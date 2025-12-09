Chuyện kể về những em bé lớn lên giữa lòng đô thị hạnh phúc

“Ngày nghỉ” ấy bắt đầu sau giờ tan học, khi Nam được hòa mình vào cuộc phiêu lưu đầy ắp tiếng cười cùng bạn bè. Ngay tại khuôn viên dưới nhà, các em luyện võ, thả diều, đạp xe, bơi lội - những trải nghiệm mà trước đây Nam phải “đếm từng ngày để chờ đến cuối tuần”. Trong tâm trí cậu bé, âm thanh ồn ã và dòng xe chen chúc của nơi ở cũ dần nhường chỗ cho bản giao hưởng của thiên nhiên, hòa cùng tiếng cười trong trẻo bên nhóm bạn.