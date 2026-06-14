Chuyện những người trẻ lội ngược dòng

Tuổi 18, câu hỏi lớn nhất của nhiều học sinh không chỉ là “chọn trường nào”, “học ngành gì” mà còn là “mình sẽ trở thành ai sau bốn năm đại học”.

Trong một thế giới thay đổi nhanh, nơi những lựa chọn hôm nay có thể không còn nguyên giá trị sau vài năm, áp lực phải chọn đúng ngay từ đầu đôi khi trở thành gánh nặng vô hình với người trẻ.

Những cú rẽ ngang và nỗi sợ bị bỏ lại phía sau

Cái tên đầu tiên có thể nhắc đến là Nguyễn Thị Lan Anh - sinh viên ngành Vật lý tài năng tại Đại học Phenikaa, từng đạt giải nhì Olympic Vật lý Sinh viên toàn quốc 2022-2023. Trước khi bước vào đại học, Lan Anh đã trải qua một giai đoạn nhiều áp lực và hoang mang về định hướng tương lai.

Thay vì vội vàng lựa chọn khi chưa thực sự sẵn sàng, bạn dành thời gian cân bằng lại tâm lý, lắng nghe bản thân và suy nghĩ nghiêm túc về con đường muốn theo đuổi. Khi trở thành sinh viên Phenikaa, Lan Anh không cố đi theo một lộ trình thành công có sẵn. Với tình yêu dành cho vật lý và tinh thần học hỏi bền bỉ, bạn từng bước xây dựng hành trình riêng. Câu chuyện của Lan Anh cho thấy điều quan trọng không phải là đi nhanh hay chậm, mà là đủ bản lĩnh để hiểu mình, chọn đúng và kiên trì với lựa chọn đó.

Lan Anh (ngoài cùng bên trái) và hành trình “gói ghém bầu trời” đến với ISYA 2025 tại Đài Loan.

Nếu Lan Anh đại diện cho hành trình tìm lại nhịp phát triển của riêng mình, Lê Xuân Nam - sinh viên ngành Công nghệ tài chính, Trường Công nghệ số liên ngành Phenikaa - lại mang đến câu chuyện về sự trở lại. Trước khi bước vào giảng đường đại học, Nam từng tạm gác ước mơ học tập để thực hiện nghĩa vụ công an. Khi hoàn thành nghĩa vụ và quay lại với việc học, Nam phải làm quen lại với nhịp sống sinh viên, xây dựng lại thói quen học tập.

Tuy nhiên, chính quãng thời gian trong môi trường cảnh sát lại trở thành nền tảng giúp Nam trưởng thành hơn. Kỷ luật, sự bền bỉ và tinh thần trách nhiệm giúp Nam tiếp cận việc học với tâm thế nghiêm túc, chủ động và rõ mục tiêu hơn.

Lê Xuân Nam trong thời gian thực hiện nghĩa vụ công dân với vai trò chiến sĩ cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ tại thành phố Lạng Sơn.

Nguyễn Thị Khánh Diệu - sinh viên ngành Kỹ thuật Y sinh, Khoa Điện - Điện tử, Trường Kỹ thuật Phenikaa - lại cho thấy một màu sắc khác: Sự bền bỉ với lựa chọn khó. Với một lĩnh vực giao thoa giữa y học, kỹ thuật và công nghệ, Diệu không chỉ phải học kiến thức chuyên môn nặng, mà còn đối diện với áp lực của những lần thử nghiệm chưa đạt, dữ liệu chưa như kỳ vọng và các đề tài nghiên cứu đòi hỏi sự chính xác cao. Nhưng chính trong quá trình liên tục sửa sai, điều chỉnh cách làm và kiên trì đến cùng, Diệu rèn được bản lĩnh không thỏa hiệp với khó khăn.

Khánh Diệu (thứ hai phía bên trái) là một trong ba nữ sinh của Đại học Phenikaa nhận Giải thưởng Nữ sinh khoa học công nghệ Việt Nam năm 2025.

Cuối cùng là Hà Tài Thanh, sinh viên chương trình Tài năng ngành Khoa học máy tính, đại diện cho một thế hệ người trẻ không bị giới hạn trong một khuôn mẫu. Với Thanh, đại học không chỉ là những giờ học trên giảng đường hay các dự án công nghệ, mà còn là hành trình khám phá bản thân qua âm nhạc, trải nghiệm và những mối quan hệ mới.

Chính sự cân bằng giữa học tập, sáng tạo và trải nghiệm đã giúp Thanh nhìn nhận cuộc sống từ nhiều góc độ hơn, đồng thời phát triển khả năng thích nghi, kết nối và tư duy mở. Câu chuyện của Thanh cho thấy thành công không chỉ đến từ kiến thức chuyên môn, mà còn từ việc dám thử, dám trải nghiệm và không tự giới hạn bản thân.

Trái ngọt từ hệ sinh thái của sự khác biệt

Một sinh viên chỉ có thể tự tin bứt phá khi biết mình luôn được trao cơ hội và đồng hành. Họ chỉ có thể dám bước ra khỏi vùng an toàn khi môi trường xung quanh đủ cởi mở để biến những thử thách đầu đời thành bài học trưởng thành và chỉ có thể phát triển toàn diện khi được khuyến khích khám phá năng lực riêng thay vì bị giới hạn trong những khuôn mẫu có sẵn.

Tài Thanh - một trong những thủ lĩnh sinh viên của Đại học Phenikaa.

Tại Đại học Phenikaa, tinh thần “đại học của những nhà kiến tạo” không chỉ được thể hiện qua chương trình đào tạo hay hoạt động nghiên cứu, mà còn hiện hữu trong chính hành trình của mỗi sinh viên.

Với những học sinh đang đứng trước ngưỡng cửa đại học, câu chuyện của các anh chị đi trước mang đến một thông điệp ý nghĩa: Trường học không quyết định thay bạn sẽ trở thành ai, nhưng sẽ là điểm tựa vững chắc trao cho bạn đủ không gian, nguồn lực và sự nâng đỡ để bạn tự tìm ra câu trả lời cho chính mình. Điều ý nghĩa nhất của tuổi trẻ không phải là một lộ trình không bao giờ vấp ngã, mà là được học tập trong một môi trường đủ rộng mở để mỗi trải nghiệm đều trở thành chất liệu giúp bạn lớn lên. Từ Phenikaa, mỗi bước chân dũng cảm rời khỏi vùng an toàn hôm nay đều đang góp phần kiến tạo nên một tương lai vững vàng ngày mai.