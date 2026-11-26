Ông Lê Quốc Phong, Chủ tịch UBND TPHCM, làm Tổ trưởng Tổ Công tác đặc biệt tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho các công trình, dự án tồn đọng kéo dài trên địa bàn.

UBND TPHCM vừa ban hành quyết định kiện toàn Tổ Công tác đặc biệt tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho các công trình, dự án tồn đọng kéo dài trên địa bàn, nhằm đẩy nhanh tiến độ xử lý các dự án, sớm đưa vào khai thác, sử dụng, góp phần chống lãng phí, thất thoát nguồn lực.

Theo quyết định, Tổ Công tác do ông Lê Quốc Phong, Chủ tịch UBND TPHCM, làm Tổ trưởng; ông Trần Văn Bảy, Phó chủ tịch UBND TPHCM, làm Tổ phó.

Các thành viên gồm ông Hoàng Vũ Thảnh - Giám đốc Sở Tài chính, là Thành viên thường trực, ông Trần Quang Lâm - Giám đốc Sở Xây dựng, ông Nguyễn Toàn Thắng - Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường, ông Trương Trung Kiên - Giám đốc Sở Quy hoạch - Kiến trúc, bà Nguyễn Thị Hồng Hạnh - Giám đốc Sở Tư pháp, ông Phạm Văn Nghì - Chánh Thanh tra TPHCM, ông Dương Hồng Thắng - Chánh Văn phòng UBND TPHCM, ông Lê Văn Thành - Phó Chánh Văn phòng UBND TPHCM.

Ông Lê Quốc Phong - Chủ tịch UBND TPHCM, làm Tổ trưởng Tổ Công tác đặc biệt tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho các công trình, dự án tồn đọng kéo dài trên địa bàn. Ảnh: Ngô Tùng.

Tổ Công tác có nhiệm vụ chỉ đạo triển khai thực hiện Kết luận số 24-KL/TW ngày 13/4/2026 của Bộ Chính trị về tiếp tục tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho các dự án tồn đọng kéo dài; Nghị quyết số 29/2026/QH16 ngày 24/4/2026 của Quốc hội về cơ chế, chính sách đặc thù xử lý vi phạm pháp luật về đất đai và tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho các dự án tồn đọng, kéo dài; Nghị định số 147/2026/NĐ-CP ngày 7/5/2026 của Chính phủ cùng các nghị quyết, công điện và văn bản chỉ đạo có liên quan.

Trọng tâm là định hướng lãnh đạo, chỉ đạo giải quyết dứt điểm những khó khăn, vướng mắc đối với các công trình, dự án tồn đọng, kéo dài trên địa bàn TPHCM; khẩn trương triển khai, hoàn thành và sớm đưa các công trình, dự án vào khai thác, sử dụng, bảo đảm chống lãng phí, thất thoát. Đồng thời, theo dõi, kiểm tra, đánh giá quá trình triển khai thực hiện và kịp thời chỉ đạo giải quyết các khó khăn, vướng mắc theo đúng quy định.

Sở Tài chính là cơ quan thường trực, có trách nhiệm tham mưu xây dựng kế hoạch, tổng hợp, đề xuất các nội dung cần giải quyết, tháo gỡ; chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan tổng hợp, báo cáo tiến độ và kết quả giải quyết khó khăn, vướng mắc của các công trình, dự án trên địa bàn với cơ quan có thẩm quyền theo quy định, định kỳ hàng tháng hoặc đột xuất khi có yêu cầu.

Văn phòng UBND TPHCM trực tiếp tham mưu Thường trực UBND TPHCM trong công tác chỉ đạo, điều hành Tổ Công tác; chủ động kiện toàn nhóm giúp việc để tổng hợp hồ sơ, rà soát các nội dung phục vụ cuộc họp. Đồng thời, theo dõi, đôn đốc tiến độ thực hiện các kết luận, ý kiến của Tổ Công tác; thẩm định, tham mưu, đề xuất các nội dung liên quan và trình Tổ trưởng, Tổ phó sắp xếp lịch làm việc để nghe báo cáo từng nhóm dự án.

Quyết định này thay thế quyết định số 3228/QĐ-UBND ngày 1/6/2026 của Chủ tịch UBND TPHCM về kiện toàn Tổ Công tác đặc biệt tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho các công trình, dự án tồn đọng kéo dài trên địa bàn TPHCM.