Chủ tịch nước dự lễ bàn giao 1.200 căn nhà cho người nghèo ở Sóc Trăng

Ngày 1/1, tại huyện Mỹ Xuyên, tỉnh Sóc Trăng, Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng dự lễ tổng kết chương trình vận động, hỗ trợ xây dựng 1.200 căn nhà cho người nghèo, người có khó khăn.

Cùng dự có Thượng tướng Lương Tam Quang, Thứ trưởng Bộ Công an, cùng lãnh đạo các ban, bộ ngành, địa phương và lãnh đạo tỉnh Sóc Trăng.

Đây là chương trình do Bộ Công an phối hợp với tỉnh Sóc Trăng thực hiện. Theo đó, Bộ Công an đã vận động và hỗ trợ cho tỉnh Sóc Trăng 1.200 căn nhà, trị giá 50 triệu đồng/căn, tổng kinh phí 60 tỷ đồng . Ngoài ra, tỉnh Sóc Trăng cũng đã hỗ trợ đối ứng 13 triệu đồng/căn, tương đương 15,6 tỷ đồng (tổng trị giá mỗi căn nhà là 63 triệu đồng/căn).

Sau thời gian tích cực triển khai, 1.200 căn nhà được hoàn thành đúng tiến độ và bàn giao cho người nghèo, khó khăn về nhà ở trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng.

Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng dự lễ bàn giao 1.200 căn nhà cho người nghèo ở Sóc Trăng. Ảnh: Nhật Huy.

Chị Lý Thị Tha Ly, ngụ ấp Sóc Bưng, xã Thạnh Phú, huyện Mỹ Xuyên, tỉnh Sóc Trăng rất vui mừng khi nhận được căn nhà vào dịp đầu năm mới 2024.

“Nhiều năm qua, gia đình tôi sống trong căn nhà xuống cấp trầm trọng, nay được tặng ngôi nhà mới nên rất vui và hạnh phúc. Tôi xin chân thành cảm ơn Bộ Công an, Công an tỉnh Sóc Trăng và chính quyền địa phương. Tôi hứa sẽ cố gắng gìn giữ ngôi nhà mới, cố gắng làm ăn để phát triển kinh tế gia đình”, chị Ly chia sẻ.

Phát biểu tại buổi lễ, ông Lâm Văn Mẫn, Bí thư Tỉnh ủy Sóc Trăng cho biết, từ năm 2020 đến nay, Sóc Trăng tổ chức phát động các cuộc vận động hỗ trợ xây dựng nhà ở cho hộ nghèo. Hiện Sóc Trăng đã vận động, hỗ trợ xây dựng hơn 5.000 căn nhà cho người có công, hộ nghèo bức xúc về nhà ở.

Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng đã trao bảng tượng trưng tặng nhà tình nghĩa cho người dân.

Theo ông Mẫn, việc triển khai chương trình chung tay xây dựng nhà ở cho người nghèo, người có khó khăn về nhà ở từ nguồn vận động của Bộ Công an và Công an tỉnh Sóc Trăng không chỉ thể hiện sự chung tay của lực lượng công an, cùng với địa phương thực hiện hiệu quả công tác an sinh xã hội theo chủ trương của Đảng, Nhà nước mà còn củng cố niềm tin vững chắc của nhân dân đối với lực lượng công an.

Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng dự lễ bàn giao nhà cho hộ nghèo Lý Thị Tha Ly (tại xã Thạnh Phú, huyện Mỹ Xuyên, tỉnh Sóc Trăng). Ảnh: Nhật Huy.

“Đây là một chương trình hết sức ý nghĩa, thiết thực và là nguồn động viên tinh thần to lớn để các hộ nghèo tiếp tục vượt khó, ổn định cuộc sống, vươn lên thoát nghèo bền vững”, ông Mẫn nói.

Dịp này, Bộ Công an, tỉnh Sóc Trăng đã biểu dương, khen thưởng các cá nhân, tập thể, nhà tài trợ có đóng góp cho chương trình vận động, hỗ trợ xây dựng 1.200 căn nhà cho người nghèo, người có khó khăn về nhà ở tại tỉnh Sóc Trăng.

Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng thăm, tặng quà Mẹ Việt Nam Anh hùng Lê Thị Thạnh.

Sáng cùng ngày, tại huyện Mỹ Xuyên, tỉnh Sóc Trăng, Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng đã đến thăm, tặng quà Mẹ Việt Nam Anh hùng Lê Thị Thạnh (93 tuổi, Huy hiệu 55 năm tuổi Đảng, nguyên Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy Mỹ Xuyên). Mẹ Lê Thị Thạnh có chồng và 2 người con là liệt sĩ.