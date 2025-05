Essensia Parkway trở thành biểu tượng chinh phục giới tinh anh ra sao?

Ra mắt vào cuối tháng 3, Essensia Parkway mang đến chuẩn sống “Lux-Well” đầu tiên tại khu nam TP.HCM với bộ sưu tập giới hạn 74 sản phẩm cùng Onsen Clubhouse độc bản.

Trong những năm gần đây, bất động sản cao cấp trở thành lựa chọn ưu tiên hàng đầu của giới tinh hoa, đặc biệt tại Việt Nam nơi tầng lớp trung lưu và thượng lưu gia tăng với tốc độ nhanh chóng.

Giới tinh anh ưu tiên chọn lựa phân khúc cao cấp

Theo báo cáo The Wealth Report 2025 của Knight Frank, số lượng cá nhân siêu giàu tại Việt Nam (sở hữu tài sản ròng từ 30 triệu USD trở lên) dự kiến đạt 1.551 người vào năm 2026, tăng 26% so với năm 2021. Bên cạnh đó, số lượng cá nhân có tài sản từ 1 triệu USD trở lên cũng được dự báo tăng mạnh, đạt khoảng 114.807 người vào năm 2026, tăng hơn 59% so với năm 2021.

Theo khảo sát, hơn 1/3 giá trị tổng tài sản của nhóm siêu giàu tại Việt Nam là bất động sản, và tư duy sở hữu bất động sản của giới tinh hoa nay dần chuyển dịch từ “có” sang “chất”. Họ dần tìm kiếm không gian sống thể hiện đẳng cấp cá nhân, không chỉ dừng lại ở sự tiện nghi, mà còn đòi hỏi tính cá nhân hóa, tiện ích chăm sóc sức khỏe toàn diện, dịch vụ vận hành cao cấp và giá trị bền vững theo thời gian.

Bất động sản cao cấp trở thành lựa chọn ưu tiên của giới tinh hoa. Ảnh: Phú Long.

Bắt kịp xu hướng đó, Essensia Parkway vừa ra mắt cuối tháng 3 năm nay trở thành biểu tượng mới chinh phục giới mộ điệu nhờ những giá trị sống dẫn đầu xu hướng, đáp ứng nhu cầu khắt khe của giới tinh anh.

Essensia Parkway thu hút giới mộ điệu

Tọa lạc tại tâm điểm phía nam TP.HCM, Essensia Parkway nổi bật như một “viên ngọc xanh” mê hoặc với lợi thế vị trí hiếm có gần mà riêng, kết nối mà biệt lập, liền kề trung tâm Phú Mỹ Hưng và trục huyết mạch Nguyễn Hữu Thọ, vừa nằm cạnh khu sinh quyển rừng ngập mặn Cần Giờ được ví như “lá phổi xanh” của thành phố. Vị trí độc đáo này mang đến cho Essensia Parkway bầu không khí trong lành, khí hậu dịu mát quanh năm. Đây là nơi lý tưởng để tìm về sự cân bằng giữa thể chất, tinh thần và cảm xúc, đáp ứng trọn vẹn kỳ vọng của gia chủ.

Không gian sống chan hòa thiên nhiên tại Essensia Parkway. Ảnh: Phú Long.

Bên cạnh đó, vị trí Essensia Parkway còn thừa hưởng hệ sinh thái tiện ích bao quanh, từ hệ thống trường học quốc tế như RMIT, Tôn Đức Thắng, Victoria School... đến chuỗi bệnh viện uy tín FV, Tim Tâm Đức, Tâm Anh... và các trung tâm thương mại sầm uất như Lotte Mart, SC VivoCity, Crescent Mall... Tất cả tạo nên một nhịp sống tiện nghi đủ đầy nhưng vẫn giữ được sự an yên giữa lòng đô thị phồn hoa.

Không chỉ ghi dấu bởi vị trí đắt giá, Essensia Parkway định vị khác biệt nhờ triết lý sống “Lux-Well” - chuẩn mực sống mới đề cao sự thưởng thức, sống khỏe mạnh và cân bằng. Tinh thần wellness được ứng dụng trọn vẹn từ quy hoạch cảnh quan đến chuỗi tiện ích như vườn thiền xanh mát, đường dạo bộ giữa thiên nhiên, hồ cá koi, công viên sinh thái… tạo nên không gian sống chan hòa, nơi mỗi bước chân đều kết nối với sự thư thái và năng lượng tích cực, để mỗi nhịp sống đều gắn liền với sự đa dạng sinh học.

Sống “Lux-Well” với Onsen Clubhouse độc bản

Tựa như “ốc đảo” tĩnh tại giữa nhịp sống đô thị, Onsen Clubhouse tại Essensia Parkway tái hiện tinh thần nghỉ dưỡng từ suối khoáng nóng trứ danh Nhật Bản theo cách tinh tế và độc nhất, mở ra hành trình chăm sóc sức khỏe toàn diện, giúp thanh lọc cơ thể, nuôi dưỡng tâm trí và tái tạo năng lượng từ sâu bên trong.

Onsen Clubhouse - liệu pháp chăm sóc thân tâm chuẩn wellness dành riêng cho các chủ nhân. Ảnh: Phú Long.

Tại đây, cư dân được tận hưởng những liệu pháp chuẩn mực như Iwa Buro - bể đá khoáng giữa công viên Yamaki; bể Micro Onsen giúp làm sạch sâu, cân bằng độ pH và thúc đẩy tuần hoàn máu; bể Sleeping Jet Path bể thủy lực thiết kế thông minh, massage nhẹ nhàng từ vai gáy đến lòng bàn chân hay bể Jacuzzi kiểu ngồi giảm đau cơ khớp hiệu quả. Cuối liệu trình, cư dân có thể chọn xông nóng hơi bằng đá muối Himalaya thanh lọc cơ thể hoặc xông hơi lạnh giúp cân bằng thân nhiệt, đưa cơ thể trở về trạng thái hài hòa, sảng khoái.

