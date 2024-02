Chủ mới MU tham vọng biến Old Trafford thành Wembley 2.0

Nguồn tin thân cận với ông Ratcliffe kể lại với The Telegraph: “Ông ấy tin rằng MU cần sở hữu một SVĐ hiện đại, một sân khấu khiến các khản giả choáng ngợp. Nhiều người trong giới lãnh đạo nước Anh hiện đồng tình, họ tin rằng Anh đang thiếu một nhà thi đấu tầm cỡ Wembley ở miền Bắc”.

Sân đấu Wembley toạ lạc tại London (miền Nam nước Anh - PV), là sân nhà của đội tuyển Anh và là nơi diễn ra các sự kiện thể thao lớn. Đây là SVĐ lớn nhất nước Anh và thứ hai châu Âu. Trong khi đó, sân Old Trafford nằm ở thành phố Manchester, hiện vẫn là SVĐ có sức chứa lớn nhất (74.310 chỗ ngồi - PV) tại miền Bắc “Xứ sở sương mù”.

Sir Jim Ratcliffe không đồng tình với quan điểm Old Trafford nên thay đổi địa điểm. Thay vào đó, tỷ phú giàu nhất nước Anh muốn nâng cấp sân nhà của MU trong suốt 114 năm qua ở ngay vị trí hiện tại.

Chủ sở hữu công ty INEOS tin rằng điều này sẽ nhận được nhiều sự ủng hộ từ các “Manucians”, trong trường hợp việc nâng cấp SVĐ thật sự diễn ra.

Goal cho biết sân Old Trafford hiện xuống cấp nghiêm trọng, với việc “nguồn điện, nhà tắm hay phòng thay đồ đều như gần hết hạng”. Song, Ratcliffe phải chờ đến khi BTC Premier League hoàn thành việc xét duyệt hồ sơ mua lại MU của ông, trước khi được phép tiêu tiền.

Tỷ phú 71 tuổi bỏ ra hơn 1 tỷ bảng để mua lại 25% cổ phần MU cuối năm 2023. Ngay khi được Premier League "bật đèn xanh", ông Ratcliffe được cho sẽ lập tức đầu tư 237 triệu bảng vào việc nâng cấp SVĐ Old Trafford.

Để đạt được tham vọng biến sân đấu này thành Wembley 2.0, số tiền cần bỏ ra dự kiến rơi vào khoảng 800 triệu bảng.

