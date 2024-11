Chủ nhà ở Đồng Nai hạ xe Matiz 'đậu' mái cổng xuống đất

Sau thời gian ngắn treo chiếc ôtô cũ lên cổng nhà để làm kỷ niệm, chủ nhà, chủ xe đã hạ chiếc xe xuống để đảm bảo an toàn.

Chiều ngày 22/11, sau khi UBND phường Long Bình cử lực lượng đến vận động, gia đình ông P.A.Đ. (ngụ tại khu phố 2A, phường Long Bình, TP Biên Hòa, Đồng Nai) đã hạ chiếc xe ôtô 4 chỗ trên mái cổng xuống để đảm bảo an toàn.

Chiếc ôtô cũ được chủ nhà đặt trên mái cổng để làm kỷ niệm.

Trước đó, ngày 21/11, trên mạng xã hội xuất hiện hình ảnh chiếc ôtô 4 chỗ đã cũ, được chủ nhà đặt trên mái cổng nhà cao khoảng 3 m bên dưới có giá đỡ bằng dàn cọc sắt ngay cạnh con đường trong khu phố. Hình ảnh ôtô treo trên cao khiến nhiều người hiếu kỳ đến chụp ảnh và đăng lên trang cá nhân khiến cộng đồng mạng xôn xao.

Ôtô đã được hạ xuống để đảm bảo an toàn.

Qua xác minh của chính quyền địa phương, chủ nhà là ông P.A.Đ. cho biết, chiếc xe trên đã gắn bó với gia đình ông từ khoảng 20 năm qua. Sau khi mua ôtô mới, gia đình ông Đ. không bán chiếc ôtô cũ mà giữ lại để làm kỷ niệm. Do không có chỗ cất giữ, ông Đ. thuê xe nâng chiếc ôtô này đặt ngay trên mái cổng. Chiếc ôtô thực chất đã được tháo máy, chỉ còn khung vỏ xe.

Ngay khi nắm thông tin sự việc, chính quyền phường Long Bình đã cử lực lượng trật tự đô thị và Công an phường xuống vận động gia đình hạ ôtô xuống để đảm bảo an toàn, đồng thời tránh cho những người hiếu kỳ tụ tập gây mất an ninh trật tự. Sau khi chính quyền địa phương vận động, gia đình ông Đ. thuê xe cẩu hạ ôtô xuống trong chiều 22/11.