'Chuyện nhà Tí' được vinh danh

Tác phẩm “Truyện nhà Tý và truyện nhiều nhà khác” của Phan Thị Vàng Anh được trao giải Tinh hoa Văn học tại lễ trao giải Tinh hoa Việt 2025 ở TP.HCM.

Sách Chuyện nhà Tí. Ảnh: N.N.

Tối 26/1, lễ trao giải Tinh hoa Việt 2025 do Báo Đại Đoàn Kết tổ chức đã vinh danh tác phẩm Truyện nhà Tý và truyện nhiều nhà khác của nhà văn Phan Thị Vàng Anh ở hạng mục Tinh hoa Văn học.

Đại diện nhà văn phát biểu: “Tôi xin đại diện cho nhà văn Phan Thị Vàng Anh, công ty Nhã Nam và Nhà xuất bản Hội Nhà văn gửi lời cảm ơn sâu sắc đến ban tổ chức, hội đồng chuyên môn và hội đồng giám khảo. Đây là một quyển sách rất mộc mạc nhưng thấm đẫm tinh thần nhân văn của xã hội Việt Nam”.

Nhà văn, nhà thơ Phan Thị Vàng Anh. Ảnh: Hội Nhà văn TP.HCM.

Tác phẩm gồm nhiều truyện ngắn nhỏ, ghi lại đời sống trong các không gian gia đình, xóm giềng, trường học, nơi công sở. Với lối viết gần gũi, tác phẩm khơi gợi sự chiêm nghiệm về con người và đời sống. Đây là dấu ấn đánh dấu sự trở lại của nhà văn Phan Thị Vàng Anh sau thời gian dài vắng bóng trên thị trường sách.

Đại diện nhà văn nhận giải thưởng Tinh hoa văn học. Ảnh: BTC.

Giải thưởng Tinh hoa Việt 2025 còn gọi tên các tác phẩm, nghệ sĩ tiêu biểu ở nhiều lĩnh vực khác. Ở hạng mục Tinh hoa điện ảnh, bộ phim Mưa đỏ của đạo diễn Đặng Thái Huyền được trao giải. Vở nhạc kịch Giấc mơ Chí Phèo nhận giải Tinh hoa sân khấu, trong khi triển lãm “Đồng chìm đáy nước” của họa sĩ Ca Lê Thắng được xướng tên tại hạng mục Tinh hoa mỹ thuật.

Ở nhóm giải do khán giả bình chọn, Hòa Minzy nhận danh hiệu Ca sĩ của năm. MV Bắc Bling được trao giải MV của năm. Nhạc sĩ Nguyễn Hùng được vinh danh ở hai hạng mục Bài hát của năm và Nhạc sĩ của năm. Nhóm DTAP nhận hai giải: Album của năm với Madein Vietnam và Nhà sản xuất âm nhạc của năm.

Danh hiệu Tinh hoa cống hiến tôn vinh nhạc sĩ Phạm Tuyên nhằm ghi nhận đóng góp bền bỉ và xuyên suốt của ông cho nền âm nhạc Việt Nam. Một số giải thưởng khác như Tinh hoa sáng tạo và Lan tỏa văn hóa Việt cùng được trao cho chương trình “Chào Show”. Ở hạng mục Bảo tồn di sản, giải thưởng thuộc về sách Di tích quốc gia đặc biệt - chùa Việt do Nguyễn Văn Hùng chủ biên.