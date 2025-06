Chuỗi đặc quyền được WorldHotels ‘may đo’ cho cư dân Essensia Parkway

Vận hành theo chuẩn mực quốc tế với chuỗi đặc quyền được “may đo” từ WorldHotels, Essensia Parkway đang trở thành biểu tượng mới trong phân khúc branded residences tại Việt Nam.

Gần một thế kỷ trước, tại New York hoa lệ, những căn hộ đầu tiên mang dấu ấn khách sạn danh tiếng được giới thiệu ra thị trường, mở đường cho sự ra đời của khái niệm bất động sản hàng hiệu - branded residences.

Từng là đặc quyền của giới tài phiệt New York, bất động sản hàng hiệu giờ đây trở thành “vật phẩm” không thể thiếu trong bộ sưu tập xa xỉ của tầng lớp thượng lưu toàn cầu. Giá trị thực sự của dòng sản phẩm này không nằm ở giá thành, mà là hệ giá trị mang tính độc bản: Vị trí trung tâm đắt giá bậc nhất, sự khan hiếm đến từ số lượng giới hạn, đặc quyền được “đo ni đóng giày” cho từng chủ nhân, cùng tính biểu tượng khi gắn với thương hiệu toàn cầu.

Tại Việt Nam, chuẩn mực ấy lần nữa được định vị rõ nét tại Essensia Parkway - dự án branded residences đầu tiên tại TP.HCM được quản lý vận hành bởi WorldHotels, thương hiệu cao cấp nhất của Tập đoàn BWH Hotels - một trong 10 chuỗi khách sạn lớn nhất thế giới.

Nâng tầm phong cách sống hàng hiệu với dịch vụ 5 sao

Mang trong mình tâm huyết của nhà kiến tạo đô thị Phú Long, Essensia Parkway hội tụ trọn vẹn giá trị cốt lõi của dòng bất động sản hàng hiệu với số lượng giới hạn chỉ 74 nhà phố và biệt thự, tọa lạc tại lõi vùng xanh khu nam TP.HCM. Cộng hưởng với đó, dưới sự quản lý vận hành chuẩn mực quốc tế của WorldHotels, phong cách sống hàng hiệu tại Essensia Parkway được định hình tinh tế qua hệ sinh thái dịch vụ đẳng cấp mang tên Essential Services.

Sau ngày dài trở về nơi an trú, chào đón chủ nhân là ánh sáng dịu nhẹ len lỏi trong từng góc nhỏ - vừa đủ để xua tan cảm giác mỏi mệt, hương thơm quen thuộc thoảng qua đánh thức cảm thức thuộc về, chiếc ghế sofa đến từ thương hiệu trứ danh mời gọi khoảnh khắc thư giãn tuyệt đối...

Bên ngoài ngưỡng cửa, cả thế giới trải nghiệm thượng lưu đã sẵn sàng, được đan dệt từ hệ thống dịch vụ cao cấp và cá nhân hóa đến từng chi tiết theo gu sống của mỗi gia chủ tinh anh. Nổi bật trong đó là đội ngũ concierge - người giữ nhịp cho cuộc sống xa hoa bằng sự thấu hiểu và gu thẩm mỹ tinh tế. Từ việc đặt vé nhà hát, tổ chức tiệc riêng tại nhà hàng Michelin đến sắp xếp chuyên cơ cá nhân, mọi yêu cầu đều được thực hiện trọn vẹn với sự chu đáo và đẳng cấp chuẩn mực.

Đội ngũ concierge tại Essensia Parkway đáp ứng mọi yêu cầu cao cấp của gia chủ.

Hệ sinh thái tiện ích tại Essensia Parkway - từ Onsen Clubhouse, vườn thiền đến các không gian wellness, tiện ích trị liệu và chăm sóc sức khỏe cũng được vận hành đồng bộ, chăm sóc định kỳ để luôn mang lại trải nghiệm hoàn mỹ cho chủ nhân. Trong khuôn viên dự án, mảng xanh được bố trí hài hòa cùng với sự xếp đặt có chủ đích tiện ích thiên về hoạt động thiền định, thanh lọc thân - tâm - trí mang ý nghĩa về cuộc sống khỏe mạnh, tràn ngập hứng khởi.

