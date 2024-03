4 mẹ con nghi nhảy cầu Đông Trù được tìm thấy ở quê

Một lãnh đạo UBND quận Long Biên (Hà Nội) cho biết, "4 mẹ con nghi nhảy cầu Đông Trù đã tìm thấy ở quê và bình an, không vấn đề gì cả".

Trưa 1/3, trao đổi thêm với PV VietNamNet, lãnh đạo Công an phường Thượng Thanh (quận Long Biên, Hà Nội) cho biết, vụ nghi 4 mẹ con nhảy cầu Đông Trù tự tử là không có thật. "Hiện, những người tình nghi nhảy cầu đều bình an", lãnh đạo Công an phường Thượng Thanh nói.

Khu vực nghi có vụ nhảy cầu. Ảnh: Đình Hiếu.

Cùng đề cập nội dung này, một lãnh đạo UBND quận Long Biên cho biết, 4 mẹ con nghi nhảy cầu Đông Trù đã được tìm thấy ở quê và bình an, không vấn đề gì cả.

Theo lãnh đạo UBND quận Long Biên, vào sáng 3/1, UBND phường Thượng Thanh đã báo cáo thông tin, tại hiện trường có 4 đôi dép và một lá thư tuyệt mệnh để lại.

“Mấy mẹ con họ không phải là người địa phương. Nhưng nơi xảy ra sự việc thuộc địa bàn phường Thượng Thanh, quận Long Biên”, lãnh đạo UBND quận Long Biên thông tin.

Hiện tại, danh tính và quê quán của 4 mẹ con kể trên chưa được tiết lộ.