Chiều 23/11, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn cùng đoàn công tác Trung ương và TPHCM dự chương trình họp mặt kỷ niệm 86 năm Ngày Nam Kỳ khởi nghĩa (23/11/1940 - 23/11/2026).

Buổi lễ nhằm ôn lại truyền thống đấu tranh kiên cường, bất khuất của đồng bào và các chiến sĩ Nam Kỳ, đồng thời thể hiện sự tri ân của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân xã Hóc Môn đối với sự hy sinh cao cả của đồng bào và các chiến sĩ Nam Kỳ trong cuộc khởi nghĩa oanh liệt năm xưa.

Cùng dự có Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TPHCM Trần Lưu Quang; Tổng Thư ký, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Lê Quang Mạnh; Phó Bí thư Thường trực Thành ủy TPHCM Nguyễn Văn Được, cùng các đồng chí lãnh đạo cơ quan Trung ương và TPHCM.

Phát biểu ôn lại truyền thống, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Hóc Môn Lê Thị Ngọc Thanh nêu rõ: Cách đây 86 năm, đêm 22, rạng sáng 23/11/1940, cuộc Nam Kỳ khởi nghĩa bùng nổ đồng loạt ở nhiều tỉnh Nam Bộ. Dưới ngọn cờ cách mạng, quân và dân ta đã kiên cường tiến công đồn bốt địch, làm rung chuyển hệ thống cai trị thực dân.

Trong cuộc khởi nghĩa này, lá cờ đỏ sao vàng lần đầu tiên xuất hiện và về sau trở thành quốc kỳ thiêng liêng của dân tộc.

Cuộc khởi nghĩa tuy không thành công trọn vẹn và bị thực dân Pháp đàn áp khốc liệt nhưng lòng yêu nước và khát vọng độc lập, tự do của nhân dân ta đã được khẳng định.

“Máu xương của các đồng chí đã thấm sâu vào mảnh đất này, để các địa danh như Dinh Quận Hóc Môn, Nhà thương Giếng Nước, Ngã Ba Giồng mãi là những địa chỉ đỏ của quê hương. Cuộc khởi nghĩa tuy chưa giành được thắng lợi cuối cùng, nhưng cùng với Khởi nghĩa Bắc Sơn và Binh biến Đô Lương, đã khẳng định tinh thần cách mạng tiến công, để lại những bài học quý báu về xây dựng lực lượng, vận động quần chúng, góp phần chuẩn bị cho thắng lợi của Cách mạng Tháng Tám năm 1945”, Bí thư Đảng ủy xã Hóc Môn nêu rõ.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn trao quà tri ân đến thân nhân các chiến sĩ Nam Kỳ. Ảnh: Ngô Tùng.

Từ ngọn lửa đấu tranh năm 1940, qua những năm tháng kháng chiến trường kỳ, đến thắng lợi Mùa xuân năm 1975, ý chí độc lập, tinh thần đoàn kết, khát vọng tự do của dân tộc luôn được tiếp nối, bồi dưỡng qua các thế hệ.

Tự hào về truyền thống đó, bà Lê Thị Ngọc Thanh khẳng định: Đảng bộ, chính quyền và nhân dân xã Hóc Môn luôn xác định tưởng nhớ công lao của cha anh không chỉ bằng lời tri ân trong ngày kỷ niệm, mà phải bằng hành động cụ thể, bằng kết quả xây dựng, phát triển quê hương và chăm lo ngày càng tốt hơn đời sống vật chất và tinh thần cho nhân dân.

Đại diện thế hệ trẻ phát biểu, bạn Bùi Minh Nghĩa (Đoàn Thanh niên xã Hóc Môn) bày tỏ lòng thành kính tri ân đối với sự hy sinh xương máu của các chiến sĩ Nam Kỳ và cảm ơn chân thành đến các cô chú thân nhân và gia đình các chiến sĩ.

Bạn Bùi Minh Nghĩa bày tỏ mong muốn tiếp nối truyền thống kiên cường, bất khuất của thế hệ cha ông.

“Tiếp bước truyền thống, tuổi trẻ Hóc Môn xin hứa giữ vững lý tưởng cách mạng, sống có hoài bão và có niềm tin rõ ràng, dám nghĩ, dám làm, xung kích và tiên phong trong các hoạt động phong trào Đoàn, đóng góp thiết thực cho quê hương, đất nước; xây dựng lối sống đẹp, trách nhiệm, nghĩa tình, xứng đáng với truyền thống nghĩa tình của cha ông”, Bùi Minh Nghĩa phát biểu.

Nhân dịp này, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đã trao tặng những phần quà ý nghĩa gửi đến thân nhân các chiến sĩ Nam Kỳ, nhằm thể hiện sự quan tâm sâu sắc, tình cảm trân quý và lòng biết ơn đối với những cống hiến, hy sinh của các Anh hùng liệt sĩ.

Tiếp nối truyền thống “Uống nước nhớ nguồn”, nhằm thể hiện sự quan tâm, đồng hành và hỗ trợ thiết thực đối với địa phương, Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam (Vietcombank) phối hợp Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM tổ chức trao tặng công trình xây dựng trường THPT và chung tay chăm lo đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân tại địa phương, trị giá 40 tỷ đồng .

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn, Bí thư Thành ủy Trần Lưu Quang chứng kiến nghi thức Vietcombank trao công trình an sinh xã hội tại xã Hóc Môn.

Chủ tịch Quốc hội cùng các đại biểu Trung ương, TPHCM tại buổi họp mặt. Ảnh: Ngô Tùng.

Trước đó, cũng vào chiều cùng ngày, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn cùng đoàn công tác, lãnh đạo TPHCM đã đến dâng hoa, dâng hương tưởng niệm tại Di tích lịch sử quốc gia Ngã Ba Giồng, tưởng niệm và tri ân Chủ tịch Hồ Chí Minh và các đồng chí lãnh đạo Đảng, đồng bào, đồng chí đã anh dũng hy sinh trong cuộc Khởi nghĩa Nam Kỳ năm 1940.

Tại Khu di tích lịch sử cấp Quốc gia Ngã Ba Giồng, trong không khí trang nghiêm, thành kính, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn cùng các đại biểu đã thành kính dâng hoa, dâng hương và dành phút mặc niệm bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc, tưởng nhớ công lao to lớn của Chủ tịch Hồ Chí Minh và các Anh hùng liệt sĩ, các chiến sĩ, đồng bào yêu nước đã anh dũng hy sinh trong cuộc Khởi nghĩa Nam Kỳ năm 1940.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn và các đại biểu Trung ương, TPHCM dâng hoa, dâng hương tại Đền tưởng niệm - Di tích lịch sử quốc gia Ngã Ba Giồng.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn dâng hương tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ tại Di tích lịch sử quốc gia Ngã Ba Giồng.

Bí thư Thành ủy TPHCM Trần Lưu Quang, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy TPHCM Nguyễn Văn Được dâng hương tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ. Ảnh: Ngô Tùng.

Di tích lịch sử cấp quốc gia Ngã Ba Giồng là nơi gắn liền với những trang sử hào hùng của dân tộc. Di tích là một trong ba trường bắn do thực dân Pháp lập ra tại Hóc Môn vào năm 1941. Tại đây, thực dân Pháp đã xử bắn các nhà lãnh đạo ưu tú của Đảng ta cùng nhiều đồng bào và chiến sĩ tham gia cuộc Khởi nghĩa Nam Kỳ.