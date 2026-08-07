Chủ tịch đặc khu Phú Quốc cảnh báo bẫy mua bán 'đất chỉ tay'

Sau khi tiếp nhận phản ánh của người dân, Chủ tịch Trần Minh Khoa chỉ đạo rà soát, cảnh báo tình trạng mua bán "đất chỉ tay" tiềm ẩn nhiều rủi ro cho người mua.

Ngày 7/8, ông Trần Minh Khoa - Chủ tịch UBND đặc khu Phú Quốc tiếp công dân, nghe phản ánh của vợ chồng bà Hoàng Thị Lan Anh (SN 1992) và ông Nguyễn Công Bình (ngụ TP. Hà Nội) về vụ việc có dấu hiệu lừa đảo mua đất Phú Quốc.

Theo phản ánh của vợ chồng bà Lan Anh, đã mua một khu đất tại xã Bãi Thơm (Phú Quốc) thông qua ông Nguyễn Văn Trường, nhiều lần chuyển cho ông Trường tổng cộng gần 22 tỷ đồng . Trong đó có khoảng 17 tỷ đồng phải đi vay ngân hàng.

Tuy nhiên, các thủ tục pháp lý không được thực hiện như cam kết. Qua tìm hiểu, gia đình bà Lan Anh phát hiện khu đất trên là đất công, khu ranh giới rừng và không đủ điều kiện chuyển nhượng, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.

Ông Trần Minh Khoa - Chủ tịch UBND đặc khu Phú Quốc nhận phản ánh vụ lừa đảo mua đất. Ảnh: H. Dung.

Trao đổi với Chủ tịch UBND Đặc khu Phú Quốc, bà Lan Anh cho biết, vụ án đã được Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh An Giang khởi tố từ tháng 12/2025. Tuy nhiên đến nay, gia đình vẫn chưa nhận được thông tin rõ ràng về tiến độ giải quyết, dù đã nhiều lần gửi đơn đề nghị thông báo kết quả điều tra, ngăn chặn tẩu tán tài sản.

Sau khi tiếp nhận phản ánh và hồ sơ vụ việc, ông Trần Minh Khoa - Chủ tịch UBND đặc khu Phú Quốc khẳng định, địa phương sẽ xem xét, xử lý các kiến nghị của bà Lan Anh. Ông Khoa giao các phòng, ban chuyên môn khẩn trương rà soát nguồn gốc, hiện trạng quản lý và tình trạng pháp lý của khu đất bà Lan Anh đã mua; phối hợp cơ quan điều tra làm rõ.

Ông Khoa cho biết, thời gian qua địa phương ghi nhận nhiều trường hợp đến Phú Quốc mua bán "đất chỉ tay" - đất không rõ nguồn gốc, đất lâm nghiệp, đất rừng phòng hộ hoặc đất nằm trong ranh giới Vườn quốc gia Phú Quốc. Nhiều đối tượng đã lợi dụng sự thiếu hiểu biết của người mua để thực hiện hành vi lừa đảo, gây thiệt hại về tài sản và ảnh hưởng đến tình hình an ninh trật tự tại địa phương.

Lãnh đạo UBND đặc khu Phú Quốc khuyến cáo người dân cần kiểm tra kỹ hồ sơ pháp lý, quy hoạch và nguồn gốc đất trước khi thực hiện các giao dịch. Liên hệ trực tiếp cơ quan quản lý đất đai hoặc văn phòng đăng ký đất đai địa phương để xác minh thông tin. Trường hợp phát hiện hoặc nghi ngờ có dấu hiệu lừa đảo, người dân cần sớm trình báo cơ quan công an để được xem xét, xử lý.