt chẽ hơn; bất đồng được kiểm soát, giải quyết tốt hơn.

Năm 2024, chuyến thăm cấp Nhà nước tới Trung Quốc của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm (tháng 8/2024) là một hoạt động đối ngoại đặc biệt quan trọng giữa hai nước, đánh dấu chuyến thăm Trung Quốc đầu tiên của đồng chí Tô Lâm, được thực hiện ngay sau khi đồng chí được bầu giữ chức Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam.

Điểm nhấn quan trọng của chuyến thăm là hai bên đã ra Tuyên bố chung về việc tăng cường hơn nữa quan hệ Đối tác Hợp tác Chiến lược Toàn diện Việt Nam-Trung Quốc, thúc đẩy xây dựng Cộng đồng chia sẻ tương lai Việt Nam - Trung Quốc có ý nghĩa chiến lược, nỗ lực vì hạnh phúc của nhân dân hai nước, vì sự nghiệp hòa bình và tiến bộ của nhân loại.

Chuyến thăm đã tiếp thêm động lực duy trì đà phát triển tích cực của quan hệ song phương, tạo sức lan tỏa mạnh mẽ đến các cấp, các ngành hai bên, hình thành không khí hợp tác sôi động, thiết thực và thúc đẩy đạt nhiều thành quả thực chất trên các lĩnh vực.

Năm 2025, hai nước kỷ niệm 75 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Trung Quốc (18/1/1950-18/1/2025) với nhiều hoạt động ý nghĩa.

Chiều 14/4/2025, tại Trụ sở Trung ương Đảng, Tổng Bí thư Tô Lâm hội đàm với Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Trung Quốc Tập Cận Bình thăm cấp Nhà nước tới Việt Nam. Ảnh: TTXVN.

Hai bên duy trì mật thiết trao đổi, tiếp xúc cấp cao và các cấp như: Tổng Bí thư Tô Lâm điện đàm với Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Trung Quốc Tập Cận Bình (ngày 15/1/2025), tuyên bố khởi động Năm giao lưu nhân văn Việt Nam - Trung Quốc 2025; Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tập Cận Bình thăm cấp Nhà nước đến Việt Nam (tháng 4/2025), đây là chuyến thăm cấp Nhà nước đến Việt Nam lần thứ 4 của Tổng Bí thư, Chủ tịch Tập Cận Bình và là lần thứ hai trong cùng một nhiệm kỳ Đại hội XX Đảng Cộng sản Trung Quốc và Đại hội XIII của Đảng Cộng sản Việt Nam; Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính tham dự Diễn đàn WEF Thiên Tân và làm việc tại Trung Quốc (tháng 6/2025); Ủy viên trưởng Nhân đại toàn quốc Trung Quốc Triệu Lạc Tế thăm chính thức Việt Nam và dự Lễ kỷ niệm 80 năm Quốc khánh Việt Nam (ngày 31/8 đến 2/9/2025); Chủ tịch nước Lương Cường tham dự Lễ kỷ niệm 80 năm chiến thắng phát xít của nhân dân thế giới và làm việc tại Trung Quốc (ngày 2 đến 4/9/2025); Tổng Bí thư Tô Lâm gặp Ủy viên Thường vụ Bộ Chính trị, Thủ tướng Quốc vụ viện Trung Quốc Lý Cường nhân dịp thăm cấp Nhà nước Triều Tiên và dự Lễ kỷ niệm 80 năm thành lập Đảng Lao động Triều Tiên (ngày 9/10/2025); Thủ tướng Phạm Minh Chính gặp Thủ tướng Quốc vụ viện Trung Quốc Lý Cường nhân dịp tham dự Hội nghị Cấp cao ASEAN 47 tại Malaysia (ngày 27/10/2025)...

Các hoạt động trao đổi, tiếp xúc cấp cao diễn ra liên tục, thường xuyên đã góp phần tăng cường tin cậy chính trị, củng cố vững chắc cho nền tảng chính trị của quan hệ hai Đảng, hai nước.

Hai bên đã thành lập nhiều cơ chế hợp tác mới, kiện toàn, nâng cấp, tạo khuôn khổ hợp tác vững chắc cho quan hệ song phương.

Nổi bật là hai bên đã tổ chức thành công Hội nghị lần thứ nhất Ủy ban Hợp tác giữa Quốc hội Việt Nam và Nhân đại toàn quốc Trung Quốc (tháng 8/2025) do Chủ tịch Quốc hội Việt Nam và Ủy viên trưởng Nhân đại toàn quốc Trung Quốc đồng chủ trì. Đây là cơ chế hợp tác liên nghị viện cấp độ cao nhất của Trung Quốc với các nước hiện nay.

Sáng 16/3/2026, tại Hà Nội diễn ra Hội nghị lần thứ nhất, Cơ chế đối thoại chiến lược “3+3” cấp Bộ trưởng Ngoại giao, Quốc phòng, Công an Việt Nam - Trung Quốc. Ảnh: An Đăng/TTXVN.

