Chủ tịch HĐND huyện ở Hậu Giang bị kỷ luật

Hôm nay (31/8), theo nguồn tin của PV VietNamNet, Thường trực HĐND tỉnh Hậu Giang vừa thi hành kỷ luật ông Võ Văn Tỏ - Phó bí thư Thường trực huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện Long Mỹ - bằng hình thức cảnh cáo.

Trước đó, vào cuối tháng 5, Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Hậu Giang cũng kỷ luật ông Tỏ bằng hình thức tương tự.

Theo Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Hậu Giang, ông Tỏ đã vi phạm quy định về đất đai, xây dựng; vi phạm quy định về những điều đảng viên không được làm và trách nhiệm nêu gương.

