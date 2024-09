Chuyện gì đang xảy ra với Foden

65 phút là tổng thời gian thi đấu của Foden tại Premier League từ đầu mùa 2024/25 (tính đến trước trận gặp Newcastle thuộc vòng 6 Premier League - PV). Không có lần nào cầu thủ 24 tuổi được HLV Pep Guardiola xếp đá chính. Foden đang trở thành trường hợp bí ẩn của Manchester City.

Trận đấu với Newcastle hôm 28/9 hứa hẹn là cơ hội cho tuyển thủ Anh, khi Man City vắng mặt cả Rodri và Kevin de Bruyne. Tuy nhiên, Pep vẫn đặt niềm tin vào các cái tên như Bernardo Silva, Jack Grealish và İlkay Gündoğan, còn Foden dự bị. Phải tới phút 66, cầu thủ 24 tuổi mới được đưa vào sân.

Quyết định của cựu thuyền trưởng Barcelona khiến nhiều người hâm mộ cảm thấy bất ngờ và hoài nghi về tình hình của Foden. Rất nhiều câu hỏi được đặt ra trên mạng xã hội về nguyên nhân dẫn đến tình trạng này.

Theo Daily Mail, sau khi nhận giải thưởng PFA, Foden đã cảm thấy không khỏe. HLV Guardiola cũng từng cho biết cậu học trò có dấu hiệu không ổn sau trận mở màn gặp Chelsea. Mặc dù vậy, trong các buổi tập, Foden vẫn tỏ ra tích cực và tràn đầy năng lượng, khiến người ta băn khoăn về quyết định không sử dụng anh trong đội hình xuất phát của Man City.

Trong trận hòa 2-2 với Arsenal tuần rồi, Foden chỉ được vào sân từ phút 70 và không để lại nhiều dấu ấn. Sự chuyển biến này thật sự gây tiếc nuối, đặc biệt khi so sánh với phong độ chói sáng của số 47 ở mùa 2023/24, thời điểm tuyển thủ Anh thăng hoa, ghi 27 bàn sau 62 trận trên tất cả đấu trường. Tại Premier League, Foden có 19 bàn thắng.

Tình hình của Phil Foden ở Man City đang là một câu hỏi lớn. Việc cầu thủ này không được trọng dụng như trước đây là điều đáng tiếc, nhưng cũng là cơ hội để anh chứng tỏ bản thân và vượt qua khó khăn.

