Chung cư cao cấp trở thành chuẩn sống mới của cư dân Hải Phòng

Sự chuyển mình của Hải Phòng trong những năm gần đây không chỉ thể hiện ở tốc độ tăng trưởng kinh tế hay hạ tầng đô thị, mà còn là thay đổi trong tư duy sống của thế hệ mới.

Khi thu nhập tăng lên và cơ hội nghề nghiệp mở rộng, tầng lớp trung lưu mới đang hình thành nhanh chóng, kéo theo nhu cầu “nâng chuẩn sống” ngày càng rõ nét.

Nếu trước đây, mục tiêu sở hữu nhà chủ yếu dừng lại ở việc “an cư”, thì ngày nay, người dân Hải Phòng đang hướng đến khái niệm rộng hơn: Sống chất lượng, sống trải nghiệm và sống bền vững.

Tầng lớp trung lưu gia tăng, nhu cầu sống thay đổi

Sự phát triển của khu công nghiệp, làn sóng FDI và sự hiện diện của doanh nghiệp lớn tạo ra hàng chục nghìn việc làm có thu nhập ổn định tại Hải Phòng. Điều này góp phần hình thành thế hệ cư dân mới có khả năng chi trả cao hơn và sẵn sàng đầu tư cho chất lượng sống.

Khác với thế hệ trước, nhóm khách hàng này không còn đặt nặng yếu tố sở hữu nhà đất bằng mọi giá. Thay vào đó, họ cân nhắc kỹ lưỡng giữa chi phí và giá trị sống nhận được. Căn hộ không chỉ cần đáp ứng nhu cầu ở, mà còn phải mang lại sự tiện nghi, kết nối và cảm hứng sống mỗi ngày.

Theo dữ liệu từ Batdongsan.com.vn, mức độ quan tâm đến phân khúc chung cư tại Hải Phòng tăng trưởng đáng kể. Xu hướng này phản ánh sự thay đổi trong cách lựa chọn bất động sản: Từ ưu tiên diện tích, giá cả sang chú trọng môi trường sống và hệ tiện ích đi kèm. Ba yếu tố được người mua quan tâm hàng đầu hiện nay là không gian sống xanh, hệ tiện ích đa dạng, cộng đồng cư dân chất lượng.

Trước đây, nhà đất thường được xem là lựa chọn ưu tiên tại Hải Phòng. Tuy nhiên, khi quỹ đất trung tâm ngày càng hạn chế và nhu cầu sống hiện đại gia tăng, chung cư đang dần trở thành xu hướng tất yếu.

Dự án căn hộ không chỉ giải quyết bài toán nhà ở mà còn mang đến mô hình sống tích hợp - nơi cư dân có thể làm việc, thư giãn và kết nối ngay trong cùng một không gian. Đây chính là lý do khiến phân khúc này ngày càng thu hút sự quan tâm của người mua nhà.

Ambience Hải Phòng - sống đa tầng, đa trải nghiệm

Đón đầu xu hướng đó, Gamuda Land phát triển Ambience với định hướng “sống đa tầng - đa trải nghiệm”.

Dự án được quy hoạch với hơn 50 tiện ích nội khu, đáp ứng đầy đủ nhu cầu từ vận động, thư giãn đến kết nối cộng đồng. Cư dân có thể tận hưởng không gian sống năng động với khu thể thao, khu vui chơi, hay thư giãn trong những khoảng xanh được bố trí hài hòa trong toàn khu.

Đáng chú ý, khoảng 31% diện tích dự án được dành cho cảnh quan và không gian xanh - tỷ lệ ấn tượng trong bối cảnh quỹ đất đô thị ngày càng hạn chế. Điều này không chỉ mang lại môi trường sống trong lành mà còn góp phần nâng cao sức khỏe thể chất và tinh thần cho cư dân.

Ambience không đơn thuần là nơi ở, mà là hệ sinh thái sống - nơi mỗi ngày trôi qua đều là một trải nghiệm mới, từ việc rèn luyện sức khỏe, thư giãn đến kết nối với cộng đồng xung quanh.

Bên cạnh tiện ích và trải nghiệm, yếu tố bền vững cũng trở thành tiêu chí quan trọng trong lựa chọn của người mua nhà. Các giá trị ESG ngày càng được quan tâm, đặc biệt trong bối cảnh biến đổi khí hậu và áp lực đô thị hóa.

Những dự án chú trọng không gian xanh, tối ưu năng lượng, xây dựng cộng đồng văn minh và quản lý vận hành hiệu quả sẽ có lợi thế lớn trong việc thu hút cư dân.

Ambience, với định hướng phát triển hài hòa giữa con người và môi trường, không chỉ mang lại cuộc sống tiện nghi mà còn hướng tới sự bền vững lâu dài, phù hợp kỳ vọng của thế hệ cư dân mới.

Sự thay đổi trong tư duy của người dân đang góp phần định hình lại thị trường bất động sản Hải Phòng. Từ chỗ ưu tiên sở hữu, người mua đang chuyển sang lựa chọn giá trị sống. Từ không gian riêng lẻ, họ tìm đến cộng đồng kết nối. Và từ tiện nghi cơ bản, họ hướng đến trải nghiệm toàn diện.

Trong bối cảnh đó, những dự án như Ambience không chỉ đáp ứng nhu cầu hiện tại mà còn góp phần thiết lập chuẩn sống mới cho đô thị cảng trong tương lai.

Xu hướng này cũng là một trong những nội dung được thảo luận tại sự kiện sắp diễn ra tại Hà Nội, nơi chuyên gia và doanh nghiệp cùng nhìn nhận sâu hơn về sự chuyển dịch của thị trường và hành vi người mua trong giai đoạn mới.