Chủ tịch UBND tỉnh An Giang ủy quyền điều hành Phó chủ tịch

Ngày 15/12, nguồn tin của Tiền Phong cho biết, ông Nguyễn Thanh Bình Chủ tịch UBND tỉnh An Giang ký Quyết định số 2002 uỷ quyền Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Văn Phước điều hành, giải quyết công việc và ký các văn bản thuộc thẩm quyền, trách nhiệm của Chủ tịch UBND tỉnh trong thời gian từ ngày 11/12 – 17/12.

Ngoài ra, lịch làm việc của thường trực UBND tỉnh An Giang công bố trên cổng thông tin điện tử của tỉnh cũng ghi khoản thời gian nói trên, Chủ tịch UBND tỉnh An Giang Nguyễn Thanh Bình nghỉ phép.

Mới đây, tại Kỳ họp thứ 17 (kỳ họp cuối năm 2023) HĐND tỉnh An Giang khóa X, nhiệm kỳ 2021-2026 tiến hành lấy phiếu tín nhiệm đối với 26 người giữ chức vụ do HĐND tỉnh An Giang bầu hoặc phê chuẩn.

Ở khối UBND tỉnh, ông Nguyễn Thanh Bình - Chủ tịch tỉnh An Giang có 41 phiếu tín nhiệm cao (73,21%); 13 phiếu tín nhiệm (23,21%); 1 phiếu tín thấp (1,79%).