Chuyên gia giải mã công dụng chữa bệnh của hoa chuối

Hoa chuối giàu chất xơ và khoáng chất, có thể hỗ trợ tiêu hóa, nhưng không phải ai cũng nên ăn thường xuyên, cần được nhìn nhận thận trọng.

Theo bác sĩ chuyên khoa 2 Huỳnh Tấn Vũ, nguyên giảng viên Khoa Y học cổ truyền, Trường Đại học Y Dược TP.HCM, hoa chuối, còn gọi là bắp chuối, là nguyên liệu quen thuộc trong ẩm thực Việt Nam và nhiều nước Đông Nam Á.

Không chỉ được dùng làm nộm, rau ăn kèm hay món hầm, loại thực phẩm này còn xuất hiện trong các bài thuốc cổ truyền. Tuy nhiên, cần phân biệt lợi ích dinh dưỡng đã biết với những công dụng chữa bệnh chưa có đủ bằng chứng khoa học.

Hoa chuối chứa chất xơ cùng một số vitamin và khoáng chất cần thiết cho cơ thể. Trong đó, chất xơ giúp tăng khối lượng phân, hỗ trợ nhu động ruột và hạn chế táo bón. Thực phẩm giàu chất xơ cũng góp phần tạo cảm giác no lâu, có lợi cho việc kiểm soát cân nặng khi kết hợp với chế độ ăn uống cân đối.

Ngoài ra, hoa chuối chứa các hợp chất thực vật có khả năng chống oxy hóa. Một số nghiên cứu trong phòng thí nghiệm ghi nhận hoạt tính chống oxy hóa của chiết xuất hoa chuối. Tuy nhiên, những kết quả này chưa đủ để khẳng định ăn hoa chuối có thể phòng ngừa hoặc điều trị bệnh ở người.

Hoa chuối có thể được chế biến thành nộm, luộc, xào hoặc nấu canh. Khi sơ chế, nên bóc bỏ các bẹ già, thái mỏng rồi ngâm trong nước có pha chanh hoặc giấm để hạn chế thâm đen. Người dùng nên kết hợp hoa chuối với các nhóm thực phẩm khác, thay vì coi đây là nguồn cung cấp dinh dưỡng duy nhất.

Hoa chuối giàu chất xơ và khoáng chất, có thể hỗ trợ tiêu hóa. (Ảnh minh hoạ)

Nhiều công dụng trong bài thuốc cổ truyền

Theo y học cổ truyền, hoa chuối vị ngọt, tính lạnh, được cho là có tác dụng hóa đàm, tiêu ứ và thông kinh lạc. Dược liệu này từng được sử dụng trong các bài thuốc dành cho người đầy trướng bụng, chóng mặt, ho nhiều đờm hoặc mất ngủ.

Một số bài thuốc dân gian còn dùng hoa chuối kết hợp với thực phẩm khác. Chẳng hạn, hoa chuối tươi hầm với phổi lợn được truyền lại như món ăn hỗ trợ người bị ho; hoa chuối nấu cùng tim lợn được dùng trong các bài thuốc dành cho người hồi hộp, khó ngủ. Đây là những kinh nghiệm dân gian, không thể thay thế việc chẩn đoán và điều trị theo y học hiện đại.

Đáng chú ý, quan niệm phụ nữ ăn hoa chuối thường xuyên sẽ điều hòa kinh nguyệt nhờ làm tăng hormone progesterone hiện chưa có đủ bằng chứng lâm sàng đáng tin cậy. Tương tự, chưa thể khẳng định hoa chuối có tác dụng điều trị sa tử cung, bệnh lao phổi hay các bệnh lý tim mạch như một số bài thuốc truyền miệng.

Hoa chuối hầm móng giò là món ăn quen thuộc trong thực đơn của phụ nữ sau sinh. Món ăn cung cấp năng lượng, chất đạm và một số vi chất, song chưa có bằng chứng khoa học đủ mạnh cho thấy sự kết hợp này trực tiếp làm tăng tiết sữa mẹ.

Lượng sữa phụ thuộc vào nhiều yếu tố, trong đó có tần suất trẻ bú hoặc mẹ hút sữa, khả năng ngậm bắt vú, tình trạng sức khỏe và chế độ dinh dưỡng của người mẹ. Vì vậy, phụ nữ sau sinh nên ăn đa dạng thực phẩm, uống đủ nước và duy trì việc cho bú hoặc hút sữa phù hợp, thay vì phụ thuộc vào một món ăn.

Để chế biến, hoa chuối được bóc bẹ già, thái mỏng và ngâm nước chanh cho khỏi thâm. Móng giò làm sạch, ướp gia vị rồi xào sơ, thêm nước và ninh đến khi gần mềm. Sau đó, cho hoa chuối vào nấu chín, nêm vừa ăn và thêm hành, rau thơm trước khi dùng. Người cần kiểm soát cân nặng hoặc mỡ máu nên lưu ý lượng móng giò vì món ăn này có thể chứa nhiều chất béo và năng lượng.

Hoa chuối có thể là một phần của chế độ ăn đa dạng, nhưng không nên được xem là thuốc chữa bệnh. Khi xuất hiện các triệu chứng kéo dài như rối loạn kinh nguyệt, ho dai dẳng, mất ngủ hoặc hồi hộp, người bệnh cần được thăm khám để xác định nguyên nhân. Không tự ý áp dụng các bài thuốc dân gian, đặc biệt với những bệnh lý cần điều trị chuyên khoa.