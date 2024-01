Chủ tịch nước gợi mở 5 nội dung để Cần Thơ thành TP trung tâm vùng

Tối 31/12, Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng dự Lễ kỷ niệm 20 năm thành lập TP Cần Thơ trực thuộc Trung ương (1/1/2004-1/1/2024).

Tham dự buổi lễ còn có lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, lãnh đạo cơ quan Trung ương, tỉnh, thành.

Phát biểu tại buổi lễ, Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng nhấn mạnh Cần Thơ là TP trẻ, năng động, giữ vai trò rất quan trọng về kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh của vùng ĐBSCL và cả nước.

Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng, cùng lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước dự Lễ kỷ niệm 20 năm thành lập TP Cần Thơ trực thuộc Trung ương.

Thành phố được bồi đắp bởi phù sa của dòng sông Hậu, một nhánh của dòng sông Mekong hùng vĩ, Cần Thơ biết đến với những vườn cây trái và cánh đồng rộng lớn; nổi tiếng là nơi “gạo trắng, nước trong”, có bến Ninh Kiều, chợ nổi Cái Răng mang đậm bản sắc, giá trị văn hóa độc đáo Nam Bộ; nơi sinh ra và hội tụ của những danh nhân yêu nước…

Người dân Cần Thơ giàu lòng yêu nước và cách mạng, nhân ái, hào hiệp, thanh lịch và sáng tạo, có nhiều đóng góp to lớn trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước, trong công cuộc xây dựng và bảo vệ tổ quốc.

“20 năm, Đảng bộ và nhân dân Cần Thơ luôn nêu cao truyền thống đoàn kết, ý chí tự lực, tự cường, năng động, sáng tạo, nắm bắt thời cơ, vượt qua khó khăn, thách thức, đạt được nhiều thành tựu quan trọng và khá toàn diện. Kinh tế duy trì tốc độ tăng trưởng khá, GRDP bình quân bằng 9,2 lần so với 20 năm trước…”, Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng nhấn mạnh.

Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng phát biểu tại buổi lễ.

Những thành tựu to lớn mà TP đạt được trong 20 năm qua khẳng định đường lối đúng đắn của Đảng, Nhà nước về phát triển TP Cần Thơ, là sự giúp đỡ của các bộ, ban, ngành Trung ương, các tỉnh, thành bạn. Sự đóng góp rất quan trọng của các thế hệ lãnh đạo TP, sự nỗ lực phấn đấu không ngừng nghỉ của các cấp, các ngành và nhân dân; để đến hôm nay, diện mạo TP từ nội thành đến ngoại thành có nhiều thay đổi, sạch hơn, sáng hơn, đẹp hơn, đời sống người dân khá hơn, vui hơn; tầm nhìn xa hơn và khát vọng cao hơn…

“Đây là nền tảng quan trọng, tạo đà cho Cần Thơ phát triển nhanh và bền vững trong những năm tới, xứng đáng là thành phố trung tâm, động lực của vùng ĐBSCL, đóng góp tích cực vào sự phát triển của đất nước”, Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng nói.

Chủ tịch nước đã tặng thưởng Huân chương Lao động hạng Nhất cho Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân TP Cần Thơ đã có thành tích xuất sắc trong phát triển kinh tế - xã hội, góp phần vào sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc.

Theo Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng, những thành tựu mà Cần Thơ đã đạt được trong 20 năm qua tuy quan trọng, to lớn và toàn diện nhưng vẫn chưa tương xứng với tiềm năng, thế mạnh; vai trò trung tâm động lực của vùng ĐBSCL chưa thể hiện rõ.

Cơ cấu kinh tế chuyển dịch chậm; năng lực cạnh tranh thấp; tỉ trọng ngành công nghiệp còn thấp, ngành dịch vụ chưa tạo ra được sự đột phá, ngành nông nghiệp chưa phát huy hết tiềm năng, lợi thế. Kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội, nhất là hạ tầng giao thông chưa đồng bộ, chất lượng chưa cao, là điểm nghẽn đối với phát triển của TP và vùng… Đội ngũ cán bộ và nguồn nhân lực của TP chưa theo kịp yêu cầu phát triển….

Chủ tịch nước gợi mở 5 nội dung

Để xây dựng Cần Thơ trở thành thành phố trung tâm vùng, sinh thái, văn minh, hiện đại, mang đậm bản sắc sông nước vùng ĐBSCL, Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng, gợi mở 5 nội dung.

Thứ nhất, các cấp ủy, tổ chức đảng, cán bộ, đảng viên và người dân TP cần nhận thức sâu sắc vai trò, vị trí, tầm quan trọng của Cần Thơ trong phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh đối với cả vùng ĐBSCL và của đất nước.

