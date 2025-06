Chủ tịch La Liga phản đối FIFA Club World Cup 2025™

Chủ tịch Tebas cho rằng những giải đấu như vậy gây ảnh hưởng lớn đến lịch thi đấu và quá trình chuẩn bị của các câu lạc bộ châu Âu cho mùa giải mới.

Ông nhấn mạnh: "Không cần thêm một giải đấu nào như vậy nữa. Chúng ta phải duy trì hệ sinh thái các giải đấu như hiện tại và loại bỏ những giải như FIFA Club World Cup 2025™. Hãy giữ lại cách thức tổ chức như trước đây, khi các trận đấu diễn ra vào mỗi cuối tuần".

Khi được hỏi về cách FIFA có thể thay đổi FIFA Club World Cup 2025™ trong tương lai, ông Tebas khẳng định: "Hãy loại bỏ nó. Mục tiêu của tôi là đảm bảo rằng sẽ không có thêm giải đấu nào như vậy nữa, điều này rất rõ ràng".

Ông Tebas cũng thừa nhận theo dõi một số trận đấu tại FIFA Club World Cup 2025™, nhưng không có cái nhìn tích cực. "Hôm qua, tôi có xem một chút trận đấu giữa Chelsea và LAFC, và tôi cảm thấy nó giống như một trận giao hữu mùa hè. Tôi không thấy bất kỳ sự căng thẳng nào, chỉ là những pha chạy đuổi theo bóng".

Atletico Madrid là đại diện đầu tiên của La Liga ra quân tại FIFA Club World Cup 2025™, nhưng nhận thất bại 0-4 trước PSG. Sau trận đấu, tiền vệ đa năng Marcos Llorente thừa nhận rằng nắng nóng tại Mỹ khiến các cầu thủ suy giảm thể lực quá nhanh và không theo kịp diễn biến. Những ngôi sao của CLB như Antoine Griezmann hay Julian Alvarez cũng không có màn trình diễn ấn tượng.

Rạng sáng 19/6, Real Madrid sẽ đá trận ra quân gặp Al Hilal, đại diện của Saudi Arabia. Sự chú ý đang đổ dồn vào màn trình diễn của "Los Blancos" với sự ra mắt của tân HLV Xabi Alonso và các tân binh.