Hai bên cũng mới tổ chức thành công Hội nghị lần thứ nhất Đối thoại chiến lược 3+3 cấp Bộ trưởng Ngoại giao, Quốc phòng, Công an vào ngày 16/3 vừa qua tại Hà Nội, đánh dấu bước phát triển mới trong tin cậy và phối hợp chiến lược giữa hai nước.

Trên các diễn đàn đa phương, hai nước tăng cường điều phối, phối hợp trong các cơ chế đa phương quốc tế như Liên hợp quốc, Diễn đàn hợp tác kinh tế châu Á - Thái Bình Dương (APEC), cũng như của khu vực như khuôn khổ hợp tác kinh tế tiểu vùng sông Mekong mở rộng (GMS)...

Hợp tác mạnh mẽ, toàn diện trên nhiều lĩnh vực

Quan hệ chính trị - ngoại giao phát triển tốt đẹp đã trở thành điểm tựa cho việc mở rộng hợp tác giữa hai nước Việt - Trung trên những lĩnh vực khác. Trong thời gian qua, với sự nỗ lực chung của hai bên, hợp tác giữa Việt Nam - Trung Quốc trên các lĩnh vực ngày càng sâu sắc, toàn diện và thực chất.

Hai nước không ngừng thúc đẩy hợp tác thiết thực trên tất cả các lĩnh vực, nhất là về kinh tế - thương mại, đầu tư, phát triển cơ sở hạ tầng, văn hóa, giáo dục, du lịch, giao lưu nhân dân...

Trong những năm qua, hợp tác thương mại luôn là điểm sáng trong quan hệ hai nước. Trung Quốc duy trì là đối tác thương mại lớn nhất của Việt Nam trong khi Việt Nam là đối tác thương mại lớn thứ tư của Trung Quốc trên thế giới với kim ngạch song phương đạt 256,4 tỷ USD năm 2025, tăng 24,8% so với năm 2024; đà tăng trưởng tích cực được duy trì trong 2 tháng đầu năm 2026 với kim ngạch thương mại song phương đạt 42,9 tỷ USD , tăng 36,9% so với cùng kỳ năm 2025.

Về đầu tư, năm 2025, Trung Quốc là nhà đầu tư lớn thứ hai tại Việt Nam với tổng vốn đăng ký 5,96 tỷ USD , dẫn đầu về số lượng dự án mới và trong 2 tháng đầu năm 2026 duy trì ở mức khá cao với 807,5 triệu USD tổng vốn đầu tư.

Về du lịch, Trung Quốc là thị trường gửi khách du lịch lớn nhất của Việt Nam năm 2025 với 5,28 triệu lượt khách, tăng 41% so với năm 2024; riêng trong 2 tháng đầu năm 2026 đạt hơn 920.000 lượt. Hai nước đã xác định năm 2026 là “Năm hợp tác du lịch Việt Nam - Trung Quốc 2026-2027.”

Hợp tác song phương về kết nối chiến lược, nhất là 3 tuyến đường sắt khổ tiêu chuẩn đạt tiến triển thực chất. Hai bên đang phối hợp để sớm hoàn thành báo cáo khả thi của tuyến đường sắt Lào Cai - Hà Nội - Hải Phòng, hướng tới khởi công toàn diện trong năm 2026, đồng thời tích cực triển khai công tác lập quy hoạch các tuyến Lạng Sơn - Hà Nội và Móng Cái - Hạ Long - Hải Phòng. Ngoài ra, hai bên cũng đẩy mạnh kết nối hạ tầng số, hạ tầng giao thông, hạ tầng công nghiệp và logistics.

Hợp tác giữa địa phương, nhất là các địa phương biên giới hai bên phát triển thuận lợi. Các đoàn thể, tổ chức chính trị - xã hội, địa phương hai bên đã thiết lập và tổ chức định kỳ nhiều cơ chế, chương trình hợp tác.

Gian hàng sầu riêng của Việt Nam thu hút nhiều người dân Bắc Kinh tham quan, thưởng thức Lễ hội sầu riêng ASEAN - Trung Quốc (8/2025). Ảnh: Công Tuyên/TTXVN.

Gần đây, cuộc gặp giữa Bí thư của 6 tỉnh/khu và thành phố giữa Quảng Tây và Việt Nam ngày 11/2 đã đạt nhiều kết quả cụ thể, tạo đà thúc đẩy hợp tác giữa hai bên ngày càng toàn diện và đi vào chiều sâu.

Hợp tác giữa hai nước trong các lĩnh vực khoa học - công nghệ như khởi nghiệp và đổi mới sáng tạo, trí tuệ nhân tạo (AI), công nghệ số, nông nghiệp công nghệ cao đang rất rộng mở. Hai bên đang triển khai các dự án về ứng dụng AI giữa các địa phương, khai trương Trung tâm đổi mới sáng tạo chung tại Việt Nam, cũng như nhiều dự án năng lượng sạch, hạ tầng số, công nghệ thông tin.

