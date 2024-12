Chuyện không ngờ đằng sau vỉ thuốc tránh thai

Những lời chứng nhận đã liên kết viên thuốc tránh thai với mọi thứ, những sự thật trước đây đã (và vẫn đang) được Big Pharma (Các hãng dược phẩm lớn) tại Mỹ làm lu mờ.

Khi thuốc tránh thai mới xuất hiện, nhiều bác sĩ đã bày tỏ sự quan ngại về tính an toàn của nó. Ảnh: L.C.

Ngày 14/1/1970 là một buổi sáng mùa đông lạnh giá điển hình tại Washington D.C. Khi Thượng nghị sĩ Gaylord Nelson và nhân viên cấp cao của ông, Ben Gordon, đi bộ lên Đồi Capitol, họ đã phải đối mặt với những người biểu tình.

Những nhóm phụ nữ đi theo bên cạnh la hét phản đối. Hơi thở của họ bốc lên thành luồng rõ rệt trong không khí, tạo ra ấn tượng rằng họ đang xả giận theo đúng nghĩa đen.

Đó là thời đại của hòa bình, tình yêu và hạnh phúc nhưng những người phụ nữ này lại đang phản đối một thứ quan trọng hơn nhiều so với sự phù phiếm của cuộc cách mạng tình dục.

Họ coi viên thuốc tránh thai như một công cụ để kiểm soát khả năng sinh sản của mình, nó cho phép họ lập kế hoạch cho gia đình mà không ảnh hưởng đến sự nghiệp của bản thân. Nghi ngờ Thượng viện do nam giới thống trị, họ coi cuộc tấn công vào viên thuốc tránh thai như cú hích quyền lực, một nỗ lực để loại bỏ cơ hội được bình đẳng của họ.

Loạt phiên điều trần đã gây tranh cãi trước cả khi chúng bắt đầu.

Sau này, được Morton Mintz giới thiệu, tôi may mắn có cơ hội làm bạn với Ben Gordon. Nhờ đó, tôi lại có may mắn được gặp Alice Wolfson, một trong những người phản đối đã trở thành gương mặt đại diện cho phiên điều trần theo nhiều cách.

Trong một cuộc trò chuyện giữa tôi với ông Gordon, ông ấy nhớ lại (sau này bà Wolfson cũng đã xác minh) rằng đa số những người phản đối ban đầu tỏ ra khó chịu vì họ cảm thấy các thượng nghị sĩ có thể có ý đồ ẩn trong việc theo đuổi vấn đề biện pháp tránh thai.

Tuy nhiên, khi loạt phiên điều trần diễn ra và các bác sĩ hàng đầu chia sẻ mối quan ngại của họ về sự an toàn của viên thuốc tránh thai, sự phản kháng kịch liệt từ những người phản đối đã thay đổi. Họ bắt đầu đặt câu hỏi rằng tại sao họ lại bị các công ty dược phẩm tại Mỹ sử dụng như chuột thí nghiệm.

Ngày nay, sau nhiều thập kỷ, người ta đã quên phần lớn diễn biến của loạt phiên điều trần. Tuy nhiên, vì có rất nhiều phụ nữ tiếp tục bị ảnh hưởng bởi loại thuốc này, nên thông tin được tiết lộ trong loạt phiên điều trần lại càng có liên quan hơn bao giờ hết.

Nó có thể cung cấp cú chớp máy duy nhất trong lịch sử, nơi hoạt động nội bộ của ngành dược phẩm được tiết lộ rõ ràng đến thế. Những lời chứng nhận đã liên kết viên thuốc tránh thai với mọi thứ, từ bệnh ung thư, bệnh tim và đột quỵ, đến bệnh lupus, trầm cảm và bệnh tiểu đường, những sự thật trước đây đã (và vẫn đang) được Big Pharma (Các hãng dược phẩm lớn) tại Mỹ làm lu mờ.

Ngoài các tác dụng phụ và biến chứng, loạt phiên điều trần còn vạch trần sự lạm dụng quyền lực đáng kinh ngạc và có ảnh hưởng sâu rộng. Ngành công nghiệp này thường dùng những thế lực của mình để thao túng Cục Quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Mỹ (U.S. Food and Drug Administration - FDA), tác động đến việc nghiên cứu, đe dọa giới truyền thông và chẳng có lý do gì để tin rằng mọi thứ đã thay đổi trong thế giới ngày nay.

Giống như bất kỳ thời điểm quan trọng nào trong lịch sử, luôn có một cốt truyện sống động.