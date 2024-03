Chủ tịch Vĩnh Phúc đặt mục tiêu thu 4.000 tỷ đồng từ du lịch năm 2024

Chủ tịch tỉnh Vĩnh Phúc đặt mục tiêu năm 2024 đón 10,6 triệu lượt khách du lịch, tổng doanh thu đạt 4.000 tỷ đồng.

UBND tỉnh Vĩnh Phúc vừa ban hành thông báo kết luận của ông Lê Duy Thành, Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Phúc, tại cuộc họp triển khai nhiệm vụ năm 2024 của Ban chỉ đạo phát triển du lịch tỉnh Vĩnh Phúc.

Ông Lê Duy Thành khẳng định, năm 2023 ngành du lịch địa phương này đã đạt được nhiều kết quả quan trọng, hoàn thành cơ bản nhiệm vụ, chỉ tiêu về thu hút khách du lịch đến tỉnh.

Trong năm 2023, ngành du lịch đã đạt được nhiều kết quả quan trọng, hoàn thành cơ bản nhiệm vụ, chỉ tiêu về thu hút khách du lịch đến tỉnh theo Chương trình công tác năm 2023 của Tỉnh ủy, UBND tỉnh. Lượng khách Du lịch đến Vĩnh Phúc đạt trên: 9,2 triệu lượt khách tăng 13% so với năm 2022 và tăng 2% so kế hoạch năm, (khách quốc tế: 81.000 lượt khách, khách nội địa: 9.218.500 lượt khách). Tổng doanh thu du lịch đạt: 3.610 tỷ đồng tăng 10% so với cùng kỳ năm 2022. Công suất sử dụng phòng đạt 40% đến 45%.

Chủ tịch tỉnh Vĩnh Phúc Lê Duy Thành.

Chủ tịch tỉnh Vĩnh Phúc yêu cầu ngành du lịch tăng cường, đẩy mạnh triển khai các hoạt động kích cầu du lịch ngay từ đầu năm, phấn đấu năm 2024 đón 10,6 triệu lượt khách du lịch, tổng doanh thu du lịch đạt 4.000 tỷ đồng . Phối hợp thu hút các nhà đầu tư chiến lược tham gia đầu tư phát triển các khu dịch vụ du lịch phức hợp, khu vui chơi giải trí tổng hợp, khu du lịch nghỉ dưỡng, du lịch sinh thái, khách sạn cao cấp, trung tâm mua sắm tại các trọng điểm du lịch của tỉnh.

Đồng thời phát huy các lợi thế của tỉnh gắn với phát triển du lịch: Phát huy tài nguyên rừng vào phát triển du lịch sinh thái tại các địa phương; phát huy giá trị của các di tích lịch sử văn hóa, tín ngưỡng thờ Mẫu (Khu Danh thắng Tây Thiên), văn hóa dân tộc gắn với sự tích Bánh chưng bánh dày, làng văn hóa kiểu mẫu… tại tỉnh Vĩnh Phúc.