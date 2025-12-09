Chuyện kể về những em bé lớn lên giữa lòng đô thị hạnh phúc

|
Cách trung tâm TP.HCM sôi động chỉ 15 phút di chuyển, nhưng cuộc sống tại Mizuki Park lại diễn ra hoàn toàn khác biệt. Đó là một miền xanh dịu mát và yên bình đến nỗi khiến mỗi người tạm quên mình vẫn đang ở giữa lòng phố thị. Mizuki Park như chốn an cư hiền hòa, nơi trẻ nhỏ được lớn lên trong vòng tay ấp ôm của thiên nhiên đúng nghĩa.
|
Hơn 103.000 m2 mảng xanh, 17.000 m2 kênh đào đan cài cùng hệ thống sông nước nguyên sơ đưa không khí tinh khiết bao phủ toàn bộ khu đô thị, đồng thời mở ra môi trường sống sinh thái lý tưởng cho Mizuki Park. Ở đó, những chú chim làm tổ trên tán cây, muôn sắc hoa đua nở dọc lối dạo bộ, khoảng vườn xanh được bao bọc bởi dòng nước mềm mại… tạo nên “kho học liệu” vô giá để những đứa trẻ say mê khám phá thế giới quanh mình.
|
Chính cư dân nhí là những người cảm nhận rõ nhất sự khác biệt khi sống tại Mizuki Park, như lời bé Trần Nam (12 tuổi) nói về ngôi nhà mới bằng ánh mắt đong đầy hạnh phúc: “Ở đây ngày nào con cũng thấy như ngày nghỉ”.
|
“Ngày nghỉ” ấy bắt đầu sau giờ tan học, khi Nam được hòa mình vào cuộc phiêu lưu đầy ắp tiếng cười cùng bạn bè. Ngay tại khuôn viên dưới nhà, các em luyện võ, thả diều, đạp xe, bơi lội - những trải nghiệm mà trước đây Nam phải “đếm từng ngày để chờ đến cuối tuần”. Trong tâm trí cậu bé, âm thanh ồn ã và dòng xe chen chúc của nơi ở cũ dần nhường chỗ cho bản giao hưởng của thiên nhiên, hòa cùng tiếng cười trong trẻo bên nhóm bạn.
|
Còn với những cư dân nhỏ tuổi như bé Trần Nguyễn (6 tuổi) và An Hy (5 tuổi), thế giới ở Mizuki Park ẩn chứa vô vàn điều thú vị khác. Hồ bơi, đường đạp xe, khu cầu tuột và bãi cỏ xanh rộng lớn là nơi cậu bé Trần Nguyễn dành hàng giờ để vui chơi cùng bố mẹ. Còn với An Hy, rạp chiếu phim ngoài trời mang đến trải nghiệm đầu đời thật đặc biệt, khi em được xem phim giữa trời đầy sao.
|
Hệ thống công viên chủ đề, vườn Nhật là điểm đến lý tưởng để các thành viên nhí cùng bố mẹ, ông bà trải nghiệm buổi dã ngoại nhỏ, tận hưởng thiên nhiên mát lành mà không cần đi xa.
|
Hơn 4.000 gia đình đã chọn không gian sống chan hòa thiên nhiên của Mizuki Park làm chốn an cư, tạo nên cộng đồng văn minh và giàu bản sắc. Chuỗi hoạt động cộng đồng ấm áp, sự kiện thể thao thường niên… nuôi dưỡng cảm giác “thuộc về” mà không phải khu đô thị nào cũng có.
|
Nơi sắc xanh sông nước và mây trời nối liền một dải, Nam Long dành vị trí đẹp nhất ở điểm cuối trục chính khu đô thị Mizuki Park để kể câu chuyện về phong cách sống hạnh phúc và tinh tế thông qua Trellia Cove - phân khu compound cuối cùng, được quy hoạch khép kín với 817 căn hộ và 24 nhà phố hữu hạn. Ảnh phối cảnh.
|
Địa thế "ốc đảo" với hai mặt hướng thủy - một bên ôm trọn kênh đào, bên còn lại tiếp giáp dòng thủy sinh tự nhiên rạch Bà Lào, giúp Trellia Cove giữ được tính riêng tư trong không gian sống sinh thái chuẩn Nhật. Loạt tiện ích dành riêng cho trẻ nhỏ được thiết kế như “lớp học” sinh động, khơi dậy sự tò mò, nuôi dưỡng sáng tạo và cho con trẻ những trải nghiệm chân thực.
|
Như thân tre vươn mình bên dòng nước, phân khu Trellia Cove sẽ cùng Mizuki Park tiếp tục viết nên câu chuyện về hành trình sống bền vững, điểm khởi đầu vững bước tương lai - nơi mỗi gia đình hiện thực hóa cuộc sống an yên, vun đắp tuổi thơ đúng nghĩa cho thế hệ mai sau.