Hợp tác giữa hai nước trong các lĩnh vực như văn hóa, giáo dục, y tế, thể thao, giao lưu nhân dân cũng gặt hái nhiều thành tựu nổi bật.

Trong Năm giao lưu nhân văn Việt Nam - Trung Quốc 2025, hàng loạt hoạt động sôi động, thiết thực, tập trung vào kết nối nhân dân, thanh niên đã được hai nước thúc đẩy, làm sâu sắc thêm sự hiểu biết lẫn nhau và thắt chặt tình hữu nghị Việt Nam - Trung Quốc.

Nổi bật là hoạt động “Hành trình đỏ nghiên cứu, học tập của thanh niên” góp phần củng cố nền tảng xã hội vững chắc hơn cho quan hệ song phương.

Theo Đại sứ Việt Nam tại Trung Quốc Phạm Thanh Bình, không gian và dư địa hợp tác giữa hai bên còn rất lớn với sự bổ trợ và tương đồng về chiến lược phát triển của mỗi bên, đặc biệt trong bối cảnh Việt Nam bắt tay vào thực hiện Nghị quyết của Đại hội XIV và Trung Quốc triển khai Quy hoạch phát triển kinh tế-xã hội 5 năm lần thứ 15 giai đoạn 2026-2030.

Chiều 16/4/2025, tại Bảo tàng tỉnh Lạng Sơn đã diễn ra Chương trình Giao lưu “Khăn hồng hữu nghị thiếu nhi biên giới Lạng Sơn (Việt Nam) - Quảng Tây (Trung Quốc) nằm trong chuỗi Chương trình Giao lưu hữu nghị Quốc phòng biên giới Việt Nam - Trung Quốc lần thứ 9 năm 2025. Ảnh: Anh Tuấn/TTXVN.

Mốc son mới trong quan hệ Đối tác Hợp tác Chiến lược Toàn diện, Cộng đồng chia sẻ tương lai Việt Nam - Trung Quốc có ý nghĩa chiến lược

Trên cơ sở quan hệ hai nước phát triển tốt đẹp, chuyến thăm cấp Nhà nước đến Trung Quốc từ ngày 14 đến 17/4 của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm có ý nghĩa lịch sử, là hoạt động đối ngoại song phương quan trọng nhất giữa hai Đảng, hai nước Việt Nam và Trung Quốc trong năm 2026.

Theo Đại sứ Việt Nam tại Trung Quốc Phạm Thanh Bình, đây là chuyến thăm nước ngoài đầu tiên của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm sau khi Việt Nam kiện toàn các chức danh lãnh đạo Nhà nước tại Kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa XVI; là chuyến thăm đầu tiên của đồng chí Tổng Bí thư, Chủ tịch nước đến Trung Quốc sau Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng Cộng sản Việt Nam; cũng là hoạt động đối ngoại cấp cao quan trọng tiếp nối các chuyến thăm lịch sử của Lãnh đạo cấp cao hai Đảng, hai nước trong thời gian qua, diễn ra đúng 1 năm sau chuyến thăm cấp Nhà nước của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Trung Quốc Tập Cận Bình đến Việt Nam.

Chuyến thăm diễn ra trong bối cảnh quan hệ hai nước Việt Nam - Trung Quốc đang duy trì đà phát triển thuận lợi, có những bước chuyển mới, rõ nét và toàn diện, có nhiều điểm sáng về hợp tác, đặc biệt là việc Lãnh đạo cấp cao nhất hai Đảng có cuộc điện đàm quan trọng vào cuối tháng 1, hai bên vừa tổ chức thành công Phiên họp lần thứ 17 Ủy ban chỉ đạo hợp tác song phương Việt Nam - Trung Quốc và Hội nghị lần thứ nhất cơ chế Đối thoại chiến lược “3+3” cấp Bộ trưởng Ngoại giao, Quốc phòng, Công an Việt Nam - Trung Quốc vào tháng 3.

Trong bối cảnh đó, chuyến thăm được kỳ vọng tạo thêm động lực, mở ra những cơ hội hợp tác mới, đưa quan hệ hai Đảng, hai nước tiếp tục phát triển ổn định, lành mạnh và bền vững, vì lợi ích của nhân dân hai nước, vì hòa bình, ổn định và phát triển ở khu vực và trên thế giới.

Những nhận thức chung đạt được giữa Lãnh đạo cấp cao hai nước trong khuôn khổ chuyến thăm lần này có vai trò định hướng chiến lược sâu sắc đối với xu thế phát triển của quan hệ hai Đảng, hai nước trong giai đoạn tới.

Đại sứ Phạm Thanh Bình bày tỏ tin tưởng rằng chuyến thăm lần này sẽ trở thành một mốc son mới, mở ra một giai đoạn phát triển mới cho quan hệ láng giềng hữu nghị, Đối tác hợp tác chiến lược toàn diện, Cộng đồng chia sẻ tương lai Việt Nam-Trung Quốc có ý nghĩa chiến lược.