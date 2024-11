Chủ tịch La Liga chỉ trích Real Madrid ‘trẻ con’.

Sự vắng mặt của Real Madrid tại sự kiện danh giá này được cho là vì tiền đạo ngôi sao của họ, Vinicius Jr, không chiến thắng giải thưởng Quả bóng vàng, mà thay vào đó về nhì sau Rodri của Manchester City.

Ông Tebas không ngại ngần gọi thái độ của Real Madrid là "trẻ con", "nóng nảy" và mang "tư tưởng tối cao". Trong một cuộc phỏng vấn với Marca, Chủ tịch La Liga bày tỏ: “Real Madrid đã thiếu đi phong thái lịch thiệp - dấu ấn từng là biểu tượng của câu lạc bộ, luôn biết bắt tay chấp nhận khi thất bại. Đây là một thái độ trẻ con và nóng nảy”.

Thay vì tôn trọng chiến thắng của Rodri - người đã có một mùa giải chói sáng với cú ăn ba đáng nhớ cùng Manchester City - phía Real Madrid lại thể hiện sự bất mãn, thậm chí cho rằng việc Vinicius Jr không đạt giải là một sự "cướp đoạt lịch sử".

Sau khi kết quả Quả bóng vàng 2024 được công bố, Vinicius Jr đã chia sẻ trên mạng xã hội, ngầm ám chỉ rằng bản thân sẵn sàng đấu tranh "mười lần nếu cần thiết," một tuyên bố dường như phản ánh cuộc chiến dài lâu của anh với nạn phân biệt chủng tộc trong bóng đá. Một thành viên trong đội ngũ quản lý của Vinicius cũng khẳng định: “Thế giới bóng đá chưa sẵn sàng chấp nhận một cầu thủ dám đứng lên chống lại hệ thống”.

Tình hình càng trở nên phức tạp khi Vincent Garcia, Tổng biên tập của France Football, cơ quan tổ chức Ballon d'Or, tiết lộ rằng có sự áp lực từ Real Madrid trong việc ủng hộ Vinicius. Garcia nói thêm: “Tôi đã phải đối mặt với áp lực từ Real Madrid, nhưng như mọi khi, tôi luôn giữ nguyên tắc công bằng”.

Real Madrid còn được cho là đã dự kiến đưa một đoàn 50 người đến dự lễ trao giải, nhưng ngay khi biết rằng Vinicius không giành giải, họ đã quyết định hủy bỏ. Một nguồn tin từ câu lạc bộ còn khẳng định: “Nếu tiêu chí trao giải không đưa Vinicius lên vị trí cao nhất, thì ít nhất Carvajal phải là người xứng đáng. Điều này không xảy ra, rõ ràng Ballon d'Or - UEFA không tôn trọng Real Madrid”.

Động thái quyết liệt này của Real Madrid cho thấy họ không còn coi trọng giải thưởng này như trước. Theo một báo cáo từ Marca, các nguồn tin nội bộ còn tuyên bố: “Quả bóng vàng không còn tồn tại đối với chúng tôi.”

Căng thẳng giữa Tebas và Real Madrid không phải là điều mới mẻ, nhưng sự việc lần này đã làm tăng thêm mâu thuẫn. Trước đó, Vinicius lên tiếng kêu gọi Tây Ban Nha không nên đăng cai World Cup 2030 nếu vấn đề phân biệt chủng tộc không được giải quyết. Chủ tịch Tebas phản hồi lại tuyên bố này, cho rằng: “Tây Ban Nha không phải là một quốc gia phân biệt chủng tộc, và tôi đồng ý với Vinicius về điều đó”.

Phát ngôn của Chủ tịch Tebas một lần nữa đẩy mối quan hệ giữa ông và Real Madrid vào thế đối đầu căng thẳng. Với việc Real Madrid tiếp tục giữ vững lập trường và không nhượng bộ, dường như cuộc chiến này vẫn sẽ còn kéo dài trong tương lai gần, đặc biệt khi đội bóng hoàng gia luôn coi trọng sự tôn trọng và công bằng dành cho các cầu thủ của họ.

