Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ VN kiểm tra công tác chuẩn bị Đại hội

Đại hội đại biểu toàn quốc MTTQ Việt Nam lần thứ XI, nhiệm kỳ 2026 - 2031, sẽ diễn ra trong thời gian từ 11 – 13/5/2026 tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia (TP Hà Nội ). Đến chiều 10/5, công tác chuẩn bị cho ngày hội lớn tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia gần như hoàn tất.

Nhiều panô, khẩu hiệu, cờ hoa, biểu ngữ về Đại hội MTTQ Việt Nam lần thứ XI được trang trí quanh Trung tâm Hội nghị Quốc gia.

Các công nhân hoàn thiện những bước trang trí khánh tiết cuối cùng trong Trung tâm Hội nghị quốc gia.

Chiều 10/5, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Bùi Thị Minh Hoài cùng đoàn công tác của Ban Thường trực Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam đã kiểm tra công tác chuẩn bị cho Đại hội XI tại Trung tâm Hội nghị quốc gia.

Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Bùi Thị Minh Hoài và đoàn công tác cũng tiến hành tổng duyệt các nội dung chương trình khai mạc đại hội, đảm bảo lễ khai mạc được tổ chức trọng thể, trang nghiêm, đúng yêu cầu.

Theo lịch trình, sáng 11/5, các đại biểu dự đại hội sẽ vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh, dâng hương tưởng niệm các Anh hùng, liệt sĩ.

Chiều 11/5, đại hội tiến hành phiên trù bị, với nhiều nội dung: Thông qua hình thức biểu quyết trong đại hội; hiệp thương cử Đoàn Chủ tịch và Đoàn Thư ký của đại hội; thảo luận, thông qua chương trình và quy chế làm việc của đại hội; báo cáo tình hình đại biểu tham dự đại hội; trình bày Tờ trình Báo cáo kiểm điểm hoạt động của Ủy ban Trung ương, Đoàn Chủ tịch và Ban Thường trực Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam giai đoạn 2024 – 2026; trình bày Tờ trình sửa đổi, bổ sung Điều lệ MTTQ Việt Nam…

Trong buổi chiều, các đại biểu dự đại hội sẽ tham gia thảo luận tại 5 trung tâm thảo luận với các chủ đề:

(1) Nâng cao vai trò nòng cốt chính trị của MTTQ Việt Nam trong tập hợp, xây dựng và củng cố vững chắc khối đại đoàn kết toàn dân tộc.

(2) MTTQ Việt Nam và các tổ chức thành viên tăng cường lắng nghe Nhân dân nói, làm tốt vai trò giám sát và phản biện xã hội, đại diện, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của Nhân dân.

(3) Khơi dậy mạnh mẽ tinh thần yêu nước, sức sáng tạo của Nhân dân, phát huy dân chủ, đồng thuận xã hội, xây dựng đất nước Việt Nam phồn vinh, văn minh, hạnh phúc.

(4) Nâng cao hiệu quả đối ngoại nhân dân, mở rộng hợp tác quốc tế góp phần xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong kỷ nguyên vươn mình của dân tộc.

(5) Đổi mới phương thức hoạt động, xây dựng đội ngũ cán bộ Mặt trận gần dân, sát dân, đồng hành cùng Nhân dân; đẩy mạnh ứng dụng khoa học công nghệ, chuyển đổi số trong kỷ nguyên vươn mình của dân tộc.