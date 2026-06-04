Chubb Life cùng khách hàng hướng đến ‘vững tâm an - phát tài lộc’

Với mục tiêu mang đến sự linh hoạt và chủ động cho khách hàng, “Chubb - Tự do an phát” kết hợp hài hòa giữa lựa chọn đầu tư hiệu quả và bảo vệ toàn diện.

Đáp ứng nhu cầu bảo vệ và tích lũy tài chính đa dạng của người Việt, Công ty TNHH Bảo hiểm Nhân thọ Chubb Việt Nam ra mắt sản phẩm bảo hiểm liên kết đơn vị “Chubb - Tự do an phát”.

Chubb Life Việt Nam ra mắt “Chubb - Tự do an phát”, giải pháp bảo hiểm liên kết đơn vị linh hoạt, hướng đến mục tiêu “vững tâm an - phát tài lộc”.

“Chubb - Tự do an phát” được thiết kế cho đối tượng tham gia lên đến 70 tuổi, đồng thời mang đến sự chủ động cho khách hàng nhờ đa dạng quyền lợi. Sản phẩm nổi bật với khả năng linh hoạt giữa bảo vệ và đầu tư. Tùy vào từng giai đoạn cuộc sống, khách hàng có thể ưu tiên bảo vệ, đầu tư hoặc cân bằng cả hai.

“Chubb - Tự do an phát” cũng tự động gia tăng mệnh giá bảo hiểm tại ngày đáo niên năm hợp đồng thứ 10 và 20. Điều này giúp duy trì giá trị bảo vệ trước tác động của lạm phát và rủi ro khác.

Ngoài ra, sản phẩm cho phép khách hàng tăng đến 25% mệnh giá bảo hiểm tại các cột mốc quan trọng như: Kết hôn, sinh con… mà không cần tái thẩm định sức khỏe.

Với hệ sinh thái sản phẩm bán kèm đa dạng, khách hàng dễ dàng xây dựng “lá chắn bảo vệ tài chính - sức khỏe” theo nhu cầu riêng, từ chăm sóc y tế, tai nạn, nằm viện, bệnh hiểm nghèo đến bảo vệ sinh mệnh.

Bên cạnh quyền lợi bảo vệ cơ bản, “Chubb - Tự do an phát” còn tăng giá trị theo thời gian gắn bó, giúp khách hàng tích lũy dài hạn. Theo đó, khách hàng sẽ nhận thêm giá trị tích lũy khi hợp đồng được duy trì hiệu lực đến năm thứ 10 và 20.

“Chubb - Tự do an phát” đồng hành cùng mỗi gia đình hướng đến tương lai tài chính bền vững.

Ông Sang Lee, Tổng giám đốc Chubb Life Việt Nam kiêm Chủ tịch Chubb Life khu vực Đông Nam Á và New Zealand, cho biết: “Khách hàng không chỉ tìm kiếm sản phẩm bảo vệ đơn thuần, mà còn kỳ vọng giá trị tích lũy và tăng trưởng tài sản trong dài hạn. Thấu hiểu điều đó, Chubb Life Việt Nam ra mắt sản phẩm bảo hiểm liên kết đơn vị “Chubb - Tự do an phát” - giải pháp linh hoạt kết hợp giữa tính năng bảo vệ vượt trội và bứt phá đầu tư, đáp ứng nhu cầu cụ thể tại từng thời điểm của cuộc sống. Thông qua sản phẩm, chúng tôi mong muốn tiếp thêm sự tự tin, giúp khách hàng ”vững tâm an - phát tài lộc” trên hành trình hướng tới tương lai tài chính vững chắc”.

“Chubb - Tự do an phát” là giải pháp linh hoạt kết hợp giữa tính năng bảo vệ vượt trội và bứt phá đầu tư.

Khách hàng có thể tìm hiểu thêm thông tin qua hệ thống tư vấn viên và kênh phân phối chính thức của Chubb Life Việt Nam trên toàn quốc. Thông tin chi tiết tại đây hoặc hotline 02838278123.