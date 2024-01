Chủ dự án Gem Sky World báo lãi tăng 70%

Chủ đầu tư dự án Gem Sky World (Long Thành, Đồng Nai) hiện là Bất động sản Hà An, công ty con của Đất Xanh.

Một phần dự án Gem Sky World của Bất động sản Hà An. Ảnh: Quỳnh Danh.

Trong bản công bố thông tin tóm lược tình hình tài chính lên Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội (HNX), CTCP Đầu tư Kinh doanh Bất động sản Hà An báo cáo lãi sau thuế hơn 240 tỷ đồng trong nửa đầu năm 2023, tăng 74% so với cùng kỳ.

Tại ngày 30/6/2023, tổng tài sản của Hà An đạt 24.036 tỷ đồng , tăng 3% so với kỳ trước. Còn vốn chủ sở hữu tăng 8% lên mức 10.228 tỷ đồng .

Đáng chú ý, quy mô tài sản của Bất động sản Hà An lớn hơn nhiều doanh nghiệp niêm yết cùng ngành như Khang Điền ( 22.882 tỷ đồng ), Phát Đạt ( 20.633 tỷ đồng ), DIC Corp (14.047 tỷ), Văn Phú - Invest ( 11.033 tỷ đồng )... và tương đương gần 80% tổng giá trị tài sản của công ty mẹ Đất Xanh xét tại cùng thời điểm ( 30.498 tỷ đồng ).

Hệ số nợ phải trả/vốn chủ sở hữu của bất động sản Hà An tăng lên mức 1,35, tương đương nợ phải trả khoảng 13.808 tỷ đồng , tăng 10% so với cùng kỳ. Trong đó, dư nợ trái phiếu/vốn chủ sở hữu đạt 0,1, tức dư nợ trái phiếu tương đương 1.023 tỷ đồng , giảm 32% so với kỳ trước.

Bất động sản Hà An được thành lập năm 2018, hiện là công ty con thuộc sở hữu của Đất Xanh. Doanh nghiệp có trụ sở tại số 18 Kha Vạn Cân, phường An Bình, thành phố Dĩ An, tỉnh Bình Dương.

Từ năm 2019, Hà An chịu trách nhiệm chính trong hoạt động kinh doanh bất động sản của công ty mẹ. Hà An cũng là công ty con mà Đất Xanh rót vốn nhiều nhất, với giá trị đầu tư 8.977 tỷ đồng tại ngày 30/9/2023.

Hà An hiện là chủ sở hữu một loạt dự án lớn như SaigonRes Riverside, Opal Boulevard, chung cư Thăng Long tại TP.HCM và đặc biệt là dự án Gem Sky World rộng hơn 92 ha tại huyện Long Thành, tỉnh Đồng Nai.

Liên quan đến dự án Gem Sky World do Hà An phát triển, ngày 2/11, UBND tỉnh Đồng Nai đã có buổi tiếp với các khách hàng đã ký hợp đồng tư vấn mua bán bất động sản tại dự án này.

Tại buổi tiếp, đại diện các khách hàng cho biết nhiều trường hợp đã thanh toán số tiền từ 25 đến 95% giá trị hợp đồng nhưng đến thời điểm này vẫn chưa nhận được sản phẩm theo hợp đồng.

Khách hàng cũng đề nghị chủ đầu tư thông tin việc thực hiện thủ tục để chuyển nhượng quyền sử dụng đất đối với 2.305 lô đất đủ điều kiện tại dự án đến nay như thế nào và thời điểm hoàn thiện xây dựng cơ sở hạ tầng xã hội, hạ tầng kỹ thuật của dự án.

Trả lời các kiến nghị của khách hàng, đại diện của Hà An cho biết doanh nghiệp đang chia thành nhiều đợt để hoàn thiện thủ tục chuyển nhượng quyền sử dụng đất nền cho khách hàng. Các sản phẩm nhà phố sẽ được khởi công xây dựng trong quý I/2024 và dự kiến bàn giao cho khách hàng trong quý IV/2024.

Trước những ý kiến này, lãnh đạo UBND tỉnh Đồng Nai đề nghị chủ đầu tư dự án cần xây dựng kế hoạch cụ thể để khắc phục sai phạm trong thời gian 360 ngày theo quyết định của UBND tỉnh, bảo đảm quyền lợi khách hàng. Cùng với đó, hoàn chỉnh hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội để hoàn thành dự án.

Đồng thời, có văn bản cam kết không thực hiện giao dịch đối với các thửa đất còn lại (1.727 thửa) cho đến khi hoàn thành toàn bộ hệ thống hạ tầng xã hội của dự án. Đặc biệt, có kế hoạch và lộ trình cụ thể thực hiện cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đối với các trường hợp đủ điều kiện chuyển nhượng.