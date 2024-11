‘Chúng ta đứng trước cánh cửa lịch sử để vững bước vào kỷ nguyên mới’

Tối 15/11, Tổng Bí thư Tô Lâm và lãnh đạo Đảng, Nhà nước dự chương trình giao lưu điển hình toàn quốc trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2024 với tên gọi ''Hồ Chí Minh - Hành trình khát vọng 2024: Đổi mới và phát triển''.

Chương trình do Ban Tuyên giáo Trung ương và Đài Truyền hình Việt Nam tổ chức.

24 điển hình toàn quốc trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh được giới thiệu chính là những cánh chim không ngừng nghỉ, lao động, sáng tạo, tận hiến để đưa cơ đồ, vị thế, tiềm lực, uy tín của đất nước sánh vai với các cường quốc năm châu.

Phát biểu tại chương trình, Tổng Bí thư Tô Lâm nhấn mạnh, gần 95 năm qua, tư tưởng Hồ Chí Minh cùng với chủ nghĩa Mác - Lênin đã trở thành ngọn đuốc soi đường, đưa cách mạng Việt Nam dưới sự lãnh đạo của Đảng vượt mọi thác ghềnh, giành hết thắng lợi này đến thắng lợi khác, lập nên nhiều kỳ tích.

Thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Tổng Bí thư chúc mừng, biểu dương các tập thể, cá nhân, mô hình điển hình tiêu biểu được tôn vinh trong chương trình. Đây là những người hàng ngày, hằng giờ đang ra sức thực hành lời Bác dạy: “Mỗi ngày cố làm một việc lợi cho nước (lợi cho nước tức là lợi cho mình), dù là việc nhỏ, thì một năm ta làm được 365 việc. Nhiều lợi nhỏ cộng thành lợi to”.

"Mãi mãi biết ơn công lao trời biển của Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại - vị lãnh tụ thiên tài của Đảng và dân tộc ta, Anh hùng giải phóng dân tộc, Người chiến sĩ cộng sản quốc tế mẫu mực, Danh nhân văn hóa kiệt xuất, Người hiện thân của tinh hoa trí tuệ và khí phách Việt Nam, chúng ta càng thấy rõ yêu cầu cấp thiết không ngừng học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh ở tầm cao mới, tạo sức bật mạnh mẽ đưa đất nước vững bước vào kỷ nguyên mới, kỷ nguyên phát triển, kỷ nguyên giàu mạnh, sánh vai với các cường quốc năm châu như tâm nguyện của Chủ tịch Hồ Chí Minh và ước vọng của toàn dân tộc", Tổng Bí thư nhấn mạnh.

Tổng Bí thư đề nghị cấp ủy, chính quyền các cấp cần phát huy kết quả đã đạt được, có kế hoạch, giải pháp cụ thể, gương mẫu, đưa việc học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trở thành nhu cầu văn hóa tự thân của mỗi cán bộ, đảng viên và tầng lớp nhân dân.

Tổng Bí thư khẳng định học tập, làm theo Bác để xây dựng Đảng ta thật sự “là đạo đức, là văn minh”, mỗi đảng viên thực sự là “người đày tớ trung thành của nhân dân”; để toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta, bất luận trong hoàn cảnh nào cũng luôn luôn kiên định mục tiêu độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội; ý chí sắt đá “không có gì quý hơn độc lập tự do”.

Ngoài ra, chúng ta còn không ngừng củng cố, phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc dưới sự lãnh đạo của Đảng, kết hợp với sức mạnh thời đại, thực hiện thành công mục tiêu chiến lược 100 năm dưới sự lãnh đạo của Đảng, 100 năm thành lập nước.

Theo Tổng Bí thư, dù có khó khăn đến đâu, nhất định cũng phải xây dựng bằng được nước Việt Nam dân giàu, nước mạnh, công bằng, dân chủ, văn minh.

Tổng Bí thư đề nghị mỗi điển hình được tôn vinh tiếp tục cống hiến, nêu gương với những kết quả mới, thành công mới, không ngừng lan tỏa, truyền cảm hứng, lôi cuốn các tầng lớp nhân dân thi đua học và làm theo Bác để “mỗi người tốt, mỗi việc tốt là một bông hoa đẹp, cả dân tộc ta là một rừng hoa đẹp”...

Năm 2025 sẽ diễn ra nhiều sự kiện lịch sử trọng đại, Tổng Bí thư cho biết "là thời điểm sau 40 năm đổi mới, với những thành tựu vĩ đại đạt được, với thế và lực đã tích lũy, với thời cơ vận hội mới, chúng ta đang đứng trước cánh cửa lịch sử để vững bước vào kỷ nguyên mới, kỷ nguyên vươn mình của dân tộc".

Tổng Bí thư tin tưởng sự lan tỏa gương điển hình tiên tiến trong học tập, làm theo Bác sẽ rộng lớn hơn, sâu sắc hơn; phát huy khí phách, tâm hồn, hào khí Việt Nam; phát huy tinh thần tự chủ, tự tin, tự lực, tự cường, tự hào dân tộc, để hành trình khát vọng sớm tới đích vinh quang.