Thực hiện hiệu quả các chủ trương, chính sách của Trung ương đối với vùng ĐBSCL và TP, nhất là Nghị quyết 59 của Bộ Chính trị; Nghị quyết Đại hội Đảng bộ TP. Phát huy tối đa tiềm năng, lợi thế của Cần Thơ, vai trò trung tâm vùng, vị trí cửa ngõ của vùng hạ lưu sông Mekong. Cùng với phát huy truyền thống yêu nước, cách mạng của nhân dân, di sản văn hoá đặc sắc của TP miền sông nước.

Thứ hai, tập trung đẩy mạnh phát triển kinh tế - xã hội, nâng cao đời sống nhân dân. Tăng cường ứng dụng khoa học - công nghệ cao, công nghệ xanh, công nghệ sạch, công nghệ tái tạo, phát triển kinh tế số, kinh tế xanh, kinh tế tuần hoàn,… tạo ra năng lực sản xuất mới, giá trị hàng hóa, dịch vụ gia tăng cao, có khả năng cạnh tranh trong nước và quốc tế.

Trở thành trung tâm của vùng về dịch vụ thương mại, du lịch, logistics, công nghiệp chế biến, nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao, giáo dục và đào tạo, y tế chuyên sâu, khoa học - công nghệ, văn hoá, thể thao. Là đô thị hạt nhân, một cực tăng trưởng của vùng và cả nước, góp phần kết nối nước ta với các nước thuộc Tiểu vùng sông Mekong.

Tiếp tục cải cách hành chính, có cơ chế, chính sách phù hợp huy động nguồn lực trong và ngoài nước cho phát triển TP. Tập trung nâng cao chất lượng giáo dục - đào tạo, khoa học - công nghệ, y tế; tạo nguồn nhân lực cao cho TP và cả vùng.

Bí thư Thành ủy Cần Thơ Nguyễn Văn Hiếu.

Bảo tồn, phát huy giá trị văn hoá cao đẹp của các dân tộc, xây dựng đời sống mới; bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khoẻ nhân dân. Thực hiện tốt chính sách an sinh xã hội, chăm lo gia đình chính sách, người có công với nước...

Thứ ba, Đảng bộ và nhân dân Cần Thơ phải đặc biệt coi trọng công tác quản lý tài nguyên, bảo vệ môi trường, chủ động có giải pháp cụ thể, thiết thực, phù hợp từ trong quy hoạch, xây dựng kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội, các công trình phục vụ đời sống dân sinh, thay đổi cách sản xuất cho phù hợp với biến đổi khí hậu...

Đẩy mạnh hoạt động giáo dục, thông tin, tuyên truyền nhằm nâng cao nhận thức, thay đổi thái độ, hành vi của mọi người dân và cộng đồng trước nguy cơ biến đổi khí hậu. Biến đổi khí hậu không chỉ là tiêu cực, mà còn là cơ hội để cơ cấu lại các ngành kinh tế, bảo đảm phát triển bền vững và sức chống chịu tốt hơn.

Thứ tư, Cần Thơ phải không ngừng tăng cường quốc phòng, an ninh, giữ vững ổn định chính trị và trật tự an toàn xã hội; xây dựng khu vực phòng thủ, thế trận quốc phòng toàn dân, gắn với thế trận an ninh nhân dân, “thế trận lòng dân” vững chắc. Kết hợp chặt chẽ, có hiệu quả giữa phát triển kinh tế với bảo vệ Tổ quốc.

Thứ năm, các cấp ủy, tổ chức đảng của TP phải tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo; tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị gắn với đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, bảo đảm các tổ chức đảng, đảng viên thật sự trong sạch, vững mạnh. Bộ máy chính quyền hoạt động hiệu lực, hiệu quả, đội ngũ cán bộ, công chức liêm chính, sâu sát cơ sở, hiểu dân, hết lòng, hết sức phục vụ Nhân dân…

Xây dựng đội ngũ cán bộ có năng lực, trình độ. Nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác dân vận, hoạt động của Mặt trận Tổ quốc... đáp ứng tốt hơn yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.

Tại buổi lễ, đọc diễn văn kỷ niệm, Bí thư Thành ủy Cần Thơ Nguyễn Văn Hiếu nhấn mạnh những thành quả 20 năm qua Cần Thơ đạt được là những dấu ấn sâu sắc, niềm vinh dự, tự hào, khẳng định vị thế, bước phát triển lớn mạnh, góp phần tạo nên tâm thế mới, khí thế mới, quyết tâm mới, sinh lực mới; huy động toàn diện khối óc trí tuệ, bàn tay lao động cần cù, tinh thần đoàn kết, chung vai gánh vác trách nhiệm sứ mệnh của toàn Đảng bộ, chính quyền và nhân dân TP Cần Thơ…