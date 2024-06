Chủ tịch nước: Chăm lo tốt hơn đời sống của đồng bào dân tộc thiểu số

Chủ tịch nước Tô Lâm đề nghị thực hiện tốt các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước về công tác dân tộc, chăm lo tốt hơn đời sống của đồng bào dân tộc thiểu số.

Chiều 14/6, tại Phủ Chủ tịch, Chủ tịch nước Tô Lâm đã gặp mặt hơn 100 người có uy tín tiêu biểu trong đồng bào dân tộc ở khu vực biên giới, biển, đảo đang tham dự chương trình “Điểm tựa của bản làng” lần thứ hai do Bộ Biên tập Tạp chí Cộng sản, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng tổ chức tại Hà Nội.

Chủ tịch nước Tô Lâm tặng quà các đại biểu. Ảnh: Nhan Sáng/TTXVN.

Cùng dự có các Ủy viên Trung ương Đảng: Chủ nhiệm Văn phòng Chủ tịch nước Lê Khánh Hải; Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc Hầu A Lềnh; Phó Chủ tịch kiêm Tổng Thư ký Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Nguyễn Thị Thu Hà; Thứ trưởng Bộ Quốc phòng, Thượng tướng Hoàng Xuân Chiến; cùng lãnh đạo nhiều cơ quan, ban, bộ, ngành Trung ương.

Thay mặt Ban tổ chức chương trình “Điểm tựa bản làng,” Trung tướng Nguyễn Anh Tuấn, Chính ủy Bộ đội Biên phòng cho biết, khu vực biên giới Việt Nam đều là những địa bàn trọng yếu, có vị trí chiến lược đặc biệt quan trọng về chính trị, kinh tế, quốc phòng, an ninh, đối ngoại, môi trường sinh thái, tuy nhiên đời sống đồng bào các dân tộc còn gặp nhiều khó khăn.

Người có uy tín chủ yếu trong độ tuổi từ 64-74 tuổi (35%), 54-63 tuổi (27%). Dự chương trình còn có nhiều người uy tín thuộc 16 dân tộc rất ít người như: Brâu, Rơmăm, Pu Péo, Si La, Cống, Bố Y, Lô Lô, Mảng, Chứt…

Trong những năm qua, Đảng và Nhà nước rất quan tâm đến vấn đề dân tộc và đoàn kết các dân tộc, coi đây là đường lối chiến lược, sợi chỉ đỏ xuyên suốt, có ý nghĩa sống còn đối với sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa. Đồng bào nơi biên giới, biển, đảo của Tổ quốc luôn tin tưởng vào chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật Nhà nước; phối hợp chặt chẽ với các lực lượng quản lý, bảo vệ vững chắc chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia, xây dựng khu vực biên giới vững mạnh, phát triển; đời sống vật chất, tinh thần nhân dân vùng dân tộc, miền núi và hải đảo cũng không ngừng được nâng lên.

Trung tướng Nguyễn Anh Tuấn nhấn mạnh vai trò của những người có uy tín là rất quan trọng; là hạt nhân quy tụ đoàn kết bản làng, phum sóc, đoàn kết các dân tộc, đoàn kết lương-giáo; là những tấm gương đi đầu tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện các hương ước, quy ước tiến bộ, xóa bỏ hủ tục lạc hậu, bảo tồn và phát huy các giá trị văn hóa truyền thống tốt đẹp của dân tộc; là lực lượng quần chúng đặc biệt, là cầu nối giữa “ý Đảng và lòng dân."

Đại diện người có uy tín phát biểu ý kiến bày tỏ vui mừng và vinh dự được gặp mặt Chủ tịch nước Tô Lâm, được tham dự chương trình “Điểm tựa của bản làng”; cảm ơn Đảng, Nhà nước đã luôn tạo điều kiện thuận lợi nhất để đồng bào các dân tộc vươn lên trong cuộc sống và lao động, sản xuất.

Các đại biểu báo cáo với Chủ tịch nước những công việc cụ thể, thiết thực đã làm được trong thời gian qua; đồng thời thể hiện sự tin tưởng vào đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước; không nghe theo lời kẻ xấu, phối hợp chặt chẽ với các lực lượng quản lý, bảo vệ vững chắc đường biên, cột mốc quốc gia, tiếp tục xây dựng “thế trận lòng dân” vững chắc; góp phần xây dựng biên giới hòa bình, ổn định, hữu nghị, hợp tác và phát triển.

Các đại biểu cam kết sẽ tiếp tục gương mẫu đi đầu trong các phong trào thi đua yêu nước, nhất là phong trào toàn dân tham gia bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia; phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa; phong trào bảo vệ an ninh, trật tự tại thôn, bản...

Chủ tịch nước Tô Lâm phát biểu tại buổi gặp mặt. Ảnh: Nhan Sáng/TTXVN.

Bày tỏ xúc động trước những tình cảm của các đại biểu tham dự cuộc gặp mặt, Chủ tịch nước Tô Lâm đã trân trọng gửi tới các đại biểu già làng, trưởng bản, người có uy tín tiêu biểu, cũng như đồng bào các dân tộc biên giới, biển, đảo lời thăm hỏi ân cần, những tình cảm thân thiết và lời chúc mừng tốt đẹp nhất của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng.

Chủ tịch nước cho biết sau 40 năm đổi mới đất nước, diện mạo vùng đồng bào dân tộc thiểu số, vùng biên giới, biển, đảo, vùng căn cứ địa có nhiều đóng góp cho sự nghiệp cách mạng đã có những thay đổi rõ rệt; đời sống của đồng bào dân tộc thiểu số không ngừng được cải thiện; tỷ lệ hộ nghèo giảm nhanh qua từng năm và giảm cao hơn trung bình cả nước.

