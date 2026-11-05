Chủ tịch TP.HCM: Khai thác tối đa sự kiện văn hóa để tăng nguồn thu

Chủ tịch UBND TP.HCM đề nghị khai thác các sự kiện văn hóa kết hợp du lịch để tăng nguồn thu. Ông nhắc đến chương trình "Anh trai say hi", "Anh trai vượt ngàn chông gai".

Chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Văn Được phát biểu kết luận phiên họp kinh tế - xã hội chiều 5/11. Ảnh: Cityweb.

Phát biểu kết luận phiên họp kinh tế - xã hội chiều 5/11, Chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Văn Được yêu cầu tập trung những nhiệm vụ trọng tâm để hoàn thành mục tiêu năm 2026.

Đối với chương trình kích cầu tiêu dùng “5 trong 1”, ông giao 3 ngành Công Thương, Du lịch và Văn hóa phối hợp đồng bộ, gắn các sự kiện văn hóa với du lịch trong nước, quốc tế và triển lãm thương mại.

Trong hai tháng cuối năm, ông Nguyễn Văn Được đề nghị các đơn vị khai thác tối đa các sự kiện văn hóa do doanh nghiệp trên địa bàn tổ chức, kết hợp với du lịch và triển lãm thương mại. Ông nhắc đến những chương trình thành phố đang có như "Anh trai say hi", "Anh trai vượt ngàn chông gai"; đồng thời yêu cầu các ngành phối hợp để góp phần tăng nguồn thu.

Điều chuyển vốn từ dự án không có khả năng giải ngân

Thống nhất với báo cáo đánh giá tình hình tháng 10 và 10 tháng đầu năm, ông Nguyễn Văn Được nêu những nhiệm vụ cần tập trung để hoàn thành các chỉ tiêu tăng trưởng, thu ngân sách và giải ngân đầu tư công.

Về đầu tư công, thành phố còn khoảng 29.300 tỷ đồng cần giải ngân, bình quân mỗi tháng khoảng 15.000 tỷ đồng trong tháng 11 và tháng 12.

Ông yêu cầu rà soát từng gói thầu, dự án; điều chuyển vốn từ những dự án không có khả năng giải ngân sang dự án giải ngân tốt hơn. Những địa bàn, dự án được lãnh đạo, chỉ đạo tốt cần tiếp tục được giao triển khai.

Để hoàn thành mục tiêu tăng trưởng, lãnh đạo thành phố nêu mức tăng cần đạt trong từng tháng còn lại đối với các ngành. Cụ thể, công nghiệp chế biến, chế tạo cần tăng khoảng 14%; nông nghiệp 11,74%; xây dựng 17,11%; vận tải, kho bãi 19,14%; bán buôn, bán lẻ 9,99%. Các ngành dịch vụ lưu trú, ăn uống cần tăng 10,28%; tài chính, ngân hàng 13,16%; du lịch 11,5%...

“Chỉ còn 2 tháng kết thúc năm, đây là giai đoạn nước rút để hoàn thành các mục tiêu năm, kết quả cuối cùng phụ thuộc rất nhiều vào sự nỗ lực của toàn hệ thống”, ông Nguyễn Văn Được nhấn mạnh.

Chủ tịch UBND TP.HCM yêu cầu các phó chủ tịch UBND thành phố trực tiếp chỉ đạo; các sở, ngành và UBND xã, phường thực hiện nghiêm túc nhiệm vụ, mỗi ngày tạo thêm khối lượng công việc, tháo gỡ điểm nghẽn và kiểm đếm kết quả hàng tháng.

Đẩy nhanh giải ngân, hoàn tất thanh toán tạm ứng

Trước đó, Phó chủ tịch UBND TP.HCM Hoàng Nguyên Dinh cho biết trong 10 tháng đầu năm, tỷ lệ giải ngân vốn đầu tư công toàn thành phố đạt khoảng 80%, riêng các địa phương đạt 78%.

Ông đánh giá giai đoạn đầu các địa phương giải ngân còn chậm, nhưng hiện tăng tốc và tiến gần tỷ lệ chung của toàn thành phố. Đến nay, có 80 địa phương đạt tỷ lệ giải ngân 50-80%, 20 địa phương còn dưới 50%. Ông đề nghị các địa phương tập trung lãnh đạo, chỉ đạo để đẩy nhanh giải ngân trong hai tháng còn lại.

Về kế hoạch đầu tư công trung hạn, dự kiến trong tháng 12, HĐND TP.HCM sẽ họp để điều chỉnh kế hoạch vốn. Ông Dinh đề nghị các địa phương gửi đề xuất dự án cấp bách, góp phần phát triển kinh tế địa phương về Sở Tài chính trước ngày 15/11. Sở tổng hợp, trình UBND TP.HCM và HĐND TP.HCM xem xét tại kỳ họp tháng 12.

Một nhiệm vụ khác được Phó chủ tịch UBND TP.HCM nhấn mạnh là hoàn tất thủ tục thanh toán các khoản tiền đã tạm ứng để chi trả bồi thường, giải phóng mặt bằng.

Ông Dinh cho biết sau khi phương án bồi thường được phê duyệt, các ban quản lý dự án rút tiền, chuyển về các đơn vị để chi trả cho người dân. Tuy nhiên, các khoản tiền này vẫn được Kho bạc Nhà nước ghi nhận là tạm ứng do chủ đầu tư và địa phương chưa hoàn tất thủ tục thanh toán.

"Nếu số dư tạm ứng kéo dài sẽ khiến số liệu giải ngân chưa phản ánh đúng thực tế", ông Dinh lưu ý. Ông đề nghị các địa phương hỗ trợ ban quản lý dự án tập hợp giấy nhận tiền mặt, chứng từ chuyển khoản chi trả cho người dân, gửi chủ đầu tư để hoàn tất thủ tục thanh toán tạm ứng tại Kho bạc Nhà nước.

Ngoài ra, ông Dinh cho biết sau khi triển khai quy hoạch tổng thể, thành phố sẽ tiếp tục triển khai quy hoạch phân khu liên quan đến các địa phương và có kế hoạch thực hiện cụ thể. Ông đề nghị các địa phương phối hợp chặt chẽ với Sở Quy hoạch - Kiến trúc TP.HCM để đẩy nhanh công tác này.