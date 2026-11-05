TP.HCM không thể cứ nâng đường để chống ngập

Theo Sở Xây dựng TP.HCM, mưa lớn và triều cường đã vượt khả năng thiết kế hệ thống thoát nước, thành phố cần tập trung kiểm soát triều thay vì liên tục nâng đường.

Chiều 5/11, tại phiên họp kinh tế - xã hội của UBND TP.HCM, đại diện Sở Xây dựng thông tin về giải pháp giảm ngập, xử lý ùn tắc giao thông và tiến độ các công trình trọng điểm trong những tháng cuối năm.

TP.HCM có 50 vị trí ngập từ 30 cm trở lên

Theo Sở Xây dựng, sau sáp nhập, TP.HCM có 50 vị trí ngập từ 30 cm trở lên, kéo dài trên 30 phút. Trong đó, khu vực TP.HCM trước đây có 34 vị trí.

Mưa lớn và triều cường hiện đã vượt khả năng thiết kế của hệ thống thoát nước. Hệ thống trước đây được thiết kế đáp ứng lượng mưa 85,5 mm trong 3 giờ, với mức triều 1,32 m. Tuy nhiên, trong các ngày 30/9 và 1/10, lượng mưa vượt 100 mm, trong khi mực triều có thời điểm lên đến 1,87 m.

Sau sáp nhập, TP.HCM có 50 vị trí ngập từ 30 cm trở lên, kéo dài trên 30 phút. Trong đó, khu vực TP.HCM trước đây có 34 vị trí.

Sở nhìn nhận các thông số thiết kế trước đây không còn phù hợp với diễn biến thực tế. Thành phố không thể tiếp tục xử lý ngập bằng cách nâng nền đường liên tục mà cần tập trung kiểm soát triều, trong đó có việc vận hành, đóng các cống ngăn triều.

Trước mắt, Sở sẽ theo dõi 50 vị trí ngập, bố trí lực lượng có mặt xử lý trong thời gian không quá 30 phút. Đồng thời, đơn vị ứng dụng công nghệ quản lý, kiểm soát chặt các công trình đang thi công và đẩy nhanh tiến độ dự án để nâng cao khả năng thoát nước.

Về giao thông, qua rà soát, thành phố hiện có 28 điểm liên quan đến tình trạng ùn tắc. Trong đó, 5 điểm đã chuyển biến tốt, 16 điểm còn nguy cơ ùn tắc và 7 điểm đang ùn tắc. Sở Xây dựng sẽ đẩy nhanh các dự án giao thông trọng điểm, kết hợp ứng dụng công nghệ trong tổ chức, điều tiết giao thông và phát triển vận tải công cộng.

Thúc tiến độ 98 dự án hơn 1,5 triệu tỷ đồng

Theo Sở Xây dựng, đơn vị được giao phụ trách 98 công trình, dự án trọng điểm với tổng vốn hơn 1,507 triệu tỷ đồng . Trong đó, có 54 dự án đầu tư công, chiếm 29,8% tổng vốn và 44 dự án đầu tư trực tiếp, tổng vốn khoảng 1,058 triệu tỷ đồng .

Đến ngày 31/10, tỷ lệ giải ngân vốn đầu tư công đạt 84%, nhóm dự án đầu tư trực tiếp đạt 87%. Tuy nhiên, một số dự án vẫn vướng bồi thường, giải phóng mặt bằng, di dời hạ tầng kỹ thuật và thủ tục đầu tư xây dựng.

Khó khăn còn liên quan đến nguồn cung vật liệu, sự chưa đồng bộ giữa các cấp quy hoạch. Bên cạnh đó, công tác điều hành, xử lý vướng mắc và lập kế hoạch chi tiết tại một số dự án chưa kịp thời; chất lượng tư vấn chưa đáp ứng yêu cầu.

Trong năm 2026, TP.HCM đã khởi công nhiều dự án giao thông, đô thị.

Với một số dự án BT (xây dựng - chuyển giao), thiết kế tổng thể chưa hoàn thành, việc xác định quỹ đất thanh toán còn chậm, ảnh hưởng đến tiến độ ký hợp đồng. Một số thiết bị chuyên ngành, công nghệ cao cũng thiếu dữ liệu đơn giá thị trường, đòi hỏi các đơn vị phải khảo sát, định giá theo quy định.

Trong hai tháng cuối năm, Sở dự kiến có thêm 14 công trình, dự án khởi công, gồm 9 dự án đầu tư công và 5 dự án PPP (đối tác công tư). Trong nhóm PPP có đường trục Bắc - Nam, cầu Cần Giờ và cầu Phú Mỹ 2.

Sở yêu cầu chủ đầu tư hoàn tất thủ tục, tập trung nhân lực, máy móc, thiết bị, ứng dụng công nghệ quản lý và thay thế nhà thầu thi công, tư vấn yếu kém.

Với các công trình đang triển khai như Vành đai 3, nút giao An Phú, nút giao Mỹ Thủy, cầu đi bộ qua sông Sài Gòn và Quốc lộ 50, các đơn vị phải đẩy nhanh tiến độ, bảo đảm giải ngân. Trường hợp không đáp ứng tiến độ sẽ được xem xét xử lý theo chế tài.