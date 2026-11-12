Chưa bị sa thải, Carrick đã phải chịu cảnh cay đắng tại MU

Thông tin MU đạt thỏa thuận với Mauricio Pochettino trong bối cảnh Michael Carrick vẫn còn tại vị khiến huyền thoại Peter Schmeichel không hài lòng.

MU bị chỉ trích thiếu tôn trọng Carrick. Ảnh: Reuters.

Theo Athletic, Carrick đứng trước nguy cơ bị sa thải sau khi Giám đốc Điều hành Omar Berrada và Giám Đốc bóng đá Jason Wilcox bay đến Monaco để gặp đồng sở hữu Sir Jim Ratcliffe. MU được cho là đã đạt thỏa thuận miệng với Pochettino để sớm thay Carrick trước khi bước sang năm 2027.

Điều khiến Schmeichel bất bình là Carrick vẫn được yêu cầu trực tiếp chỉ đạo các buổi tập tại trung tâm Carrington, dù tương lai gần như đã được định đoạt.

Chia sẻ trên chương trình The Overlap Daily, cựu thủ môn MU nói: “Tôi nghĩ cách mọi chuyện diễn ra thực sự thiếu tôn trọng Carrick. Thành thật mà nói, tôi không cho rằng ông ấy làm điều gì sai. Tôi không đổ toàn bộ trách nhiệm cho ông ấy về vị trí hiện tại của đội bóng”.

Schmeichel cho rằng nguyên nhân của cuộc khủng hoảng nằm ở công tác tuyển dụng cầu thủ. MU để thủng lưới 30 bàn sau 10 trận, nhưng lại trải qua kỳ chuyển nhượng mà không bổ sung bất kỳ hậu vệ nào. Thay vào đó, đội bóng ưu tiên chiêu mộ ba tiền vệ.

Huyền thoại người Đan Mạch nhấn mạnh nếu ban lãnh đạo đã tìm kiếm HLV mới, họ nên lập tức chấm dứt nhiệm vụ của Carrick thay vì kéo dài tình trạng hiện tại.

“Nếu không còn xem ông ấy là tương lai của CLB, hãy nói thẳng, đưa ra khoản bồi thường và để ông ấy ra đi. Đừng kéo dài mọi chuyện như vậy”, Schmeichel bức xúc.

Theo kế hoạch, MU có thể gặp trực tiếp Carrick vào ngày 12/7 để thông báo quyết định sa thải. Mặt khác, CLB sẵn sàng chi hơn 7 triệu bảng để giải phóng hợp đồng của Pochettino với Liên đoàn Bóng đá Mỹ.

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