Thái Nguyên đang hoàn thiện các phần việc cho chuỗi hoạt động kỉ niệm 150 năm Ngày sinh Nhà báo Huỳnh Thúc Kháng, gồm hội thảo khoa học và trưng bày chuyên đề.

Ngày 119, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Thái Nguyên tổ chức Hội nghị thống nhất công tác chuẩn bị Hội thảo và Trưng bày chuyên đề kỷ niệm 150 năm Ngày sinh Nhà báo Huỳnh Thúc Kháng (1/10/1876 - 1/10/2026).

Hội nghị do Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Thái Nguyên Đỗ Thị Minh Hoa và Giám đốc Bảo tàng Báo chí Việt Nam Lê Mỹ Ái Linh đồng chủ trì.

Theo kế hoạch, chương trình được triển khai theo chỉ đạo của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Thái Nguyên với sự tham gia của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Hội Nhà báo Việt Nam và các đơn vị liên quan.

Toàn cảnh Hội nghị

Tại cuộc họp, các đại biểu rà soát tiến độ chuẩn bị, tập trung vào nội dung hội thảo khoa học, quy mô trưng bày chuyên đề và phương án tổ chức các hoạt động.

Phần trưng bày được chuẩn bị với hệ thống tư liệu, hình ảnh và hiện vật liên quan đến Nhà báo Huỳnh Thúc Kháng cùng Trường dạy làm báo Huỳnh Thúc Kháng.

Các đơn vị cũng trao đổi về không gian trưng bày và tiến độ hoàn thiện từng hạng mục, trong đó việc lựa chọn, sắp xếp tư liệu được đặt trong tổng thể chương trình kỉ niệm.

Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Thái Nguyên Đỗ Thị Minh Hoa phát biểu kết luận cuộc họp

Công tác truyền thông về chuỗi hoạt động cũng được đưa vào kế hoạch triển khai trước, trong và sau sự kiện, tập trung giới thiệu các nội dung liên quan đến Nhà báo Huỳnh Thúc Kháng và Trường dạy làm báo Huỳnh Thúc Kháng.

Kết luận cuộc họp, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Thái Nguyên Đỗ Thị Minh Hoa đề nghị các đơn vị tiếp tục phối hợp với Hội Nhà báo Việt Nam và Bảo tàng Báo chí Việt Nam rà soát toàn bộ công tác chuẩn bị.

Các nội dung về hội thảo, trưng bày, tư liệu và truyền thông được yêu cầu tiếp tục hoàn thiện theo tiến độ, phục vụ chuỗi hoạt động kỉ niệm 150 năm Ngày sinh Nhà báo Huỳnh Thúc Kháng.