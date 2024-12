Chủ mới Manchester United tự hại mình

Sir Jim Ratcliffe có nhiều điểm chung với người đồng nghiệp Sir Keir Starmer. Cả hai đều tiếp quản từ những người tiền nhiệm không được lòng công chúng. Họ đều phát hiện rằng di sản thừa hưởng còn tồi tệ hơn những gì bản thân tưởng tượng, và cả hai đều đề cập nhiều đến những thời khắc khó khăn phía trước, những quyết định khó khăn cần phải đưa ra để vực dậy tình hình.

Nhưng quan trọng hơn, nhờ vào các quyết định mà họ đưa ra để đối phó với những vấn đề được thừa hưởng, cả hai chứng kiến “kỳ nghỉ trăng mật” của mình tan biến nhanh chóng, chẳng khác nào sự nghiệp truyền hình của Gregg Wallace.

Vào chủ nhật vừa qua tại Old Trafford, đã có cuộc biểu tình phản đối sự lãnh đạo của Sir Jim Ratcliffe tại Manchester United. Tại đó, vị tỷ phú Ineos nhận được một lời khuyên rõ ràng từ vài trăm người biểu tình tụ tập quanh bức tượng Trinity ngoài sân: “Bán United đi và biến mất về nhà”.

Khi Sir Jim Ratcliffe mua 30% cổ phần của câu lạc bộ 11 tháng trước, ông được coi là người cứu rỗi, là hiệp sĩ địa phương giải cứu Manchester United khỏi 18 năm sở hữu tồi tệ của gia đình Glazer. Nhưng giờ đây, tình hình thay đổi chóng mặt.

Thực tế, trong tất cả quyết định mà Sir Jim Ratcliffe đưa ra - từ việc trao hợp đồng mới đắt giá cho Erik ten Hag, sa thải 25% nhân viên hành chính của câu lạc bộ, đến việc chấm dứt vai trò đại sứ của Sir Alex Ferguson - có một quyết định đặc biệt khiến người hâm mộ United không thể chấp nhận. Đó là thông báo về việc tăng giá vé vào sân. Hơn nữa, mức giá mới là 66 bảng không có bất kỳ sự ưu đãi nào cho người già hay trẻ em.

Dù đây không phải là việc tăng giá vé mùa, mà là giá của những vé được bán lại qua chương trình của câu lạc bộ, thật khó để hiểu được làm thế nào quyết định này lại phù hợp với mục tiêu Sir Jim Ratcliffe khẳng định khi mua cổ phần câu lạc bộ, rằng ông sẽ mang Manchester trở lại với Manchester United. Những người hâm mộ, rõ ràng, phải là ưu tiên hàng đầu.

Thực tế, quyết định này chẳng khác gì việc dùng một miếng băng keo tạm bợ để xử lý một vết thương lớn - không thể lấp đầy các lỗ hổng tài chính nghiêm trọng nhưng chắc chắn sẽ làm không ít người cảm thấy phẫn nộ. Đây không chỉ là một chiến dịch PR tệ, mà là một cú bắn vào chân công khai. Một bài đăng trên X sau trận đấu ngày chủ nhật đã tóm tắt tâm trạng mà mức giá tăng vọt đã tạo ra.

“Tôi đưa con trai bốn tuổi của mình đến trận đấu, và có lẽ đây sẽ là trận cuối cùng trong một thời gian dài do mức giá tăng cao”, một người dùng có tên Carly Lyles viết dưới bức ảnh con trai cô ngồi trên khán đài tại Old Trafford. “Đây chính là những người đang phải trả giá cho những năm tháng quản lý tài chính kém cỏi. Không phải các tỷ phú ở Monaco hay Tampa, mà là những đứa trẻ bốn tuổi từ Stretford, yêu thích vẻ đẹp của Manchester United”.

Cô Lyles không phải là người duy nhất giận dữ. Rất nhiều người hâm mộ ngoài Old Trafford đồng ý rằng ngay cả gia đình Glazer cũng không tăng giá vé như vậy. Để bị coi là tồi tệ hơn cả ông chủ bị căm ghét nhất trong lịch sử câu lạc bộ là điều mà Sir Jim Ratcliffe chắc chắn không muốn được nhớ đến trong sự nghiệp của mình.

Có lẽ nhận thức được rằng ông cần giải thích hành động của mình với những người bị ảnh hưởng trực tiếp bởi việc tăng giá vé, Sir Jim Ratcliffe nhanh chóng đồng ý phỏng vấn với trang thể thao lâu đời “United We Stand”. Tờ này được bán ngoài sân cho khoảng 5.000 người hâm mộ trung thành của Old Trafford, đây có thể là cách trực tiếp nhất để ông giải quyết vấn đề đối với những người quan tâm nhất.

Do cuộc phỏng vấn hiện bị cấm phát sóng cho đến khi số báo được bán trước trận đấu với Nottingham Forest vào cuối tuần, chúng ta chỉ có thể đoán rằng Sir Jim Ratcliffe sẽ đề cập đến những quyết định, lựa chọn khó khăn và không có giải pháp dễ dàng nào để giải quyết tình trạng tài chính thảm hại mà gia đình Glazer để lại.

Liệu những lời giải thích đó có đủ để xoa dịu những người hâm mộ vốn coi Sir Jim Ratcliffe là giải pháp chứ không phải là một vấn đề mới, chỉ có thời gian mới trả lời được. Tuy nhiên, bất kể ông nói gì và nó có thể được đón nhận tốt hay không, Sir Jim Ratcliffe chắc chắn sẽ hiểu rằng: nếu ông thực sự muốn tham gia một cuộc thi về sự ưa thích, cách tốt nhất để cải thiện xếp hạng của mình là khiến đội bóng giành chiến thắng nhiều hơn nữa.

Vì cuối cùng, một người có trí tuệ như Sir Jim Ratcliffe chắc chắn sẽ nhận ra rằng, yêu cầu khách hàng của mình phải trả 66 bảng để xem một buổi giải trí kém chất lượng là một mô hình kinh doanh không thể tồn tại.

