Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ VN kiểm tra công tác chuẩn bị Đại hội

  • Chủ nhật, 10/5/2026 23:22 (GMT+7)
  • 17 giờ trước

Chiều 10/5, bà Bùi Thị Minh Hoài đã kiểm tra công tác chuẩn bị Đại hội đại biểu toàn quốc MTTQ Việt Nam lần thứ XI, tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia (TP Hà Nội).

Đại hội đại biểu toàn quốc MTTQ Việt Nam lần thứ XI, nhiệm kỳ 2026 - 2031, sẽ diễn ra trong thời gian từ 11 – 13/5/2026 tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia (TP Hà Nội). Đến chiều 10/5, công tác chuẩn bị cho ngày hội lớn tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia gần như hoàn tất.

Nhiều panô, khẩu hiệu, cờ hoa, biểu ngữ về Đại hội MTTQ Việt Nam lần thứ XI được trang trí quanh Trung tâm Hội nghị Quốc gia.

Các công nhân hoàn thiện những bước trang trí khánh tiết cuối cùng trong Trung tâm Hội nghị quốc gia.

Chiều 10/5, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Bùi Thị Minh Hoài cùng đoàn công tác của Ban Thường trực Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam đã kiểm tra công tác chuẩn bị cho Đại hội XI tại Trung tâm Hội nghị quốc gia.

Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Bùi Thị Minh Hoài và đoàn công tác cũng tiến hành tổng duyệt các nội dung chương trình khai mạc đại hội, đảm bảo lễ khai mạc được tổ chức trọng thể, trang nghiêm, đúng yêu cầu.

Theo lịch trình, sáng 11/5, các đại biểu dự đại hội sẽ vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh, dâng hương tưởng niệm các Anh hùng, liệt sĩ.

Chiều 11/5, đại hội tiến hành phiên trù bị, với nhiều nội dung: Thông qua hình thức biểu quyết trong đại hội; hiệp thương cử Đoàn Chủ tịch và Đoàn Thư ký của đại hội; thảo luận, thông qua chương trình và quy chế làm việc của đại hội; báo cáo tình hình đại biểu tham dự đại hội; trình bày Tờ trình Báo cáo kiểm điểm hoạt động của Ủy ban Trung ương, Đoàn Chủ tịch và Ban Thường trực Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam giai đoạn 2024 – 2026; trình bày Tờ trình sửa đổi, bổ sung Điều lệ MTTQ Việt Nam…

Trong buổi chiều, các đại biểu dự đại hội sẽ tham gia thảo luận tại 5 trung tâm thảo luận với các chủ đề:

(1) Nâng cao vai trò nòng cốt chính trị của MTTQ Việt Nam trong tập hợp, xây dựng và củng cố vững chắc khối đại đoàn kết toàn dân tộc.

(2) MTTQ Việt Nam và các tổ chức thành viên tăng cường lắng nghe Nhân dân nói, làm tốt vai trò giám sát và phản biện xã hội, đại diện, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của Nhân dân.

(3) Khơi dậy mạnh mẽ tinh thần yêu nước, sức sáng tạo của Nhân dân, phát huy dân chủ, đồng thuận xã hội, xây dựng đất nước Việt Nam phồn vinh, văn minh, hạnh phúc.

(4) Nâng cao hiệu quả đối ngoại nhân dân, mở rộng hợp tác quốc tế góp phần xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong kỷ nguyên vươn mình của dân tộc.

(5) Đổi mới phương thức hoạt động, xây dựng đội ngũ cán bộ Mặt trận gần dân, sát dân, đồng hành cùng Nhân dân; đẩy mạnh ứng dụng khoa học công nghệ, chuyển đổi số trong kỷ nguyên vươn mình của dân tộc.

Phân luồng giao thông phục vụ Đại hội đại biểu toàn quốc MTTQ Việt Nam

Đại hội đại biểu toàn quốc Mặt trận Tổ quốc Việt Nam lần thứ XI, nhiệm kỳ 2026-2031 diễn ra ngày 11-13/5 tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia (số 2 Đại lộ Thăng Long, phường Từ Liêm.

Cấm và hạn chế phương tiện trên nhiều tuyến đường ở Hà Nội từ 11-13/5

Hà Nội sẽ tạm cấm và hạn chế nhiều phương tiện trên các tuyến đường để phục vụ Đại hội đại biểu toàn quốc Mặt trận Tổ quốc Việt Nam lần thứ XI.

Hà Nội rực rỡ cờ hoa chào mừng Đại hội MTTQ Việt Nam lần thứ XI

Cờ hoa rực rỡ tung bay trên nhiều tuyến phố của Hà Nội, chào mừng Đại hội Mặt trận Tổ quốc Việt Nam lần thứ XI, nhiệm kỳ 2026-2031.

Trường Phong - Như Ý/Tiền Phong

    Bốn trận động đất liên tiếp tại Quảng Ngãi

    Sáng 11/5, Trung tâm Báo tin Động đất và Cảnh báo Sóng thần - Viện Các khoa học Trái đất ghi nhận 4 trận động đất xảy ra tại các xã Măng Ri, Măng Đen, Kon Plông, tỉnh Quảng Ngãi.

