Chú rể 1 chân chống nạng vào đón cô dâu khiến cả hôn trường xúc động

Sau tai nạn kinh hoàng lấy đi 1 bên chân, Văn Tuyển từng khép mình trước tình yêu. Nhờ sự chân thành của Anh Thư, anh mở lòng và cả hai có đám cưới viên mãn.

Hình ảnh chú rể 1 chân tới đón cô dâu khiến nhiều người xúc động.

Ngày 1/11, đám cưới của Bùi Văn Tuyển (sinh năm 1997, hiện sống tại TP.HCM) và cô dâu Anh Thư (sinh năm 2001) diễn ra tại Lâm Đồng - quê nhà của cả hai. Điều khiến quan khách xúc động là hình ảnh chú rể 1 chân tự mình chống nạng vào đón cô dâu.

Giây phút đôi vợ chồng trẻ đứng giữa sân khấu gửi lời tri ân đến bố mẹ hai bên, nhiều người chứng kiến không khỏi xúc động với hành trình họ đã trải qua.

Phía sau khoảnh khắc xúc động này là câu chuyện của chàng trai gặp biến cố nhưng luôn nỗ lực sống tích cực, tìm được tình yêu trọn vẹn bên cô gái xinh đẹp.

Biến cố tuổi 20

Năm 2017, trên đường từ TP.HCM về quê, Văn Tuyển gặp tai nạn giao thông nghiêm trọng. Chấn thương buộc anh phải phẫu thuật tháo bỏ chân trái để giữ lại mạng sống.

“Thời điểm đó, tôi khủng hoảng cả về tinh thần lẫn sức khỏe. Một lần bước xuống giường nhưng quên mất mình chỉ còn một chân, tôi ngã nhào ra sàn. Khoảnh khắc ấy với tôi thực sự bàng hoàng và không bao giờ quên được”, chàng trai kể.

Trước tai nạn, Tuyển theo học trường thể dục thể thao, nuôi ước mơ theo đuổi con đường vận động viên. Biến cố buộc anh gác lại mọi kế hoạch.

Bằng sự thấu hiểu, Tuyển và Thư đã có cái kết viên mãn.

Văn Tuyển mất khoảng nửa năm để hồi phục cơ bản, sau đó quyết định vào lại TP.HCM học tiếp. Anh chuyển sang ngành công nghệ thông tin, lĩnh vực phù hợp với thể trạng hơn. Sau khi tốt nghiệp, Tuyển đi làm và đã gắn bó với nghề được 5 năm.

“Tôi may mắn có gia đình và bạn bè làm chỗ dựa tinh thần. Nhờ họ, tôi dần vực dậy khỏi khủng hoảng để bắt đầu cuộc sống mới”, anh nói.

Khoảng một năm sau tai nạn, Tuyển có thể tự chăm sóc bản thân và tiếp tục con đường học tập, hướng đến cuộc sống độc lập. Hiện tại, anh cảm nhận mình đã bình ổn, hài lòng với cuộc sống và luôn cố gắng giữ tinh thần lạc quan.

Tình yêu ngọt ngào

Cuối năm 2024, Văn Tuyển gặp Anh Thư qua mạng xã hội. Ấn tượng trước năng lượng tích cực cùng nụ cười tươi của cô gái, lại phát hiện cả hai cùng quê, Tuyển chủ động gửi lời kết bạn để làm quen.

Trước khi gặp Thư, Tuyển từng không nghĩ đến chuyện yêu đương bởi khiếm khuyết của mình. Thế nên ngay từ đầu, anh chủ động chia sẻ về việc mình bị mất một chân. Chỉ sau vài cuộc trò chuyện, cả hai quyết định gặp nhau tại TP.HCM.

Sau khoảng 2 tháng tìm hiểu, Tuyển ngỏ lời tỏ tình. Với anh, Thư là cô gái sở hữu nụ cười duyên, tính cách dịu dàng nhưng có chính kiến rõ ràng và rất chu đáo.

Thư luôn trấn an rằng khiếm khuyết ở Tuyển không quan trọng bằng việc hai người đồng điệu về cảm xúc và tâm hồn. Họ dần tìm thấy nhiều điểm chung trong tư duy và lối sống, mối quan hệ ngày càng bền chặt.

Tuyển vui khi nhận được nhiều lời chúc phúc và sự đón nhận tích cực từ mọi người.

Sau khoảng nửa năm quen biết, cặp đôi quyết định công khai chuyện tình cảm với gia đình hai bên. Tuyển cho biết giai đoạn chuẩn bị cưới, khó khăn lớn nhất vẫn đến từ sự lo lắng của nhà gái. Nhưng nhờ Thư kiên trì giải thích và động viên gia đình, cuối cùng cả hai đã nhận được sự ủng hộ trọn vẹn từ bố mẹ.

Với Tuyển, điều giúp anh không tự ti chính là không ngừng trau dồi kiến thức, chăm sóc bản thân và giữ thái độ sống tích cực.

Sau đám cưới, cuộc sống của cả hai không có quá nhiều thay đổi bởi họ đã chuẩn bị tâm lý kỹ lưỡng trước khi về chung một nhà. Những khoảnh khắc đời thường của đôi vợ chồng trẻ được chia sẻ lên mạng xã hội và bất ngờ trở nên viral.

Tuyển cho biết anh rất vui khi nhận được nhiều lời chúc phúc và sự đón nhận tích cực từ mọi người. “Tôi không cảm thấy mặc cảm khi đứng cạnh vợ và cô ấy cũng vậy. Chúng tôi tôn trọng và ngưỡng mộ nhau để cùng nắm tay đi hết hành trình phía trước”, anh nói.