Hệ thống an ninh ứng dụng công nghệ tiên tiến đảm bảo môi trường sống tại Essensia Parkway an toàn tuyệt đối 24/7, giúp cư dân an tâm tận hưởng trọn vẹn khoảnh khắc riêng tư.

Gói trọn nghìn tiện ích trong một nút chạm là bước tiếp nối để WorldHotels nâng tầm trải nghiệm sống cho cộng đồng cư dân tinh tuyển tại Essensia Parkway. Ảnh minh họa.

Bên cạnh dịch vụ tiêu chuẩn, WorldHotels còn mang đến hệ tiện ích mở rộng và chuỗi dịch vụ cá nhân hóa theo yêu cầu A-la-carte Services.

Từ tác vụ đòi hỏi kỹ năng và kinh nghiệm điều phối như tổ chức sự kiện tại gia, bữa tối lãng mạn với đầu bếp riêng, lên kế hoạch cho kỳ nghỉ bespoke đến tác vụ thường nhật như giặt ủi, mua sắm, rửa xe, đặt lịch spa, chăm sóc thú cưng, tổ chức hoạt động nội khu, giao nhận tận nơi, vệ sinh - bảo trì chuyên sâu… đều có thể đặt lịch dễ dàng qua “quản gia công nghệ” MYBOS.

Được ví như trợ lý số riêng biệt cho mỗi cư dân, ứng dụng quản lý 4.0 MYBOS không chỉ chu toàn mọi chi tiết trong sinh hoạt thường nhật, mà còn đảm bảo mọi thứ diễn ra mượt mà, riêng tư và tuyệt đối bảo mật.

Dưới sự chăm chút của WorldHotels, cuộc sống tại Essensia Parkway vừa có sự riêng tư của một tổ ấm, vừa tiện nghi và hiện đại chuẩn khách sạn 5 sao. Mọi khía cạnh vận hành của không gian sống đều được chăm chút theo triết lý “hiểu từng mong muốn, đón trước từng nhu cầu”, dưới sự bảo chứng từ uy tín và bề dày kinh nghiệm quản lý vận hành toàn cầu của đơn vị tên tuổi quốc tế.

Đặc quyền từ chương trình thành viên toàn cầu

Đối với tầng lớp siêu giàu, yếu tố định vị phong cách sống và định danh cá nhân còn đến từ đặc quyền vô hình - nơi họ tìm thấy sự đồng điệu trong chuẩn mực tận hưởng và giao lưu cùng cộng đồng đẳng cấp. Tại Essensia Parkway, việc WorldHotels đảm trách vai trò quản lý vận hành cũng mở ra cánh cửa kết nối quốc tế mà chỉ cộng đồng nơi đây được thụ hưởng, thông qua chương trình thành viên toàn cầu WorldHotels Rewards và Best Western Rewards.

Hiện diện hơn 100 quốc gia và vùng lãnh thổ, chương trình này cho phép cư dân tiếp cận hệ sinh thái nghỉ dưỡng rộng khắp, với đặc quyền vượt trội như chiết khấu khi đặt phòng trên website chính thức của Tập đoàn BWH Hotels, cùng chính sách điểm thưởng không giới hạn ngày kết thúc mang lại sự linh hoạt và tiện nghi tối đa. Điều này góp phần khẳng định tuyên ngôn về phong cách sống toàn cầu hóa của giới tinh hoa hiện đại.

Essensia Parkway là dự án branded residences đầu tiên tại TP.HCM được chăm sóc theo tiêu chuẩn quốc tế từ WorldHotels.

Là dự án branded residences đầu tiên tại TP.HCM được quản lý vận hành bởi thương hiệu khách sạn top đầu thế giới WorldHotels, Essensia Parkway đang từng bước kiến tạo biểu tượng phong cách sống Lux-Well - nơi tinh hoa của sự tinh tế và chuẩn mực sống đẳng cấp giao hòa cùng trải nghiệm sống xanh, sống sâu ngay giữa trung tâm khu nam TP.HCM. Không chỉ là không gian sống lý tưởng, trong bối cảnh bất động sản hàng hiệu tại TP.HCM giới hạn, Essensia Parkway còn là kênh tích sản giá trị dài hạn.