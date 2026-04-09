Chuyên gia cảnh báo sau vụ Oatside

PGS.TS Đinh Tiên Minh, Trưởng bộ môn Marketing của Đại học Kinh tế TP.HCM, cho rằng khủng hoảng truyền thông xuất phát từ cách con người tạo ra nội dung và điều phối thông tin.

Ngày 9/4 tại nhà sách FAHASA Tân Định, PGS.TS Đinh Tiên Minh, Trưởng bộ môn Marketing của Đại học Kinh tế TP.HCM (UEH), phân tích trường hợp thương hiệu sữa Oatside đang gây tranh cãi trên truyền thông. Theo ông, trong vấn đề này, "lỗi nằm ở người làm truyền thông".

Ông cho rằng trong môi trường kinh doanh cạnh tranh, rủi ro truyền thông là điều khó tránh. Một sự việc chỉ trở thành khủng hoảng khi cách xử lý thông tin không phù hợp hoặc bị khuếch đại. Trong đó, yếu tố từ bên ngoài như hoạt động seeding của đối thủ cũng có thể khiến khủng hoảng lan rộng.

Từ trường hợp này, ông Minh nhấn mạnh doanh nghiệp cần kiểm soát nội dung ngay từ đầu, đồng thời ưu tiên giảm thiểu tác động tiêu cực khi sự cố xảy ra, trước khi nghĩ đến việc phục hồi hình ảnh. “Truyền thông không có lỗi, vấn đề là cách chúng ta tạo ra và điều hướng nó”, ông nói.

PGS.TS Đinh Tiên Minh chia sẻ về sách Marketing 7.0 của Philip Kotler. Ảnh: Đức An.

Từ câu chuyện cụ thể, PGS.TS Đinh Tiên Minh mở rộng sang bối cảnh marketing trong kỷ nguyên trí tuệ nhân tạo (AI). Ông dẫn số liệu cho thấy 83% doanh nghiệp coi việc ứng dụng AI là tất yếu, trong khi 86% CEO xem đây là công cụ cốt lõi. Tuy nhiên, ông đặt vấn đề khi tất cả cùng dùng AI, lợi thế cạnh tranh sẽ nằm ở đâu.

Theo ông, câu trả lời nằm ở khả năng kết nối cảm xúc và sự thấu hiểu con người. “AI có thể thay thế một phần công việc, nhưng không thể thay thế cảm xúc và nhận thức của con người”, ông nói.

Buổi chia sẻ cũng điểm lại tiến trình từ Marketing 1.0 đến Marketing 7.0. Nếu các giai đoạn trước tập trung vào sản phẩm, khách hàng và chuyển đổi số, thì Marketing 7.0 hướng đến việc tác động vào “tâm trí” (mindset) của người tiêu dùng.

Ba yếu tố quan trọng để tiếp cận khách hàng trong giai đoạn này gồm cá nhân hóa, yếu tố xã hội và trải nghiệm. Ông Minh cảnh báo việc lạm dụng AI có thể dẫn đến hai “cái bẫy”: thứ nhất là sản xuất nội dung hàng loạt nhưng thiếu cảm xúc; thứ hai là tối ưu hiệu suất đến mức khiến khách hàng cảm thấy bị theo dõi.

Theo ông, để tạo khác biệt, người làm marketing cần quay lại với việc hiểu con người, xây dựng câu chuyện chân thực và sử dụng AI như một công cụ hỗ trợ, thay vì phụ thuộc hoàn toàn.