Chuỗi cà phê mới của ông Nguyễn Hải Ninh nhận đầu tư từ quỹ ngoại

Every Half là chuỗi cà phê với 8 cửa hàng tại các vị trí đắc địa ở TP.HCM.

Every Half công bố nhận đầu tư từ quỹ ngoại. Ảnh: Every Half.

Every Half Coffee Roasters (Every Half) - một startup cà phê Việt Nam vừa công bố nhận vốn vòng đầu tư được dẫn dắt bởi quỹ Openspace Ventures và có sự tham gia của quỹ DSG Consumer Partners. Giá trị thương vụ không được công bố theo thỏa thuận giữa các bên.

Every Half khởi điểm là một nhà rang cà phê và đã phát triển thành chuỗi cửa hàng bán lẻ cà phê tại TP.HCM vào năm 2021. Thương hiệu hiện có 8 cửa hàng tại nhiều vị trí trung tâm TP.HCM như bến tàu Bình An (TP Thủ Đức), đường Nguyễn Văn Thủ (quận 1), đường Phạm Ngọc Thạch (quận 3)... Chuỗi này ghi điểm nhờ không gian được thiết kế đẹp mắt, thoáng đãng và bán cà phê đặc sản (specialty).

Tại Every Half, hình bóng của nhà sáng lập The Coffee House Nguyễn Hải Ninh hiện diện rõ nét. Cụ thể, theo thông tin đăng ký CTCP Every Half Bean cho thấy ông Ninh hiện giữ chức vụ Giám đốc công ty. Trong khi đó, người đại diện pháp luật của công ty là ông Võ Duy Phú - người cùng ông Ninh sáng lập và điều hành The Coffee House trước đây.

Cửa hàng đầu tiên của Every Half mở cửa vào tháng 6/2021, nằm trong khuôn viên M Village của ông Nguyễn Hải Ninh.

Đồng sáng lập khác của chuỗi này là ông Trần Lê Minh Trúc - một tên tuổi có tiếng trong giới với hơn 10 năm kinh nghiệm và cũng từng có thời gian làm việc tại Urban Station và The Coffee House - hai thương hiệu cà phê do ông Nguyễn Hải Ninh sáng lập.

Trong khi đó, Openspace Ventures là quỹ đầu tư mạo hiểm nhiều kinh nghiệm tại Đông Nam Á, đang quản lý danh mục đầu tư hơn 800 triệu USD từ các nhà đầu tư tổ chức uy tín. Quỹ tập trung vào các công ty công nghệ tiên phong trong lĩnh vực tiêu dùng, chăm sóc sức khỏe, tài chính và phần mềm. Các dự án tiêu biểu bao gồm Gojek, Kredivo, Love Bonito và Halodoc. Tại Việt Nam, Openspace đã đầu tư vào Finhay và Nano Vui App.

Ông Dennis Le, Giám đốc đầu tư của Openspace, cho biết: "Trong bối cảnh biến đổi khí hậu đang gây ra tình trạng thiếu hụt hạt cà phê Arabica trên toàn cầu, cơ hội để Every Half đưa hạt Robusta Việt Nam và các giống cà phê bền vững khác vào chuỗi cung ứng toàn cầu là rất lớn và kịp thời. Chúng tôi rất vui mừng được hỗ trợ tầm nhìn của Every Half trong việc nâng cao vị thế của cà phê Việt Nam. Quan hệ hợp tác này sẽ giúp cải thiện chuỗi cung ứng của họ và thúc đẩy tăng trưởng bền vững".