Nhắc lại đánh giá của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng rằng các già làng, trưởng bản uy tín là những người tiêu biểu, gương mẫu, là “điểm tựa của mọi điểm tựa," thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Chủ tịch nước ghi nhận, đánh giá cao và biểu dương những nỗ lực của những người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số, khu vực biên giới, hải đảo trong thời gian vừa qua.

Dưới sự lãnh đạo của Đảng, nước ta chưa bao giờ có được “cơ đồ, tiềm lực, uy tín, vị thế quốc tế như ngày nay," trong đó có đóng góp to lớn, rất quan trọng của đồng bào dân tộc, sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc.

Chủ tịch nước Tô Lâm phát biểu tại buổi gặp mặt. Ảnh: Nhan Sáng/TTXVN.

Các già làng chức sắc, tôn giáo, trưởng bản, bí thư chi bộ, trưởng thôn, bản, tổ trưởng dân phố, trưởng ban công tác Mặt trận, các đoàn thể, bằng uy tín, kinh nghiệm, sự hiểu biết, phong tục, tập quán, thực tiễn địa phương, trách nhiệm của mình đã nhiệt tình tham gia công tác cơ sở, là chỗ dựa tin cậy, là nòng cốt cầu nối giữa cấp ủy, chính quyền với nhân dân; tích cực động viên đồng bào dân tộc mình vươn lên thoát nghèo, làm giàu chính đáng, góp phần cùng chính quyền, nhân dân phát triển kinh tế xã hội, xóa đói giảm nghèo, bài trừ các hủ tục lạc hậu, giữ gìn, phát huy bản sắc văn hóa tốt đẹp, xây dựng cộng đồng đoàn kết, phát triển tiến bộ, tích cực bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, bảo quản đường biên, cột mốc quốc gia, an ninh trật tự vùng biên giới, thực sự là những “cột mốc sống” vững vàng nơi hải đảo, tuyến đầu biên cương Tổ quốc.

Chủ tịch nước cũng hoan nghênh và đánh giá cao Tạp chí Cộng sản, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng đã phối hợp tổ chức chương trình “Điểm tựa của bản làng," một chương trình có ý nghĩa góp phần lan tỏa gương người tốt và động viên, khích lệ người có uy tín tiếp tục có những cống hiến nhiều hơn nữa cho sự nghiệp phát triển đất nước.

Trong bối cảnh sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa sau gần 40 năm đổi mới đang đứng trước những tiền đồ rất vẻ vang song cũng không ít khó khăn, thách thức, Chủ tịch nước đề nghị các ban, bộ, ngành Trung ương, các địa phương, các cơ quan có liên quan thực hiện tốt các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước về công tác dân tộc, phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân, chăm lo tốt hơn đời sống vật chất, tinh thần của đồng bào dân tộc thiểu số; phấn đấu đến năm 2045, đất nước ta trở thành nước phát triển có thu nhập cao theo định hướng xã hội chủ nghĩa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số, vùng biên giới, biển, đảo phát triển nhanh, bền vững, sớm hòa nhịp với sự phát triển chung của đất nước.

Chủ tịch nước nhấn mạnh cần tập trung giải quyết những khó khăn, thách thức phát triển kinh tế kết cấu hạ tầng ngành y tế, giáo dục, bảo đảm an sinh xã hội; chú trọng bảo tồn, phát huy bản sắc văn hóa tốt đẹp của đồng bào dân tộc; đồng thời quan tâm tôn vinh, khen thưởng, động viên, khích lệ nhân dân nhiều hơn nữa các tấm gương người tốt, việc tốt, người có uy tín trong đồng bào dân tộc, vùng sâu, vùng xa, biên giới; tiếp tục đẩy mạnh phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, giữ gìn an ninh trật tự khu dân cư, phát huy vai trò người có uy tín trong thực hiện chiến lược bảo vệ Tổ quốc, góp phần củng cố vững chắc “thế trận quốc phòng toàn dân," “thế trận an ninh nhân dân."

Chủ tịch nước Tô Lâm tặng quà các đại biểu. Ảnh: Nhan Sáng/TTXVN.

Chủ tịch nước bày tỏ mong muốn người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số tiếp tục phát huy vai trò, tín nhiệm của mình, thực sự là những nhà ngoại giao nhân dân, những sứ giả hòa bình, tích cực tuyên truyền, vận động quần chúng nhân dân thực hiện có hiệu quả các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, xây dựng mặt trận đoàn thể, tổ chức Đảng, chi bộ thật sự trong sạch, vững mạnh; xây dựng đời sống văn hóa, xóa bỏ các hủ tục lạc hậu, mê tín dị đoan, tích cực tham gia các phong trào thi đua yêu nước, phát triển kinh tế-xã hội của địa phương; thường xuyên nâng cao cảnh giác, đấu tranh, ngăn chặn kịp thời những âm mưu phá hoại các thế lực thù địch, phản động; tích cực tham gia giải quyết những vụ việc phức tạp ngay từ cơ sở, không để trở thành điểm nóng, phức tạp, góp phần xây dựng quê hương, đất nước ngày càng giàu đẹp, bảo vệ vững chắc, hòa bình, toàn vẹn lãnh thổ, biên cương của Tổ quốc.

Nhân dịp này, Chủ tịch nước Tô Lâm đã tặng quà các đại biểu người có uy tín tiêu biểu trong đồng bào dân tộc ở khu vực biên giới, biển, đảo đang tham dự chương trình “Điểm tựa của bản làng” lần thứ hai.

Lễ tuyên thệ của Chủ tịch nước Tô Lâm Sáng 22/5, Đại tướng Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, đã tiến hành nghi lễ tuyên thệ nhậm chức Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam nhiệm kỳ 2021-2026.