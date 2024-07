Chuyện gì đã xảy ra với bà Diem Le Nguyen trên Núi Đen

Trong nhóm người leo núi và đi bộ đường dài hơn 100 thành viên, người phụ nữ gốc Việt mất tích và sau cùng thi thể đã được tìm thấy. Chuyện gì đã xảy ra với bà Diem Le Nguyen?

Cảnh sát công bố bức ảnh bà Nguyen giơ tay biểu tượng hòa bình và đứng cạnh biển báo đầu đường. Ảnh: X.

Bà Diem Le Nguyen mỉm cười và tạo dáng bên tấm biển độ cao đỉnh núi Black Mountain (Núi Đen) ở Quận San Diego, giơ hai ngón tay biểu tượng hòa bình, mũ và kính râm giúp che chắn ánh nắng buổi sáng.

24 giờ sau, thi thể của người phụ nữ 50 tuổi được phát hiện trên một con đường mòn không xa các khu phố của cộng đồng dưới chân núi ở phía đông Quận San Diego, bang California (Mỹ).

Chuyến đi được chuẩn bị tỉ mỉ

Giờ đây, gia đình, bạn bè của bà Nguyen và những người đi cùng trong chuyến leo núi tuần trước đang tự hỏi làm sao mọi chuyện lại có thể đi tới bi kịch khó lường như vậy, theo Los Angeles Times.

“Gia đình chúng tôi vô cùng đau buồn trước sự ra đi bi thảm và đột ngột của mẹ chúng tôi, bà Diem Le Nguyen. Chúng tôi đang phải vật lộn để đối mặt với thực tại”, ba người con trai của bà Nguyen cho biết trong một tuyên bố.

“Chúng tôi đã thấy bà ấy lên đến đỉnh núi cùng với những người khác”, Jimmy Thai, người tổ chức cuộc leo núi và phát trực tiếp khi bà Nguyen lên đến đỉnh núi ngày 23/6, cho biết.

Bà Nguyen tham gia chuyến leo núi và đi bộ đường dài 5 km cùng chị gái và cháu trai cùng nhóm hơn 150 người khác để gây quỹ cho một tổ chức phi lợi nhuận ở địa phương vào sáng hôm đó. Lên được nửa đường, các thành viên trong gia đình cùng đi với Nguyen quay lại và bà tiếp tục lên đỉnh cùng các thành viên còn lại trong nhóm.

Chuyến đi bộ này là một sự kiện cam kết thường niên nhằm hỗ trợ Quỹ Build a School (Xây dựng Trường học), hỗ trợ xây dựng trường học ở những vùng sâu vùng xa trên khắp thế giới cho trẻ em có hoàn cảnh khó khăn. Tham gia chuyến đi có 150-200 người đi bộ lên Núi Đen ở phía đông Quận San Diego.

Theo lời ông Thai, ban tổ chức lên kế hoạch cho cuộc đi bộ đường dài hàng năm một cách tỉ mỉ. Họ xuất phát sớm trong ngày để tránh nắng nóng gay gắt, cung cấp thông tin tóm tắt về an toàn, thức ăn, nước uống và đánh dấu đường đi bằng những dải ruy băng đỏ buộc trên cây và hoa trắng. Ông Thai cho biết thêm rằng những người tình nguyện di chuyển theo sau nhóm để đảm bảo không ai bị bỏ lại phía sau.

Con đường mòn bắt đầu từ rìa Công viên Cộng đồng Hilltop, là một lối đi bộ hẹp, đầy đá với bụi cây xung quanh. Có một số nhánh rẽ ngoài đường mòn chính. Alltrails.com, một trang web xếp hạng các tuyến đi bộ đường dài, gọi đây là một mức tăng độ khó vừa phải.

Các biển báo xung quanh đầu đường mòn cảnh báo người đi bộ về động vật hoang dã, chẳng hạn như rắn đuôi chuông - thường tìm bóng mát vào ban ngày và hoạt động mạnh hơn vào ban đêm.

Cuối tuần qua, một bó hoa được đặt ở đầu đường để tưởng nhớ bà Nguyen.

Những bông hoa được đặt ở đầu đường mòn Nighthawk để tưởng nhớ bà Diem Le Nguyen. Ảnh: Sandra McDonald / Los Angeles Times.

“Ngày hôm đó cũng giống như bất kỳ chuyến đi bộ đường dài nào khác do chúng tôi tổ chức. Chính xác là cùng một con đường, cùng một ngọn núi trong các sự kiện của chúng tôi”, ông Thai nói.

Nhưng theo Cơ quan Thời tiết Quốc gia, ngày hôm đó nhiệt độ tăng cao bất thường. Quận đã khuyến cáo về nắng nóng từ 10h sáng 22/6 đến 20h tối 23/6. Ban tổ chức có phát áo cho những người tham gia sự kiện, chính là chiếc áo thun đen có hình trái tim trước ngực mà bà Nguyen mặc trong bức ảnh cuối cùng.

Nắng nóng bất thường

Chuyên gia khí tượng của Cơ quan Thời tiết Quốc gia Brandt Maxwell cho biết vào lúc 9h15, vài phút sau khi bà Nguyen được ghi nhận đã lên đỉnh núi, nhiệt độ lên tới 36,7 độ C trên đỉnh Núi Đen, cao hơn 457 m so với mực nước biển. Nhiệt độ dao động trong những năm 1980 trên đường mòn này lên đến đỉnh điểm và chưa bao giờ giảm xuống dưới 19 độ C qua đêm.

