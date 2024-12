Chuỗi Bách Hóa Xanh thu hơn 3.500 tỷ đồng tháng 11

Tháng 11 vừa qua, chuỗi Bách Hóa Xanh mang về doanh thu hơn 3.500 tỷ đồng cho Thế Giới Di Động. Bình quân doanh thu mỗi cửa hàng của chuỗi này ở mức hơn 2 tỷ đồng.

Chuỗi Bách Hóa Xanh đang có hơn 1.700 cửa hàng trên toàn quốc. Ảnh: Liên Phạm.

CTCP Đầu tư Thế Giới Di Động (HoSE: MWG) vừa công bố kết quả kinh doanh 11 tháng năm 2024 với doanh thu thuần đạt gần 122.300 tỷ đồng , tăng 13% so với cùng kỳ năm trước. Với kết quả này, doanh nghiệp đã hoàn thành 98% kế hoạch doanh thu cả năm.

Trong cơ cấu doanh thu, chuỗi Điện Máy Xanh và Thegioididong.com (bao gồm TopZone) đóng góp gần 67%, trong khi chuỗi Bách Hóa Xanh đóng góp 30,6%.

Cụ thể, lũy kế 11 tháng, chuỗi bách hóa của Thế Giới Di Động đã mang về gần 37.400 tỷ đồng doanh thu, tăng 32% so với cùng kỳ nhờ đóng góp từ ngành hàng tươi sống và FMCG.

Riêng tháng 11, chuỗi này mang về doanh thu hơn 3.500 tỷ đồng . Bình quân doanh thu mỗi cửa hàng Bách Hóa Xanh hiện ở mức hơn 2 tỷ đồng /tháng.

MWG cho biết cuối tháng 11 công ty đã khai trương cửa hàng tại nhiều khu vực, số lượng cửa hàng cụ thể sẽ được cập nhật trong báo cáo tháng 12. Hiện, trong báo cáo tháng 11, chuỗi này vẫn giữ nguyên con số 1.735 cửa hàng trên cả nước.

Trong buổi họp với nhà đầu tư mới đây, ông Nguyễn Đức Tài, Chủ tịch MWG khẳng định chưa có ý định đưa chuỗi Bách Hóa Xanh rầm rộ tiến ra Bắc trong năm 2025, bởi cơ bản chỉ cần mở rộng ở khu vực miền Trung đã có tăng trưởng.

Tuy nhiên, ông tiết lộ doanh nghiệp vẫn cân nhắc thử nghiệm một số cửa hàng ở miền Bắc, dù quyết định chính thức chưa được đưa ra. "Thị trường miền Bắc rất đặc thù và khác biệt", ông chủ Thế Giới Di Động đánh giá.

Theo ông Tài, Bách Hóa Xanh trong tương lai gần sẽ ưu tiên thúc đẩy doanh thu. "Điều này không đồng nghĩa chúng tôi không đảm bảo hiệu quả sinh lời. Nhưng chắc chắn, tốc độ tăng doanh thu sẽ lớn hơn rất nhiều so với tăng trưởng lợi nhuận", ông nói.

Đối với chuỗi Điện Máy Xanh và Thegioididong.com (bao gồm TopZone), báo cáo cho thấy 2 chuỗi này mang về tổng doanh thu 81.700 tỷ đồng trong 11 tháng.

Riêng trong tháng 11, doanh thu hai chuỗi trên giảm 9% so với tháng 10, chủ yếu do điện thoại iPhone hạ nhiệt sau hai tháng ra mắt và máy tính xách tay đã qua mùa cao điểm bán hàng. Hiện hai chuỗi này có hơn 3.000 cửa hàng, giữ nguyên so với tháng trước đó.

Thực tế, ông Đoàn Văn Hiểu Em, CEO chuỗi Thegioididong.com từng cho biết từ nay đến cuối năm sau, chuỗi Thegioididong.com và Điện Máy Xanh không có kế hoạch mở rộng, thay vào đó, sẽ chỉ thực hiện mở cửa hàng thay thế khi cần thiết.

Gần đây, Thế Giới Di Động còn hợp tác với VPBank để triển khai mô hình đại lý thanh toán. Theo đó, hơn 3.000 cửa hàng Theigioididong.com và Điện Máy Xanh sẽ trở thành các điểm giao dịch nộp/rút/chuyển tiền và mở tài khoản thanh toán, thẻ tín dụng như các chi nhánh của VPBank.