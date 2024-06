Chủ mới MU bị tố ‘độc tài’

Cựu CEO Everton, Keith Wyness, cho rằng ông Ratcliffe cố thể hiện tầm ảnh hưởng sau khi mua lại hơn 25% cổ phần của MU. Song, những chính sách của chủ mới “Quỷ đỏ” bị cho là sai lầm và đang biến CLB thành một “chế độ độc tài”.

Chia sẻ trên Football Insider, ông Wyness phân tích: “Ratcliffe thể hiện rõ bản thân không thích cách MU vận hành. Bước vào đội bóng, ông ấy thấy có quá nhiều khoản chi tiêu gây lãng phí, trong khi không khí bên trong CLB không mang một tinh thần nhiệt huyết. Áp dụng những cách quản trị tại doanh nghiệp INEOS (nơi Jim Ratcliffe là CEO - PV), ông ấy muốn thắt chặt kiểm soát nhân sự và thay đổi quy trình làm việc tại MU".

“Song, quản lý một CLB bóng đá rất khác với một tập đoàn sản xuất công nghiệp. Thành công trong bóng đá mang đậm dấu ấn của con người. Nhân viên của Ratcliffe hoặc các cầu thủ MU có thể không hài lòng nếu bị quản lý quá cứng nhắc”, cựu CEO Everton trình bày thêm.

Một trong những cải cách mới nhất mà Sir Jim Ratcliffe đưa ra là không cho phép những nhân viên không “trực tiếp làm việc” với đội một MU dùng bữa chung với các cầu thủ trong căn tin tại trung tâm Carrington. Quy định này trái ngược với chính sách lâu năm của “Quỷ đỏ” dưới thời Sir Alex Ferguson.

Kể từ khi giành quyền kiểm soát hơn 25% cổ phần MU, Jim Ratcliffe thực hiện nhiều thay đổi. Tháng trước, đội chủ sân Old Trafford gửi email yêu cầu các nhân viên làm việc tại nhà phải quay trở lại văn phòng. Những người không chấp nhận phải viết đơn thôi việc và nhận được một khoản phí bồi thường hợp đồng.

Tỷ phú người Anh cũng được cho là đã phác thảo kế hoạch chuyển nhượng cho MU. Theo đó, MU chỉ ký hợp đồng với những cầu thủ dưới 25 tuổi, không có ngôi sao nào lớn hơn đội bóng và HLV phải tuân theo phong cách thi đấu do Giám đốc Kỹ thuật Jason Wilcox đặt ra.

Sir Jim Ratcliffe quyết tâm thay đổi MU sau mùa giải 2023/24 bết bát. Lúc này, chưa có gì đảm bảo tương lai của HLV Erik ten Hag tại đội chủ sân Old Trafford.

