Chuyện gì đang xảy ra với Man City

Điều này thể hiện rõ qua số bàn thua tăng lên tại Premier League (8 bàn sau 7 trận). Cùng thời điểm mùa trước, Man City chỉ nhận thủng lưới 5 bàn. Sau trận thắng Fulham với tỷ số 3-2 thuộc vòng 7 Premier League hôm 5/10, "The Cityzens" đang xếp thứ hai với 17 điểm, kém đội đầu bảng Liverpool khoảng cách 1 điểm.

Dù vậy, đó chỉ là một nửa của sự thật. Ederson - thủ môn thường nổi tiếng với khả năng chơi chân - lại phải thực hiện nhiều pha cứu thua quan trọng. Đây không phải dấu hiệu tốt cho một đội bóng thống trị Premier League suốt nhiều mùa giải.

Pep Guardiola thường khen ngợi Ederson về khả năng chơi bóng bằng chân, thậm chí coi anh như “cầu thủ thứ 11” trên sân. Tuy nhiên, mùa giải này, Ederson phải trở lại với vai trò chính của một thủ môn: cản phá.

Mặc dù có những khoảnh khắc xuất sắc, như hai lần từ chối cơ hội của Adama Traore trong trận gặp Fulham, việc thủ thành người Brazil phải làm việc nhiều hơn cũng là dấu hiệu rõ ràng cho thấy có vấn đề ở hàng phòng ngự. Cũng ở trận đấu tại Etihad, tỷ lệ bàn thắng kỳ vọng (xG) Fulham tạo ra lên tới 2,01 - con số cho thấy đối thủ có nhiều cơ hội thế nào.

Ederson cũng chỉ có một trận giữ sạch lưới ở Premier League mùa 2024/25, và số bàn thua kỳ vọng (xGA) của Man City là 8,93 - cao hơn hẳn so với Liverpool (5,72). Đây là con số đáng báo động, khi “The Cityzens” từng nổi tiếng với khả năng kiểm soát trận đấu và ít để lộ sai sót.

Pep thừa nhận rằng Man City có thể "tạo ra nhiều cơ hội hơn nhưng cũng phải chịu nhiều bàn thua hơn”. Điều này đồng nghĩa với việc hệ thống chiến thuật của đội đang méo mó.

Sự vắng mặt của Rodri để lại khoảng trống lớn trong hàng phòng ngự Man City. Tiền vệ người Tây Ban Nha là lá phổi của tuyến giữa, đảm bảo sự cân bằng và ổn định cho toàn đội. Khi thiếu anh, hàng phòng ngự của "The Citizens" trở nên mong manh dễ vỡ, dễ dàng bị đối phương khai thác những khoảng trống chết người.

Không có Rodri, đối phương dễ dàng tung ra những đường chuyền xuyên tuyến sắc bén lên phía trên, khiến khung thành của Ederson liên tục bị đe dọa. Không có gì ngạc nhiên khi Man City phải nhận nhiều bàn thua hơn từ khi vắng ngôi sao người Tây Ban Nha.

"Không có Rodri, chúng tôi mất đi sức mạnh quan trọng này”, Pep Guardiola chia sẻ.

Hàng thủ của City cũng chệch choạc. Nathan Ake, cầu thủ phòng ngự ổn định nhất mùa trước, chỉ chơi được vài phút tại Premier League mùa này. John Stones chưa đạt phong độ cao, và Ruben Dias có dấu hiệu xuống phong độ. Thậm chí, Kyle Walker - một trong những cầu thủ quan trọng nhất của Guardiola – cũng đã có những màn trình diễn kém ấn tượng trong các trận đấu với Arsenal và Newcastle.

Man City đang cho thấy một sự mong manh chưa từng thấy. Họ dễ dàng bị khai thác qua các pha phản công nhanh và bẫy việt vị hoạt động không hiệu quả. Những sai lầm cá nhân cũng thường xuyên xuất hiện, như pha mất tập trung của Manuel Akanji trong bàn thắng của Andreas Pereira hay không gian mà Adama Traore đã có khi anh bỏ lỡ cơ hội nhân đôi cách biệt cho Fulham.

Pep nhận thức rõ về những vết nứt trong hệ thống, nhưng ông cũng cảnh báo không nên chỉ đổ lỗi cho hàng phòng ngự. "Tại sao chúng ta không khen ngợi đối thủ thay vì chỉ trích phòng ngự?", thuyền trưởng Man City nói. Dù vậy, Pep Guardiola vẫn thừa nhận rằng Man City cần cải thiện khả năng phòng ngự trong những tình huống bóng chết và chuyển tiếp, điều mà họ từng làm rất tốt trong những mùa giải trước.

Với khối lượng công việc gia tăng của Ederson và hàng phòng ngự không còn chắc chắn, Pep sẽ có nhiều việc phải làm trong kỳ nghỉ quốc tế. Man City không còn là bức tường bất khả xâm phạm, và các đối thủ dường như ngày càng tự tin hơn khi đối đầu với họ.

Pep có thời gian để suy ngẫm và điều chỉnh, nhưng nếu không sớm khắc phục, Manchester City có thể sẽ gặp nhiều khó khăn trong hành trình bảo vệ ngôi vương Premier League mùa này.

