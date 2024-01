Chứng khoán LPBank đang gom tiền mặt mua cổ phiếu công ty bầu Đức

Tính đến cuối năm 2023, tiền gửi ngân hàng có kỳ hạn trên 3 tháng của Chứng khoán LPBank đã gần 4 lần so với đầu năm, đạt 171 tỷ đồng và chiếm hơn 62% tổng tài sản.

Theo danh sách nhà đầu tư nhận phát hành cổ phiếu riêng lẻ với giá trị 1.300 tỷ đồng sắp tới của CTCP Hoàng Anh Gia Lai (HoSE: HAG), Công ty CP Chứng khoán LPBank (LPBS) là một trong 3 nhà đầu tư dự kiến mua 50 triệu cổ phiếu HAG, nâng sở hữu tại công ty bầu Đức từ 0% lên 4,73%.

Theo kế hoạch này, Chứng khoán LPBank sẽ chi khoảng 500 tỷ đồng để nhận phát hành số cổ phiếu HAG.

Theo báo cáo tài chính quý IV/2023 của Chứng khoán LPBank, nhà môi giới chứng khoán này đang gia tăng đáng kể lượng tiền mặt để chuẩn bị cho đợt mua cổ phiếu nói trên.

Cụ thể, tính đến cuối năm 2023, tổng tài sản của Chứng khoán LPBank đạt hơn 275 tỷ đồng , tăng 11% so với đầu năm. Trong đó, giá trị các khoản đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn (toàn bộ là tiền gửi ngân hàng có kỳ hạn gốc trên 3 tháng) chiếm hơn 62% tổng tài sản, đạt 171 tỷ đồng . So với đầu năm 2023, số dư tiền gửi trong ngân hàng của công ty này đã tăng gần 4 lần.

Ngoài ra, công ty cũng còn hơn 44 tỷ đồng tiền và các khoản tương đương tiền.

Trong khi đó, tổng giá trị danh mục tài sản tài chính sẵn sàng để bán (AFS) đến cuối năm 2023 của Chứng khoán LPBank đã giảm hơn 60%, xuống còn 40 tỷ đồng .

KẾT QUẢ KINH DOANH GẦN ĐÂY CỦA CHỨNG KHOÁN LPBANK Nguồn: BCTC DN. Nhãn I/2022 II III IV I/2023 II III IV Doanh thu hoạt động Tỷ đồng 3.8 4.4 31.7 29.8 2.8 7.6 25.5 6.7 Lợi nhuận sau thuế

-3.4 -26 19.2 30 -1.1 3.7 8.9 2.7

Dù là một trong 3 nhà đầu tư dự kiến chi hàng trăm tỷ đồng để nhận phát hành cổ phiếu HAG, kết quả kinh doanh của Chứng khoán LPBank lại khá èo uột.

Trong quý cuối năm 2023, doanh thu của nhà môi giới chứng khoán này chỉ đạt chưa tới 7 tỷ đồng , giảm 78% so với cùng kỳ. Phần giảm chủ yếu do công ty không ghi nhận doanh thu từ hoạt động tự doanh. Chứng khoán LPBank cho biết do tình hình kinh tế và thị trường có nhiều biến động bất ổn nên năm 2023, công ty đã hạn chế hoạt động đầu tư tự doanh.

Đồng thời, số thu từ hoạt động tư vấn tài chính của doanh nghiệp cũng giảm mạnh gần 60% so với cùng kỳ, còn 809 triệu đồng, góp phần làm giảm doanh thu hoạt động. Các mảng hoạt động khác gần như đi ngang.

Với kết quả doanh thu kể trên, Chứng khoán LPBank chỉ báo lãi sau thuế gần 3 tỷ đồng trong quý IV/2023, giảm tới hơn 90% so với cùng kỳ năm 2023.

Lũy kế cả năm 2023, doanh nghiệp này cũng chỉ ghi nhận gần 42 tỷ đồng doanh thu và lãi sau thuế hơn 14 tỷ đồng . Dù đã tăng mạnh so với năm liền trước, kết quả này mới chỉ đạt 23% mục tiêu doanh thu và khoảng 88% kế hoạch lợi nhuận công ty đặt ra đầu năm.

Cuối năm 2023, Chứng khoán LPBank đã công bố kế hoạch chào bán tối đa 363,8 triệu cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu để tăng vốn điều lệ với tỷ lệ 1:14,552 (cổ đông sở hữu 1 cổ phiếu được mua thêm 14,552 cổ phiếu mới). Giá chào bán dự kiến không thấp hơn mệnh giá 10.000 đồng/cổ phiếu.

Nếu chào bán thành công, vốn điều lệ của Chứng khoán LPBank sẽ tăng gần 16 lần, từ 250 tỷ đồng hiện tại lên 3.888 tỷ đồng . Đây sẽ là nguồn lực để công ty chứng khoán này thực hiện khoản đầu tư vào công ty bầu Đức theo kế hoạch Hoàng Anh Gia Lai đã công bố.