Ông Thai cho biết một tình nguyện viên đã nhìn thấy bà Nguyen khoảng 400 m trên con đường mòn sau khi bà rời khỏi đỉnh núi. Đó cũng là lần cuối cùng có người nhìn thấy người phụ nữ xấu số.

Trong cuộc họp báo tuần trước, cảnh sát cho biết vào lúc 10h08 sáng, bà Nguyen dùng điện thoại di động gọi cho em gái và nói rằng bà bị mệt và cần nước. Cháu trai của bà Nguyen và một người leo núi khác đã leo trở lại đỉnh núi với hy vọng tìm thấy bà nhưng không thấy.

Khoảng 10h30 sáng, khi chuyến leo núi dự kiến ​​kết thúc, em gái của bà Nguyen nói với ông Thái rằng bà vẫn chưa xuống núi. Họ đưa bức ảnh của bà cho đội của ông Thái và cùng nhau quay trở lại núi để tìm kiếm trên những con đường mòn khác giữa nắng nóng.

“Trong thâm tâm, tôi tin chắc rằng chúng tôi sẽ thấy bà ấy. Điều đó thậm chí không có gì phải nghi ngờ”, ông Thai nói với The Times trong một cuộc phỏng vấn. Ông cho biết thêm những con đường mòn được đánh dấu rõ ràng, có rất nhiều người đi bộ đường dài khác, vì vậy Thai nghĩ rằng chắc chắn sẽ có người gặp bà Nguyen.

Theo lời chuyên gia khí tượng Maxwell, ngày bà Nguyen mất tích trên núi, bầu trời trong xanh, gió nhẹ và độ ẩm cao khiến cơ thể khó có thể tự làm mát. Khi cơ thể quá nóng và không thể làm mát một cách hiệu quả, hậu quả rất đáng lo ngại, từ chuột rút và phát ban đến kiệt sức vì nóng và say nắng, tình trạng có thể gây tử vong có thể bao gồm chóng mặt, khó thở hoặc bất tỉnh, theo Cơ quan Dịch vụ Y tế Quận San Diego.

Giàu lòng nhân ái và vị tha

Nhóm leo núi đã trình báo cảnh sát về việc bà Nguyen mất tích vào lúc 11h30 sáng 23/6. Cơ quan chức năng đã huy động 3 trực thăng, nhân viên cứu hộ mặt đất và chó nghiệp vụ để tìm kiếm suốt ngày đêm.

“Hãy bình tĩnh, chúng tôi ở đây với gia đình bạn. Hãy yên tâm, với tất cả những nguồn lực này, chúng ta sẽ tìm thấy bà ấy”, ông Thai kể lại những lời ông đã nói với gia đình bà Nguyen lúc đó.

Ông đã phát trực tiếp cảnh trực thăng của cảnh sát bay phía trên trong khi ông và nhiều tình nguyện viên khác tìm kiếm những con đường mòn gần đó vài giờ sau khi Nguyen biến mất.

“Thú thật lúc đó tôi bắt đầu lo lắng vì biết rằng đã hơn 12 tiếng đồng hồ”, ông Thai nói. “Nếu một người bị say nắng và thiếu nước thì tình trạng cũng khó có thể lạc quan được ngay cả khi có tìm được tìm thấy”.

Sáng hôm sau, ông Thai và đội tìm kiếm quay trở lại đầu đường mòn để tiếp tục tìm kiếm vào lúc 5h sáng. Khi họ quay lại vài giờ sau đó, cảnh sát đang chờ đợi với tin xấu - họ đã tìm thấy một thi thể vào khoảng 9h sáng về phía đông của đầu đường mòn.

Văn phòng giám định y tế Quận San Diego xác nhận thi thể là của bà Nguyen hôm 26/6, nhưng chưa công bố nguyên nhân cái chết cho đến hôm 1/7.

Đầu đường mòn Nighthawk ở Quận San Diego. Ảnh: Sandra McDonald / Los Angeles Times.

“Di sản của bà ấy sẽ ở lại với chúng tôi mãi mãi, bởi đây là cách thế giới mang bà ấy đến với chúng tôi và hướng chúng tôi tiếp tục làm điều này. Hãy cùng lên đường cho những chuyến đi nhiều hơn, xây thêm trường học và giúp đỡ nhiều trẻ em hơn”, ông Thai chia sẻ.

“Mẹ của chúng tôi là người giàu lòng nhân ái và vị tha, và gia đình chúng tôi sẽ mãi mãi trân trọng những kỷ niệm với mẹ. Chúng tôi nhớ đến sự kiên cường của mẹ và chúng tôi hy vọng sẽ tiếp nối di sản của mẹ”, gia đình bà Nguyen cho biết trong một tuyên bố.

Trong một cuộc phỏng vấn sau khi thi thể của bà Nguyen được phát hiện, trung úy Daniel Meyer, nhân viên truyền thông công chúng của Sở Cảnh sát San Diego, nói với ABC 10 News rằng những người đi bộ đường dài nên có kế hoạch sẵn sàng cho những tháng hè nóng bức, bao gồm cả việc không đi bộ đường dài một mình và mang theo đủ nước.