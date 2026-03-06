Chuyến taxi công nghệ, chuyện tan - hợp và những điều xúc động từ sách

Chị Nguyễn Mai Phương - trợ lý của tác giả Hoàng Nam Tiến, tác giả cuốn sách "Thư cho em" - kể rằng từng có đôi chia tay đã làm lành sau khi cả hai người đọc xong cuốn sách này.

Trong các cuốn sách được đề cử Giải thưởng Sách Quốc gia lần VIII năm nay, Thư cho em là một cuốn sách nhận được sự yêu mến từ đông đảo bạn đọc. Từ một cuốn sách, có tình yêu được tiếp thêm sức mạnh, có hờn giận được xoa dịu, vỗ về.

Chị Nguyễn Mai Phương - trợ lý của tác giả Hoàng Nam Tiến - là người chấp bút, tổ chức thực hiện cuốn sách Thư cho em. Trước thềm Giải thưởng Sách Quốc gia lần VIII, chị Mai Phương đã chia sẻ với Tri thức - Znews nhiều niềm vui nỗi buồn - xoay quanh cuốn sách.

"Với tôi, được đi cùng tác phẩm là niềm hạnh phúc hiếm có trong đời"

- Chị có cảm xúc thế nào khi cuốn sách “Thư cho em” được đề cử ở Giải thưởng Sách Quốc gia năm nay?

- Khi Thư cho em ra đời được nửa năm, đội ngũ làm sách đều tin tác phẩm sẽ được đề cử giải thưởng Sách Quốc gia. Nên khi thông tin chính thức được công bố, chúng tôi không quá bất ngờ. Chỉ rất buồn là tác giả đã không còn ở lại để chứng kiến ngày tác phẩm của mình được vinh danh ở giải thưởng uy tin nhất đất nước dành cho sách và người làm sách.

Tác giả Hoàng Nam Tiến trong buổi ra mắt cuốn sách "Thư cho em". Ảnh: NVCC.

- Trước đây, khi cuốn sách ra mắt, tác phẩm có ý nghĩa như thế nào với tác giả Hoàng Nam Tiến? Giờ đây, thành công này của cuốn sách có ý nghĩa thế nào với chị?

- Thư cho em là cuốn sách đầu tay của tác giả Hoàng Nam Tiến. Tôi đã thấy nhiều lần và tin rằng anh luôn hạnh phúc khi viết ra tác phẩm này và nhận được sự yêu thích của bạn đọc.

Còn với tôi, việc được chấp bút và sản xuất cuốn sách, cũng như đi cùng tác phẩm suốt thời gian vừa rồi là một niềm hạnh phúc hiếm có trong đời.

- Ở thời điểm này, nhìn lại cuốn sách, điều gì khiến chị thấy đáng nhớ nhất về cuốn sách, về quá trình làm tác phẩm này?

- Tôi nghĩ quá trình làm sách cho tôi được sống nhiều cuộc đời, nhiều giai đoạn lịch sử. Hiểu về một giai đoạn lịch sử gian khó. Hiểu về tình yêu trong chiến tranh. Hiểu ý nghĩa của tình yêu đối với đời sống. Và rằng ta có thể mạnh mẽ đến thế nào khi yêu và được yêu. Đó là một niềm tin rất khó khăn để có được.

Có tác giả nào đó đã từng nói đại ý để viết một điều gì thành cuốn sách thì ta phải sống cuộc sống đó đã. Tôi không được sống trong giai đoạn lịch sử ấy nhưng được tác giả kể lại, viết lại và nghe rất nhiều chuyện về Thư cho em. Đó là một cách sống đầy cảm xúc mà tôi nghĩ mình khó gặp lại trong đời.

Trong vô vàn lựa chọn, cám ơn các bạn đã yêu sách!

- Hiện nay cuốn sách đã phát hành gần 100.000 bản, được đông đảo độc giả nhiều lứa tuổi yêu mến. Có độc giả nào chia sẻ câu chuyện liên quan tới cuốn sách với chị không?

Chị Mai Phương - người chấp bút tác phẩm Thư cho em. Ảnh: FBNV.

- Hai năm từ ngày phát hành, Thư cho em đã gặp gỡ độc giả khắp các miền đất nước và trên thế giới. Tôi nhận được rất nhiều tin nhắn của các cô giáo dạy văn, các bác cựu chiến binh, các bạn trẻ yêu thích tác phẩm.

Tôi từng gặp một đôi đã chia tay nhau. Sau khi đọc cuốn sách, họ đã làm hòa. Tôi cũng gặp các bác lớn tuổi đọc Thư cho em như một cách nhìn lại việc họ đã sống với nhau suốt bao nhiêu năm. Từng có độc giả đi từ Nhật Bản về Việt Nam xin tác giả Hoàng Nam Tiến ký sách rồi mang tặng bạn gái ở Mỹ.

Có một hôm tôi đi taxi công nghệ đi khám bệnh. Ngồi lên xe mới thấy anh lái xe để cuốn sách ở cạnh tay mình. Hỏi chuyện anh mới biết, khi nào rảnh anh sẽ lôi ra đọc, rồi đọc lại. Tôi đã yên lặng nghe anh kể chuyện mình thích cuốn sách như thế nào suốt cả đường đi. Đó là một ngày vui với tôi, vì cuốn sách đã như một niềm hạnh phúc thầm lặng mà tôi đã có, sẽ có, không phải lúc nào cũng hiện diện, nhưng chưa bao giờ mất đi.

Tôi nghĩ rằng ít cuốn sách trong thời điểm này có được sự lan tỏa tới nhiều thế hệ như vậy.

- Chị và đơn vị làm sách có dự định, kế hoạch gì trong thời gian tới để sách tiếp cận tới nhiều độc giả hơn không?

- Vì mỗi chúng ta còn sống, còn yêu, còn đứng trên nguồn vốn lớn nhất mà mỗi người Việt Nam có là lịch sử dân tộc, vì vậy, tôi tin cuốn sách sẽ được truyền tay đi nhiều hơn bởi chính các bạn đọc. Đó là sự vinh danh lớn nhất mà Thư cho em đã, đang và sẽ có được.

- Một điều mà chị muốn gửi gắm tới độc giả theo dõi Giải thưởng và độc giả của cuốn sách?

- Sẽ có rất nhiều tác phẩm được vinh danh ở Giải thưởng Sách Quốc gia năm nay, nhưng sự vinh danh lớn nhất là khi những cuốn sách thực sự được đến tay các bạn, thực sự được sống thêm đời sống mới, trở thành một phần đời sống tinh thần của bạn, cùng bạn buồn vui, tiến bộ hay cả lúc suy tư.

Mong rằng sẽ thêm nhiều độc giả Việt Nam tò mò về sách, thích sách, mua sách và đọc sách nhiều hơn nữa.

Trong vô vàn lựa chọn, cám ơn các bạn đã yêu sách.

- Xin cảm ơn chị!