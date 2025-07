Chuyện khôi hài đằng sau sự ra đời của các emoji

Cuốn “Face With Tears of Joy” đi sâu vào cách sử dụng phong phú và những thiếu sót về mặt ngôn ngữ của các biểu tượng cảm xúc phổ biến, theo The Guardian.

Vào năm 2016, Apple đã thông báo rằng biểu tượng cảm xúc súng của họ, trước đây là một khẩu súng lục ổ quay màu xám đen, được chuyển sang một khẩu súng bắn nước màu xanh lá cây. Dần dần, các công ty công nghệ lớn khác cũng làm theo. Hiện nay, trên mọi nền tảng, khi người dùng viết từ súng ngắn hoặc súng lục ổ quay, biểu tượng súng bắn nước màu xanh hoặc súng bắn tia theo kiểu khoa học viễn tưởng sẽ xuất hiện. Ý nghĩa và sự ra đời của các biểu tượng Theo cuốn lịch sử dí dỏm, kỳ quặc nhưng đầy hấp dẫn của Keith Houston cho thấy, biểu tượng cảm xúc cũng mang tính chính trị. Trong nhiều năm qua, công chúng đã vận động thành công Liên minh Unicode, nhóm các tập đoàn kiểm soát bộ ký tự, bao gồm Google, Microsoft, Meta và Apple, để đưa vào biểu tượng cho các màu da khác nhau và cặp đôi đồng giới. Ảnh: Amazon. Được biết, sự thay đổi biểu tượng súng đã góp phần vào việc ngăn chặn tội phạm sử dụng súng trên toàn thế giới. Hiện chỉ còn lại biểu tượng cảm xúc bom, dao và kiếm để xóa bỏ hoàn toàn bạo lực trên không gian mạng. Trong khi các biểu tượng rõ ràng và có ý nghĩa quan trọng cần sự cân nhắc thì sự ra đời của những biểu tượng xảm xúc vô tri hơn không phải lúc nào cũng dễ dàng. Một đề xuất thêm "biểu tượng cảm xúc phân cau mày" đã vấp phải lời phàn nàn này từ một cộng tác viên Unicode nổi tiếng, Michael Everson: "Có phải tiếp theo chúng ta sẽ phải ra mắt biểu tượng một đống phân khóc? Một đống phân thè lưỡi? Một đống phân có dấu chấm hỏi thay cho mắt? Một đống phân có micro karaoke? Hay chúng ta sẽ phải mã hóa một đống phân trung tính không có khuôn mặt?" Emoji không liên quan đến cảm xúc Trái ngược với niềm tin phổ biến, từ emoji (biểu tượng cảm xúc) không liên quan gì đến cảm xúc, mà thay vào đó là sự kết hợp của các thuật ngữ tiếng Nhật "hình ảnh" và "ký tự viết". Nguồn gốc của chúng cũng không gắn liền với thế hệ iPhone đầu tiên hay điện thoại di động thông thường. Trên thực tế, các nhà nghiên cứu công nghệ đã tìm thấy các bộ biểu tượng cảm xúc cơ bản trong hệ điều hành của một số máy đánh chữ điện tử và bộ xử lý văn bản những năm 1980 từ các nhà sản xuất như Sharp và Toshiba. Theo Houston, từ rất lâu trước đó, con người đã sử dụng các ký tự tượng hình như chữ tượng hình. Sau đó, sự phát triển của kiểu chữ rời kéo theo việc sử dụng một số biểu tượng như ¶ để bắt đầu đoạn mới hay dấu tay trỏ để chỉ những nội dung cần chú ý. Và trước khi có các bộ biểu tượng cảm xúc đầy đủ, đã có một cơn sốt sử dụng ký tự tạo mặt cười hoặc biểu tượng cảm xúc từ các chữ và số thông thường, chẳng hạn như biểu tượng tuyệt vời ¯\_(ツ)_/¯ hiện vẫn thỉnh thoảng xuất hiện. Lý giải cho điều này, Houston đưa ra lập luận hấp dẫn rằng thời đại của máy đánh chữ cơ học đánh dấu cho một giai đoạn lịch sử mới về mặt biểu đạt. Khi con người được giải thoát khỏi những hạn chế phi tự nhiên, chắc chắn sẽ có những sự sáng tạo mới, dù chỉ với những bàn phím đơn giản. Biểu tượng cảm xúc không thể trở thành ngôn ngữ Với sự phát triển nhanh chóng của các biểu tượng cảm xúc, có nhiều tiếng nói cho rằng các biểu tượng này có thể cấu thành một "ngôn ngữ". Nhưng thực tế thì không phải vậy. Để chứng minh cho quan điểm này, Houston nhắc lại dự án khôi hài Emoji Dick năm 2009, khi nhà phát triển Fred Benenson đã nhờ hàng nghìn người đóng góp vào bản "dịch" Moby-Dick của Herman Melville để chuyển các biểu tượng cảm xúc thành từ ngữ tương đương. Nếu coi biểu tượng cảm xúc là một ngôn ngữ chính thống, thì có thể coi Emoji Dick là một thứ gì đó gần giống với ngôn ngữ gốc. Tuy nhiên, hệ thống này do người dùng đóng góp và thực tế không có một văn bản gốc quy chuẩn nào cả. Như Houston lập luận, người dùng không thể truyền đạt bất cứ điều gì phức tạp chỉ bằng biểu tượng cảm xúc. Tốt hơn là coi biểu tượng cảm xúc như một phiên bản mở rộng của dấu câu biểu đạt.