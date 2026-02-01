Chủ tịch Quốc hội giám sát công tác chuẩn bị bầu cử tại Cần Thơ

Giám sát, kiểm tra công tác chuẩn bị bầu cử tại TP Cần Thơ, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn lưu ý địa phương tuyệt đối không chủ quan, đặc biệt trong lập danh sách cử tri, hiệp thương nhân sự và bảo đảm an ninh, trật tự tại các khu vực bầu cử.

Sáng 1/2, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn, Chủ tịch Hội đồng Bầu cử Quốc gia, cùng Đoàn kiểm tra, giám sát của Trung ương đã đến kiểm tra công tác chuẩn bị bầu cử đại biểu Quốc hội và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031 tại TP Cần Thơ.

Bà Mã Thị Tươi, Phó chủ tịch Thường trực HĐND TP Cần Thơ, Phó chủ tịch Thường trực Ủy ban Bầu cử Thành phố, cho biết công tác chuẩn bị bầu cử trên địa bàn được triển khai đúng tiến độ, quy định. Cần Thơ đã ban hành đầy đủ kế hoạch, thành lập Ủy ban Bầu cử thành phố với 22 thành viên; 103 Ủy ban Bầu cử cấp xã, 665 Ban bầu cử và 2.614 Tổ bầu cử.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn phát biểu tại buổi làm việc.

Sau hiệp thương lần thứ nhất, tổng số đại biểu Quốc hội khóa XVI được bầu của TP Cần Thơ là 18 đại biểu, trong đó có 8 đại biểu do Trung ương giới thiệu và 10 đại biểu do địa phương giới thiệu. Hội nghị hiệp thương lần thứ nhất đã nhất trí dự kiến số người được giới thiệu ứng cử ĐBQH là 25 người.

Tổng số người được hội nghị hiệp thương lần thứ nhất giới thiệu để bầu đại biểu HĐND Thành phố nhiệm kỳ 2026-2031 là 150 người; số người được giới thiệu ứng cử đại biểu HĐND cấp xã là 4.356.

Phát biểu tại buổi làm việc, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đánh giá công tác chuẩn bị bầu cử lần này diễn ra trong bối cảnh có nhiều điểm mới, đặc biệt sau sắp xếp đơn vị hành chính và tổ chức bộ máy chính quyền địa phương. Với quy mô dân số lớn, địa bàn rộng, lực lượng cử tri biến động mạnh, TP Cần Thơ cần đặc biệt chú trọng công tác tổ chức, tuyệt đối không chủ quan ở bất kỳ khâu nào.

Chủ tịch Quốc hội lưu ý, việc lập và chốt danh sách cử tri, nhất là cử tri tạm trú, cử tri di biến động, đang đặt ra nhiều khó khăn, đòi hỏi địa phương phải rà soát kỹ lưỡng, bảo đảm đầy đủ quyền bầu cử của công dân. Đồng thời, cần quan tâm cơ cấu người ứng cử đại biểu Quốc hội và HĐND các cấp, bảo đảm tỷ lệ hợp lý đối với nữ, người dân tộc thiểu số...

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn cùng Đoàn giám sát, kiểm tra đã khảo sát thực tế khu vực bỏ phiếu số 26 tại phường Ninh Kiều, TP Cần Thơ.

Đối với các trường hợp người ứng cử do Trung ương giới thiệu, Chủ tịch Quốc hội yêu cầu, TP Cần Thơ chủ động phối hợp chặt chẽ, chuẩn bị đầy đủ hồ sơ, thực hiện nghiêm túc quy trình. Địa phương cũng được lưu ý không để sai sót như in phiếu bầu không đúng quy cách, ghi sai thông tin người ứng cử, đóng dấu nhầm hoặc thiếu.

Qua kiểm tra thực tế, Chủ tịch Quốc hội ghi nhận TP Cần Thơ đã chủ động, nghiêm túc triển khai công tác chuẩn bị bầu cử; các tài liệu, phương án cơ bản được xây dựng đầy đủ, đúng quy định. Tuy nhiên, địa phương cần tiếp tục rà soát kỹ từng khâu, tăng cường bảo đảm an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, chủ động xây dựng các phương án xử lý tình huống phát sinh, nhất là tại các địa bàn trọng điểm, đông dân cư.

Cũng trong sáng cùng ngày, Chủ tịch Quốc hội và Đoàn công tác Trung ương đã trao 100 suất quà cho các gia đình chính sách, người có công, hộ nghèo, hộ cận nghèo và công nhân lao động ở TP Cần Thơ; đồng thời chứng kiến Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam trao 4 tỷ đồng hỗ trợ an sinh xã hội, chung tay chăm lo Tết cho các đối tượng yếu thế trên địa bàn.