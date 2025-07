Chủ tịch thành phố Hà Nội yêu cầu tập trung ứng phó bão số 3

Chiều 20/7, Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Trần Sỹ Thanh đã có công điện gửi Giám đốc, Thủ trưởng các Sở, ban, ngành Thành phố; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các phường, xã về việc chủ động, tập trung ứng phó bão số 3.

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, sáng nay (19/7), bão WIPHA đã đi vào vùng biển phía Đông Bắc của khu vực Bắc Biển Đông, trở thành cơn bão số 03 trong năm 2025, cường độ đã đạt cấp 10, giật cấp 12, dự báo bão còn tiếp tục mạnh lên. Trên địa bàn Thành phố, chiều ngày 19/7 đã có gió to, mưa lớn gây úng ngập cục bộ, gãy đổ một số cây xanh.

Cây xanh tại Hà Nội gãy đổ do dông lốc chiều 19/7. Ảnh: Ha Noi News

Đây là cơn bão rất mạnh, di chuyển nhanh, phạm vi và cường độ ảnh hưởng rất rộng và nguy hiểm, thực hiện Công điện số 112/CĐ-TTg ngày 19/7/2025 của Thủ tướng Chính phủ về việc ứng phó với bão số 3 năm 2025, để chủ động ứng phó với bão và mưa lớn, nguy cơ xảy ra lũ ống, lũ quét, sạt lở đất, ngập lụt, bảo đảm an toàn tính mạng và tải sản của Nhân dân và Nhà nước, Chủ tịch UBND Thành phố yêu cầu:

Giám đốc, Thủ trưởng các Sở, ban, ngành Thành phố, Chủ tịch UBND các phường, xã khẩn trương thực hiện nghiêm Công điện 112/CĐ-TTg ngày 19/7/2025 của Thủ tướng Chính phủ; tập trung chỉ đạo, chủ động kiểm tra, đôn đốc và tổ chức triển khai kịp thời, hiệu quả công tác ứng phó với bão số 3 và các các loại hình, thiên tai, sự cố có thể xảy ra; chỉ đạo tổ chức trực ban 24/24 giờ để theo dõi tình hình thiên tai và tổ chức triển khai ứng phó; thường xuyên tổng hợp, báo cáo đầy đủ, kịp thời tình hình thiên tai, sự cố và công tác phòng ngừa, ứng phó, khắc phục hậu quả về UBND Thành phố (qua Văn phòng Ban Chỉ huy Phòng, chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn Thành phố); chịu trách nhiệm trước UBND Thành phố, Chủ tịch UBND Thành phố về công tác phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn theo địa bàn, lĩnh vực phụ trách.

Chủ tịch UBND các phường, xã theo dõi chặt chẽ các bản tin cảnh báo, dự báo và diễn biến của bão để thường xuyên thông báo, hướng dẫn kịp thời cho Nhân dân chủ động phòng tránh, giảm thiểu thiệt hại do tác động của thiên tai, sự cố; triển khai lực lượng xung kích kiểm tra, rà soát các khu dân cư ven sông, suối, khu vực thấp trũng có nguy cơ xảy ra ngập lụt, lũ quét, sạt lở đất để chủ động phương án ứng phó, bảo vệ; chủ động phương án đảm bảo vệ sinh môi trường, phòng, chống dịch bệnh khi có tình huống mưa lũ, úng ngập xảy ra trên địa bàn; rà soát đến từng hộ dân sinh sống tại các khu vực có nguy cơ ảnh hưởng, mất an toàn, kịp thời phát hiện các dấu hiệu bất thường, nguy hiểm để chủ động sơ tán người dân đến nơi an toàn.

Khẩn trương thành lập, kiện toàn Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự cấp xã theo quy định hiện hành và chỉ đạo, hướng dẫn của Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự Thành phố.

Sẵn sàng tổ chức lực lượng canh gác, kiểm soát, hỗ trợ, hướng dẫn đảm bảo giao thông an toàn cho người và phương tiện, nhất là tại các ngầm, tràn, khu vực ngập sâu, nước chảy xiết, khu vực có nguy cơ xảy ra sạt lở; rà soát phương án bố trí lực lượng, vật tư, phương tiện để khắc phục sự cố, đảm bảo giao thông thông suốt trên các trục giao thông chính khi xảy ra mưa lớn; sẵn sàng phương án tiêu nước chống úng bảo vệ sản xuất, khu công nghiệp, khu đô thị, khu tập trung dân cư.

Chủ tịch Thành phố Hà Nội yêu cầu Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường tổ chức, chỉ đạo theo dõi, giám sát chặt chẽ tình hình thời tiết, thiên tai để dự báo, cảnh báo, thông tin kịp thời cho các cơ quan chức năng và người dân biết chủ động triển khai ứng phó, giảm thiểu thiệt hại; chỉ đạo triển khai công tác phòng, chống thiên tai theo chức năng, nhiệm vụ, thẩm quyền được giao.

Chỉ đạo, hướng dẫn các Công ty TNHH MTV Đầu tư phát triển thủy lợi: Sông Nhuệ, Sông Đáy, Hà Nội; Công ty TNHH MTV Thủy lợi Sông Tích phối hợp với UBND các phường, xã rà soát, chủ động phương án vận hành công trình tiêu nước đệm và các phương án phòng ngừa úng ngập ngoại thành, đảm bảo an toàn công trình đê điều, thủy lợi trên địa bàn Thành phố.

Giám đốc Sở Xây dựng chỉ đạo Công ty TNHH MTV Công viên Cây xanh Hà Nội, Công ty TNHH MTV Thoát nước Hà Nội, Công ty TNHH MTV Chiếu sáng và thiết bị đô thị và các đơn vị liên quan sẵn sàng triển khai các phương án đảm bảo an toàn, ứng phó với mưa, bão và các sự cố có thể xảy ra; chỉ đạo rà soát, triển khai các phương án bảo đảm an toàn giao thông và các công trình kết cấu hạ tầng giao thông, công trình xây dựng; khẩn trương triển khai thu dọn cây gãy, đổ trong do gió mạnh, mưa lớn xảy ra cuối giờ chiều ngày 19/7 vừa qua; chủ động kịp thời triển khai phương án khắc phục, bảo đảm giao thông thông suốt trên địa bàn Thành phố.

Tư lệnh Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội chỉ đạo các lực lượng đóng trên địa bàn sẵn sàng phối hợp với địa phương và các lực lượng có liên quan triển khai công tác ứng phó, khắc phục hậu quả sự cố thiên tai và tìm kiếm cứu nạn theo quy định.

Giám đốc Công an Thành phố chỉ đạo công an các xã, phường sẵn sàng triển khai hỗ trợ Nhân dân phòng, chống, ứng phó, khắc phục hậu quả sự cố, thiên tai và tìm kiếm cứu nạn khi có tình huống trên địa bàn.