Kết thúc hành trình tắm Onsen, cư dân có thể thảnh thơi thưởng trà, đọc sách hoặc thư giãn tại khu vực Relax lounge với các liệu trình spa chuyên sâu. Mỗi khoảnh khắc tại Onsen Clubhouse đều là một nghệ thuật sống để an dưỡng cơ thể, tinh thần lắng đọng và chất sống được nâng tầm trọn vẹn.

Chuẩn sống “Lux-Well” luôn hiện diện mọi ngóc ngách, đượm vào đường nét thiết kế kiến trúc để nâng niu trải nghiệm sống của chủ nhân. Với Essensia Parkway, phong cách Japandi được chọn lựa làm ngôn ngữ thiết kế chủ đạo. Đây là một lựa chọn mang đến vẻ đẹp hiện đại, thanh thoát, nhưng vẫn giữ được những giá trị văn hóa bản sắc sâu sắc.

Với Essensia Parkway, đỉnh cao của thiết kế không gian là chạm đến tâm hồn của gia chủ. Ảnh: Phú Long.

Từng chi tiết trong thiết kế của Essensia Parkway được chấp bút bởi hai đơn vị thiết kế uy tín Tange Associates và Ong&Ong, mang đến không gian sống tinh tế và độc đáo. Ưu tiên sử dụng vật liệu tự nhiên như gỗ, đá và gốm, không gian sống tại đây trở nên thuần khiết, mang lại cảm giác thanh bình và dễ chịu. Các không gian mở rộng, tối ưu ánh sáng tự nhiên và gió trời giúp cư dân luôn cảm nhận được sự tươi mới, thông thoáng. Hệ ban công rộng rãi, dễ dàng bố trí một khu vườn nhỏ hay không gian thư giãn ngoài trời, cho phép cư dân tận hưởng không gian sống xanh ngay tại ngôi nhà của mình.

Với những đường nét thiết kế chỉn chu và sự giao thoa giữa thiên nhiên và hiện đại, Essensia Parkway mang đến không gian sống đích thực cho những ai tìm kiếm sự an yên, sự sang trọng và tinh tế trong từng khoảnh khắc cuộc sống.

Vỏn vẹn 74 căn nhà phố và biệt thự biệt lập, Essensia Parkway mở ra chuẩn mực sống riêng tư và khác biệt. Ảnh: Phú Long.

Sự khan hiếm là yếu tố then chốt làm nên sức hút của Essensia Parkway. Vỏn vẹn 74 căn biệt lập trên diện tích gần 2 ha, dự án mang đến không gian sống riêng biệt, đồng thời phản ánh cá tính và gu thẩm mỹ tinh tế của gia chủ. Đây là một trong những yếu tố mà giới thượng lưu và các nhà đầu tư đặc biệt coi trọng, bởi trong một thị trường bất động sản ngày càng bão hòa, số lượng căn hộ giới hạn càng làm tăng giá trị và tiềm năng sinh lời theo thời gian.

Ưu đãi hấp dẫn, đặc quyền cho cư dân tiên phong

Cùng với những giá trị sống độc bản, Essensia Parkway còn triển khai chính sách bán hàng linh hoạt với nhiều ưu đãi hấp dẫn, mở ra cơ hội sở hữu biểu tượng sống “Lux-Well” cho các khách hàng tinh hoa. Dự kiến trong thời gian tới, chủ đầu tư Phú Long sẽ hỗ trợ khách hàng có mong muốn sở hữu Essensia Parkway với nhiều chính sách hấp dẫn như chiết khấu lên đến 9%, tặng 200 triệu đồng phí booking, hỗ trợ vay tài chính lãi suất 0% trong vòng 18 tháng (áp dụng không quá mốc tháng 6/2027) và miễn phí quản lý vận hành cao cấp trong 18 tháng, cùng nhiều chính sách dành riêng cho khách hàng thân thiết.

Chinh phục chuẩn sống “Lux-Well” cùng chính sách sở hữu ấn tượng từ Essensia Parkway. Ảnh: Phú Long.

Essensia Parkway sở hữu pháp lý minh bạch, có đầy đủ giấy phép xây dựng số 42/GPXD và giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Dự án do Phú Long làm chủ đầu tư, đơn vị uy tín trong lĩnh vực bất động sản cao cấp với bề dày kinh nghiệm cùng cam kết rõ ràng về pháp lý, tiến độ và chất lượng. Mỗi công trình của Phú Long đều hướng đến giá trị sống nhân văn, tiện nghi hiện đại và bản sắc văn hóa riêng biệt. Điều đó không chỉ mang lại sự an tâm cho khách hàng mà còn nâng cao khả năng thanh khoản và bảo toàn giá trị sở hữu theo thời gian.

Trong bối cảnh thị trường thay đổi nhanh chóng và nhu cầu tăng cao từ giới tinh hoa, Essensia Parkway là sự kết hợp lý tưởng giữa vị trí trung tâm, tiện ích chuẩn “Lux-Well”, thiết kế hài hòa với thiên nhiên, số lượng căn hộ giới hạn, pháp lý minh bạch và chính sách bán hàng hấp dẫn. Dự án được kỳ vọng trở thành biểu tượng sống mới, là nơi an cư lý tưởng cho những chủ nhân tinh hoa, khẳng định phong cách sống và giá trị bền vững theo thời gian.